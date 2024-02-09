"Вибивали" гроші з дружини загиблого воїна та погрожували вбити їхню дитину: СБУ затримала рекетирів у Запоріжжі. ФОТО

У Запоріжжі затримано угруповання рекетирів, яке погрожувало вбити дружину загиблого воїна та їхню дитину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Задокументовано факт "вибивання" 10 тис. американських доларів від дружини одного із полеглих захисників України. Дізнавшись про те, що жінка отримала від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від неї кошти, які нібито заборгував її покійний чоловік. Щоб залякати жінку, рекетири постійно переслідували її та чинили психологічний тиск", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що у разі відмови сплатити "борг" – погрожували спершу покалічити потерпілу, а потім вбити разом з її неповнолітньою дитиною.

Шістьох зловмисників затримали під час передачі їм половини суми від дружини загиблого.

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"Кримінальники проживали в обласному центрі і раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, у тому числі за розбій. Встановлено, що фігуранти обкладали "даниною" місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом "повернення боргів".

Через регулярні розбійні напади на громадян учасники банди намагались поширити свій вплив на території міста та в інших районах області", - додали в Службі безпеки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинного угруповання. Його учасникам загрожує до 12 років тюрми.

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