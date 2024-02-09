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"Вибивали" гроші з дружини загиблого воїна та погрожували вбити їхню дитину: СБУ затримала рекетирів у Запоріжжі. ФОТО

У Запоріжжі затримано угруповання рекетирів, яке погрожувало вбити дружину загиблого воїна та їхню дитину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Задокументовано факт "вибивання" 10 тис. американських доларів від дружини одного із полеглих захисників України. Дізнавшись про те, що жінка отримала від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від неї кошти, які нібито заборгував її покійний чоловік. Щоб залякати жінку, рекетири постійно переслідували її та чинили психологічний тиск", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що у разі відмови сплатити "борг" – погрожували спершу покалічити потерпілу, а потім вбити разом з її неповнолітньою дитиною.

Шістьох зловмисників затримали під час передачі їм половини суми від дружини загиблого.

Затримання рекетирів у Запоріжжі

Також читайте: У Запоріжжі знешкоджено банду рекетирів на чолі з кримінальним авторитетом: викрадали людей та "вибивали" з них неіснуючі борги, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Кримінальники проживали в обласному центрі і раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, у тому числі за розбій. Встановлено, що фігуранти обкладали "даниною" місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом "повернення боргів".

Затримання рекетирів у Запоріжжі

Через регулярні розбійні напади на громадян учасники банди намагались поширити свій вплив на території міста та в інших районах області", - додали в Службі безпеки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинного угруповання. Його учасникам загрожує до 12 років тюрми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клірик УПЦ МП влаштовував провокації біля Києво-Печерської Лаври та координував свої дії з Шарієм, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2268) рекет (116) СБУ (12821)


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Топ коментарі
+45
млядь,вони що вчора зьявились ? кошмарять місто,а поліцаї цього не знають ? в долі мразі !
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09.02.2024 14:20
+44
Все, мобилизации не подлежат, отсидят в тепле и сытости, потом условно-досрочно выйдут....А в районе Авдеевки столько минных полей, где такие кадры могли бы проявить себя
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09.02.2024 14:22
+24
Нема слів....!!!
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09.02.2024 14:19
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Нема слів....!!!
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09.02.2024 14:19 Відповісти
тільки страта
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09.02.2024 15:01 Відповісти
треба йих на мінні поля для розмінування
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09.02.2024 17:50 Відповісти
млядь,вони що вчора зьявились ? кошмарять місто,а поліцаї цього не знають ? в долі мразі !
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09.02.2024 14:20 Відповісти
може серед них є бувші поліцаї, зазвичай так і є
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09.02.2024 14:25 Відповісти
І навіть не тільки "бувші"...
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09.02.2024 14:46 Відповісти
Все, мобилизации не подлежат, отсидят в тепле и сытости, потом условно-досрочно выйдут....А в районе Авдеевки столько минных полей, где такие кадры могли бы проявить себя
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09.02.2024 14:22 Відповісти
Понятно, шо на фронт .идоров, смыть кровью свое гопничество. Не-е? никто и не обратит внимание на наколку на спине из подобранного кацапского трахтомата ("дезертиры, факт").
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09.02.2024 14:23 Відповісти
Нафіга ці уроди на фронті? Щоб в спини стріляли? Он краще реально на розмінування.
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09.02.2024 14:27 Відповісти
После войны останутся только оборотни в погонах и уголовники. Если власть и дальше будет мобилизацию проводить только за счет законопослушных граждан.
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09.02.2024 14:31 Відповісти
...а чого б то озброєним будь-якою нелегальною зброєю шакалам не кошмарити беззбройних "овець"?,
і влада, яка офіційно сциться озброєного, навіть легально, Українця, найбільше цьому сприяє..
хоча, звісно, реально не вистачить ніякої розумної кількості поліцаїв аби захистити усіх беззбройних громадян (бо воно і не треба, коли б частина Українців могла би сама легально безгеморойно захищатися), хіба що тендітну квіточку на Банковій та її нелигітимного Мойдодира-"володаря яєць".. і щоб усі перевірені часом беркутівці, у час Ч, були у їхньому розпоряджені.. і до того усе йде
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09.02.2024 14:33 Відповісти
Справа не в кількості поліцаїв, а в їх якості.
Судячи з новин, там все дуже погано.
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09.02.2024 17:10 Відповісти
Ці покидьки мають бути до кінця свого життя ізольовани від суспільства, в незалежності довге воно буде чи коротке.
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09.02.2024 14:35 Відповісти
От ради цього БОГ і вказав, до речі ВІДКРИТИМ ТЕКСТОМ в Біблії, частині першій, що має назву ВІТХИЙ ЗАКОН час СВОГО ПРИБУТТЯ, тож: - ПЕРЕКРАСКА СВИНОХАРЬ під кольори дикунів джунглів для навчання в Академії Джунглів, теж саме чекає і ангелів, які порушили ЗАКОН та замість ВЧИТИ сіли царювати, в тому числі й *****. Шановні, до кінця двадцятого сторіччя ПЕРИНАТАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ В СВІТІ НЕ ІСНУВАЛО. Коли читаєте ЗАКОН то треба думати про те, що в ньому за страва і з чим(хліб) її їсти, якщо БОГ в БАТЬКІВСТВІ. АРХ М
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09.02.2024 16:14 Відповісти
звільняти таких як "Умка" на всі чотири сторони, а потім якийсь сир з під ****** блатно-романтичний затримувати і видавати як сенсацію
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09.02.2024 14:39 Відповісти
Звільняють, бо "соціально блізкіє".
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09.02.2024 14:51 Відповісти
СБУ???
Курва, СБУ????
Не Поліція, а СБУ займається рекетирами???

