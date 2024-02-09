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Троє чоловіків побили та пограбували військовослужбовця у Кривому Розі: Поліція затримала нападників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі троє чоловіків здійснили розбійний напад на 29-річного військовослужбовця. Поліція знайшла та затримала зловмисників. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Зазначається, що злочин стався 6 лютого приблизно о 15:30 на паркувальному майданчику біля торговельного центру в Центрально-Міському районі міста. Зловмисники під'їхали на авто до 29-річного потерпілого, побили його та зрізали сумку.

Впродовж години правоохоронці встановили маршрут руху автомобіля та затримали всіх причетних до нападу. Ними виявились троє місцевих жителів віком 34, 36 та 42 роки.

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Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З автомобіля нападників вилучили особисте майно потерпілого та кухонний ніж.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від 8 до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Напад на військового у Кривому Розі
Напад на військового у Кривому Розі
Напад на військового у Кривому Розі

Автор: 

Кривий Ріг (1358) напад (1125) військовослужбовці (4753)


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Топ коментарі
+34
За напад на учасників бойових дій від 15 до пожиттєвого з конфіскацією. І памайтещо за такі речі раніше розстрілювали на місці. Без суду.
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09.02.2024 12:20
+24
95квартал в життя
зелені нащадки Говнюковича
вже 5 років грабують Україну
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09.02.2024 12:17
+8
еще кормить тварей....ненаказанное зло будет порождать еще такое же...
і робити треба як раніше
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09.02.2024 12:28
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95квартал в життя
зелені нащадки Говнюковича
вже 5 років грабують Україну
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09.02.2024 12:17 Відповісти
За напад на учасників бойових дій від 15 до пожиттєвого з конфіскацією. І памайтещо за такі речі раніше розстрілювали на місці. Без суду.
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09.02.2024 12:20 Відповісти
еще кормить тварей....ненаказанное зло будет порождать еще такое же...
і робити треба як раніше
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09.02.2024 12:28 Відповісти
Повернувши смертну кару ми відкриємо ящик Пандори. На додачу до тюрми без права на амністію необхідно таких громадян позбавляти повноцінного громадянства - видавати паспорти гидотного сіро-бєжевого кольору без права участі в виборах і працевлаштування в державних установах, підприємствах та організаціях. Це не просто грабіжники, а зрадники. Агенти *****. Вороги нації.
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09.02.2024 12:34 Відповісти
ви писали що пожиттєво...тоді нахрена їм паспорт
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09.02.2024 12:37 Відповісти
Я писав від 15 до довічного. Довічне за "тяжкі наслідки". Тобто більшість таки повернеться після 15 років в суспільство.
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09.02.2024 12:40 Відповісти
за побиття військового запропонуйте ще взяти на поруки...Аниже дети почти
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09.02.2024 12:42 Відповісти
Циганська ДРГ.
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09.02.2024 12:47 Відповісти
Можу запропонувати ще чіпувати як собак і котів. Щоб коли зайде в установу загоралась лампочка і висвтлювався надпис типу "падло поряд".
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09.02.2024 13:11 Відповісти
Паспорт негромадянина їм для того, щоб не могли голосувати за гратами. Чи для вас новина, що злочинці за гратами мають право голосувати?
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09.02.2024 16:26 Відповісти
вообще то я думал их росстреляют
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09.02.2024 16:29 Відповісти
Было бы хорошо и правильно - таких перевоспитать невозможно. Они - враги любого общества.
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09.02.2024 22:28 Відповісти
Чергова хороша новина… щось все різко пішло не туд
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09.02.2024 12:21 Відповісти
Війна.Воєнний стан! На палю гнид!
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09.02.2024 12:22 Відповісти
Мразоту відправити з поясом шахеда в тил ворога
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09.02.2024 12:22 Відповісти
Я думал что во время войны таких расстреливают.
