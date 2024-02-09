Клірик УПЦ МП влаштовував провокації біля Києво-Печерської Лаври та координував свої дії з Шарієм, - СБУ. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру ієродиякону УПЦ МП, який організовував провокації біля Києво-Печерської Лаври та виправдовував російську агресію проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними Служби безпеки, чоловік є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.
"Під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист "інструктував" ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври.
Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії", - йдеться в повідомленні.
Також у листуваннях з вірянами він виправдовував збройну агресію РФ проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя.
Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факти його підривної діяльності.
Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.
Йму повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФпроти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.
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Він повинен був скрєпно через ікони спілкуватися!
в с р а л о с я !
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Что глава СБУ - МАЛЮК
Он специализируется по всему маленькому
В том числе и в РПЦ
«Через 2 роки після вторгнення, через 10 років після початку війни, через 5 років після отримання Томосу у нас все ще існує лобі російської православної церкви, в тому числі в цьому залі, яке перешкоджає після успіху в першому читанні розглянути і прийняти як закон це важливе рішення - ліквідацію цієї ФСБ-шної структури», - наголосив Порошенко.
А, що ліквідувати фсбешного щура провокатора хаосів та анархіста шарія, кишка тонка чи він десь знаходиться у підоросії під охороною фсб...???!!!