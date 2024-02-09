Клірик УПЦ МП влаштовував провокації біля Києво-Печерської Лаври та координував свої дії з Шарієм, - СБУ. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру ієродиякону УПЦ МП, який організовував провокації біля Києво-Печерської Лаври та виправдовував російську агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, чоловік є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.

"Під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист "інструктував" ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври.

Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії", - йдеться в повідомленні.

Також у листуваннях з вірянами він виправдовував збройну агресію РФ проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя.

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Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факти його підривної діяльності.

Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.

Йму повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФпроти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.

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