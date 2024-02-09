Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області: окупанти вдарили по Оріхову з КАБів. ФОТОрепортаж

8 лютого військові РФ завдали 156 ударів по населених пунктах Пологівського та Василівського районів. Застосували авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області.

"В Оріхові внаслідок влучання КАБу зруйновано складське приміщення на території інфраструктурного об’єкта", - йдеться в повідомленні

В інших прифронтових містах і селах зруйновані оселі громадян, пошкоджені господарські будівлі, присадибні ділянки.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок ударів постраждали двоє людей - в Степногірську та Гуляйполі. Повністю чи частково зруйновано житлові будинки та господарчі будови.

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