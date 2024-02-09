Під Авдіївкою затримано окупанта з підрозділу "Шторм-Z": він потрапив під вогонь ЗСУ та заблукав. ФОТО
Під Авдіївкою поліцейські із групи "Білі янголи" та військові затримали пораненого російського окупанта із підрозділу "Шторм-Z". Він потрапив під вогонь ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що поліцейські спільно з військовими проводили евакуаційний рейс, рятували пораненого. На вулиці вони побачили чоловіка в російському однострої та затримали його.
Попередньо встановлено, що затриманий родом із Татарстану з позивним "Мєлкій". Він був засудженим у Росії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень і прибув в Україну для участі в бойових діях, за що йому пообіцяли амністію. Воював у підрозділі "Шторм-Z".
Окупант мав завдання забрати з поля бою своїх поранених, проте потрапив під вогонь Збройних сил України, був поранений, втратив орієнтацію і заблукав.
Загарбнику надали медичну допомогу. "Білі янголи" доставили полоненого до спільної групи Нацполіції та СБУ, яка займається розслідуванням воєнних злочинів РФ.
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то як вони взагалі там тримаються?- без
їжі,води,поранені...А нам розказують
аналітики,що перша партія орків гине,а
другу партію закидають так,щоб вони не
побачили двухсотих попередніков...