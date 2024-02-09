Під Авдіївкою затримано окупанта з підрозділу "Шторм-Z": він потрапив під вогонь ЗСУ та заблукав. ФОТО

Під Авдіївкою поліцейські із групи "Білі янголи" та військові затримали пораненого російського окупанта із підрозділу "Шторм-Z". Він потрапив під вогонь ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поліцейські спільно з військовими проводили евакуаційний рейс, рятували пораненого. На вулиці вони побачили чоловіка в російському однострої та затримали його.

Попередньо встановлено, що затриманий родом із Татарстану з позивним "Мєлкій". Він був засудженим у Росії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень і прибув в Україну для участі в бойових діях, за що йому пообіцяли амністію. Воював у підрозділі "Шторм-Z".

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Окупант мав завдання забрати з поля бою своїх поранених, проте потрапив під вогонь Збройних сил України, був поранений, втратив орієнтацію і заблукав.

Загарбнику надали медичну допомогу. "Білі янголи" доставили полоненого до спільної групи Нацполіції та СБУ, яка займається розслідуванням воєнних злочинів РФ.

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