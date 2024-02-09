Троє чоловіків побили та пограбували військовослужбовця у Кривому Розі: Поліція затримала нападників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі троє чоловіків здійснили розбійний напад на 29-річного військовослужбовця. Поліція знайшла та затримала зловмисників. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Зазначається, що злочин стався 6 лютого приблизно о 15:30 на паркувальному майданчику біля торговельного центру в Центрально-Міському районі міста. Зловмисники під'їхали на авто до 29-річного потерпілого, побили його та зрізали сумку.

Впродовж години правоохоронці встановили маршрут руху автомобіля та затримали всіх причетних до нападу. Ними виявились троє місцевих жителів віком 34, 36 та 42 роки.

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Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З автомобіля нападників вилучили особисте майно потерпілого та кухонний ніж.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від 8 до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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