ЛЯ! Зупиніть Землю, я зійду!
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09.02.2024 14:40 Відповісти
Прочитав сходу: "Зупиніть Зєлю..."
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09.02.2024 14:48 Відповісти
Останнім часом у Службі Божій України стало кепсько з реноме, треба додати трохи позитиву!
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09.02.2024 16:00 Відповісти
Теж подумав. А чи не відпустить суд цих покидьків через порушення підслідності? Бо вони точно клієнти не СБУ, а поліції мають бути...
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09.02.2024 16:19 Відповісти
операция прикрытия
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09.02.2024 16:47 Відповісти
Скоріше за все, мусора в долі і вперто не хотіли нічого помічати. Або, навіть, прикривали. Тому і довелось СБУ залучати.
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09.02.2024 19:39 Відповісти
Страчувати на місці!!
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09.02.2024 14:49 Відповісти
Віддати потвор побратимам військового!
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09.02.2024 14:59 Відповісти
Хоча б на годинку! І судових витрат не буде!
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09.02.2024 15:07 Відповісти
до 12 років за ЦЕ!!! В нас, шо, нема якихось уранових копалень, де цю сволоту у кайданах прикувати на ланцюг пожиттєво???
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09.02.2024 15:09 Відповісти
Уранові копальні тільки на Урані залишились. А туди летіти довго.
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09.02.2024 16:48 Відповісти
Жене надо было военным пожаловаться. Они бы их быстро потеряли
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09.02.2024 15:15 Відповісти
Ведите смертную казнь и все станет на место. С этой публикой по другому нельзя
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09.02.2024 15:26 Відповісти
Это уже проходили. Сперва вот такое казнят потом уже до тебя доходит и так далее.
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09.02.2024 16:32 Відповісти
Морди цих мародерів, ОБОВЯЗКОВО треба обдерти об асфальт, щоб у подальшому, їх здалеку видно було в окопах … заробітчани херові…
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група.
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09.02.2024 16:13 Відповісти
По итогу СБУ только смогли остановить. мусорня тупая и жадная
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09.02.2024 16:31 Відповісти
в умовах военного стану, за такий злочiн_це повинен бути розтрiл!
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09.02.2024 16:52 Відповісти
В атаку іх, бойові, здорові. Пару тижнів на підвалі і завоюють.

Морпіхи наші вміють виховувати, а Азов або 3 ошб - там точно цих орлів "навчать любити неньку Украіну".
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09.02.2024 17:19 Відповісти
О...Скоро ці рекетири стануть кадровим резервом СБУ і поліцайщини...
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09.02.2024 17:56 Відповісти
Це ж мабуть молодь, їм нема і 27років. Мобілізаціі не підлягають-
золотий генофонд України.
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09.02.2024 17:58 Відповісти
Це ж вже непоодинокі випадки.
Час встановити, як саме дізнаються бандюгани хто і коли отримав виплати за загиблих? Треба і в КК внести більш серьозне покарання аж до довічного утримання і повної коефіскацвї майна на користь сімей загиблого яку тероризували.
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09.02.2024 19:41 Відповісти
 
 