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09.02.2024 12:22 Відповісти
в совку розстрілювали
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09.02.2024 12:30 Відповісти
куди??
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09.02.2024 13:08 Відповісти
Так. В совку дивізіями розстрілювали. Біомаси багато було, аж надлишок. І не сказати, щоб то щось дало.
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09.02.2024 17:00 Відповісти
Затриманий на Пікалова схожий
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09.02.2024 12:28 Відповісти
думали пограбувати,а потім через Тису і драпака
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09.02.2024 12:29 Відповісти
Кацапська ДРГ?
Треба їх обмінять на наших військовополонених.
А цих виродків нєфіг кормить на зоні. Нехай ***** їх годує конячими пенісами.
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09.02.2024 12:29 Відповісти
Ага, дрг буде якраз бити і грабувати,ще й до того військового,щоб їх скрутили посадили,а не щоб виконувати тут якісь поставлені їм задачі
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09.02.2024 12:31 Відповісти
До чого тут ДРГ? Цей злочин попав в медіа тільки тому, що потерпілий - військовий і це викликало резонанс. А скільки кожного дня злочинів...
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09.02.2024 12:57 Відповісти
а що там у Кам'янському? теж якійсь відморозки по звірячому побили волонтера..., нічого досі не чутно - зловили/не зловили, мабуть то самі "правоохоронці" й були...
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09.02.2024 12:32 Відповісти
Він такий же волонтер, як я військовий! Не вірте всьому, що пишуть в інеті. Чувак заробляв гроші на війні і багато пи...дів, за що й був покараний патріотами!
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09.02.2024 13:59 Відповісти
Кривий ріг... ще виявиться, що це якісь родичі Найвеличнійшого,- біда буде, тому військовому і поліціянтам...
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09.02.2024 12:34 Відповісти
Недавно була дискусія, моблізувати засуджених чи ні. Ось вам приелад як відкосити від мобілізації. Пішов на гоп-стоп не спіймали ти в плюсі, спіймали тоже нічого, на війну не заберуть, хабар за це не потрібно давати, а засудять то ще і за наш рахунок його будуть утримувать.
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09.02.2024 12:38 Відповісти
Шкода, що не застрелили хоч одного шакала, або не від..здили.
А може й від..здили…
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09.02.2024 12:43 Відповісти
Тут розбiй, з побиттям.
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09.02.2024 12:46 Відповісти
Цыгане.
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09.02.2024 12:46 Відповісти
лохторат зеленої шмарклі!
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09.02.2024 12:49 Відповісти
Віддати вилупків побратимам військового
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09.02.2024 13:12 Відповісти
пачиму дермакам-татаровим-зеленским-гетьманцевым-резникоковым можна, а простым гопникам, Зе млякам Найвэлычнившивого, просто не таким успешным, - нельзя
нам залишаєтья лише сумно жартувати, бо не на чОсі
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09.02.2024 13:29 Відповісти
Маю надію, що завтра, вони будуть на нулі
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09.02.2024 13:34 Відповісти
***** там такі потрібні.
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09.02.2024 18:13 Відповісти
мало ******* ракетами крывой рог, шо там такие твари еще остались
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09.02.2024 15:25 Відповісти
їх скрізь *********, але це не привід бажати ******* ракетами по цивільним.
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09.02.2024 18:19 Відповісти
Пора вже сформувати штрафроти..Занадто багато погані розплодилося і продовжує плодитися,а так хоч користь ЗСУ від них буде
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09.02.2024 17:05 Відповісти
ну да, для прикриття флангу твого підрозділу - саме те. Ну а потім для сюжету кацапської пропаганди відоси з цими "вояками" - просто знахідка.
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09.02.2024 18:17 Відповісти
Отдать их сначала на "перевоспитание" в ВСУ, а потом, если выживут - на разминирование минных полей..
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09.02.2024 19:09 Відповісти
Так і саботує, Зеленський з Стефанчуком і Шмигалем, невідкладне внесення змін щодо суворості покарання за подібні злочини проти Військовослужбовців України під час воєнного стану в особливий період!!
Чому ж вони 2 роки так затянули внесення змін??
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10.02.2024 14:08 Відповісти
 
 