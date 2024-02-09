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Клірик УПЦ МП влаштовував провокації біля Києво-Печерської Лаври та координував свої дії з Шарієм, - СБУ. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру ієродиякону УПЦ МП, який організовував провокації біля Києво-Печерської Лаври та виправдовував російську агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, чоловік є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.

"Під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист "інструктував" ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври.

Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії", - йдеться в повідомленні.

Також у листуваннях з вірянами він виправдовував збройну агресію РФ проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя.

Читайте також: Повідомлено про підозру митрополиту УПЦ (МП) Поворознюку, який благословив "приєднання" Луганська до РФ, - СБУ. ФОТО

Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факти його підривної діяльності.

Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.

Йму повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФпроти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.

Також читайте: Настоятель храму Вінницької єпархії УПЦ МП, який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, отримав 2 роки тюрми, - СБУ. ФОТО

СБУ в Лаврі
СБУ в Лаврі
СБУ в Лаврі
СБУ в Лаврі
СБУ в Лаврі

Автор: 

Лавра (294) СБУ (12821) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+12
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09.02.2024 13:34
+5
Шарий придурок уже не знает куда прибиться.
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09.02.2024 13:35
+4
ну да - щоб відволікти від зашквару з бігусятами
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09.02.2024 13:47
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09.02.2024 13:34 Відповісти
Як це бісовске знаряддя (мобілки) йому руки не віддяло?
Він повинен був скрєпно через ікони спілкуватися!
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09.02.2024 14:36 Відповісти
Нісенітниця, а ? Клірик координував дії з цивільним, ігнорувавши свого митрополита НУХрія !!! Онуфрій, як можна таке терпіти ? Вас за ЛИЦО не вважають у патріархії !
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09.02.2024 13:35 Відповісти
СБУ швиденько робить вигляд, що не
в с р а л о с я !
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09.02.2024 13:35 Відповісти
ну да - щоб відволікти від зашквару з бігусятами
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09.02.2024 13:47 Відповісти
Шарий придурок уже не знает куда прибиться.
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09.02.2024 13:35 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

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09.02.2024 13:37 Відповісти
Пєтушарій+упц мп? Педофіли кучкуються?
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09.02.2024 13:37 Відповісти
Ну його хоч заарештували чи хай тікае, бо він же не такий опасний для янелоханотряпи як полковник Червінський.
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09.02.2024 13:37 Відповісти
Не можна вииняти Шарія з Бельгіі -- каже шо иого політично переслідують і Украіна безсила
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09.02.2024 13:38 Відповісти
А нащо його витягувати? Може краще, навпаки, його там закопати?
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09.02.2024 13:44 Відповісти
Ну - це потрібно ходаків з "новачком"
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09.02.2024 13:47 Відповісти
Очень симптоматично
Что глава СБУ - МАЛЮК
Он специализируется по всему маленькому
В том числе и в РПЦ
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09.02.2024 13:38 Відповісти
ну не дивно,шарік ж педофіл,і одна з основних скрєп УПЦ МП педофілія,колишній архемадрит Чернівецької єпархії УПЦ МП Микита не дасть збрехати,після того,як його піймали на гарячому,Микита пішов на підвищення.
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09.02.2024 13:39 Відповісти
Це дивні-дивні люди: провокують людей по релігійній темі і заявляють, що «мі в 21м вєкє ваабщє-то». О
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09.02.2024 13:46 Відповісти
Чому шарий мерзота ще живий та дихає та ще й з комфорто
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09.02.2024 13:52 Відповісти
Видного учёного Киву уже отправили на симпозиум почвоведов, пора бы уже на Шария обратить внимание
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09.02.2024 13:55 Відповісти
Це якийсь єретик. Справжня мета Московської церкви - щоб всі московити найшвидше відлетіли до Раю.
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09.02.2024 13:59 Відповісти
Якась асоціація - офіс ОП і клірик МП. Таке враження, що це одне і теж.
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09.02.2024 14:03 Відповісти
толя кулій жить боїцца і зжимаютьса його гагодіцца
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09.02.2024 14:10 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2024/02/07/poroshenko-vymagaye-vklyuchyty-v-poryadok-dennyj-rady-zakony-pro-zaboronu-rosijskoyi-czerkvy-ta-pro-zahyst-biznesu/ Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко сьомого лютого ц.р. під час виступу з трибуни парламенту закликав включити в порядок денний сесії законопроєкти щодо заборони церкви московського патріархату .

«Через 2 роки після вторгнення, через 10 років після початку війни, через 5 років після отримання Томосу у нас все ще існує лобі російської православної церкви, в тому числі в цьому залі, яке перешкоджає після успіху в першому читанні розглянути і прийняти як закон це важливе рішення - ліквідацію цієї ФСБ-шної структури», - наголосив Порошенко.
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09.02.2024 14:28 Відповісти
Спілка бомжів україни усім казкує про свої звитяги по ліквідації безмізглого, киви та намагання ліквідувати тупорилого шарікова-царьова...!!!
А, що ліквідувати фсбешного щура провокатора хаосів та анархіста шарія, кишка тонка чи він десь знаходиться у підоросії під охороною фсб...???!!!
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09.02.2024 16:15 Відповісти
До сраки їм ваші підозри!
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09.02.2024 17:20 Відповісти
 
 