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Новини Фото Війна
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Під Авдіївкою затримано окупанта з підрозділу "Шторм-Z": він потрапив під вогонь ЗСУ та заблукав. ФОТО

Під Авдіївкою поліцейські із групи "Білі янголи" та військові затримали пораненого російського окупанта із підрозділу "Шторм-Z". Він потрапив під вогонь ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поліцейські спільно з військовими проводили евакуаційний рейс, рятували пораненого. На вулиці вони побачили чоловіка в російському однострої та затримали його.

Попередньо встановлено, що затриманий родом із Татарстану з позивним "Мєлкій". Він був засудженим у Росії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень і прибув в Україну для участі в бойових діях, за що йому пообіцяли амністію. Воював у підрозділі "Шторм-Z".

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Окупант мав завдання забрати з поля бою своїх поранених, проте потрапив під вогонь Збройних сил України, був поранений, втратив орієнтацію і заблукав.

Загарбнику надали медичну допомогу. "Білі янголи" доставили полоненого до спільної групи Нацполіції та СБУ, яка займається розслідуванням воєнних злочинів РФ.

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Російського окупанта затримали під Авдіївкою
Російського окупанта затримали під Авдіївкою

Російського окупанта затримали під Авдіївкою

Автор: 

армія рф (17388) МВС (3501) полон (1562)


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Очередной бомж-штурмовик.
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09.02.2024 13:48 Відповісти
ми своїх не спасаєм, зато
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09.02.2024 13:50 Відповісти
Обменный фонд тоже нужен, может кого и спасут из наших
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09.02.2024 13:53 Відповісти
Якщо під Авдієвку закидають таких "вояк",
то як вони взагалі там тримаються?- без
їжі,води,поранені...А нам розказують
аналітики,що перша партія орків гине,а
другу партію закидають так,щоб вони не
побачили двухсотих попередніков...
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09.02.2024 14:44 Відповісти
Вони виконують роль "приманки".
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09.02.2024 14:52 Відповісти
 
 