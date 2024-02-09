"Вибивали" гроші з дружини загиблого воїна та погрожували вбити їхню дитину: СБУ затримала рекетирів у Запоріжжі. ФОТО
У Запоріжжі затримано угруповання рекетирів, яке погрожувало вбити дружину загиблого воїна та їхню дитину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Задокументовано факт "вибивання" 10 тис. американських доларів від дружини одного із полеглих захисників України. Дізнавшись про те, що жінка отримала від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від неї кошти, які нібито заборгував її покійний чоловік. Щоб залякати жінку, рекетири постійно переслідували її та чинили психологічний тиск", - йдеться в повідомленні.
В СБУ зазначили, що у разі відмови сплатити "борг" – погрожували спершу покалічити потерпілу, а потім вбити разом з її неповнолітньою дитиною.
Шістьох зловмисників затримали під час передачі їм половини суми від дружини загиблого.
"Кримінальники проживали в обласному центрі і раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, у тому числі за розбій. Встановлено, що фігуранти обкладали "даниною" місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом "повернення боргів".
Через регулярні розбійні напади на громадян учасники банди намагались поширити свій вплив на території міста та в інших районах області", - додали в Службі безпеки.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинного угруповання. Його учасникам загрожує до 12 років тюрми.
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і влада, яка офіційно сциться озброєного, навіть легально, Українця, найбільше цьому сприяє..
хоча, звісно, реально не вистачить ніякої розумної кількості поліцаїв аби захистити усіх беззбройних громадян (бо воно і не треба, коли б частина Українців могла би сама легально безгеморойно захищатися), хіба що тендітну квіточку на Банковій та її нелигітимного Мойдодира-"володаря яєць".. і щоб усі перевірені часом беркутівці, у час Ч, були у їхньому розпоряджені.. і до того усе йде
Судячи з новин, там все дуже погано.
Курва, СБУ????
Не Поліція, а СБУ займається рекетирами???
ЛЯ! Зупиніть Землю, я зійду!
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група.
Морпіхи наші вміють виховувати, а Азов або 3 ошб - там точно цих орлів "навчать любити неньку Украіну".
золотий генофонд України.
Час встановити, як саме дізнаються бандюгани хто і коли отримав виплати за загиблих? Треба і в КК внести більш серьозне покарання аж до довічного утримання і повної коефіскацвї майна на користь сімей загиблого яку тероризували.