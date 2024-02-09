Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: дві особи загинули, ще двоє дістали поранення, зокрема поліцейський. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби росіяни обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини, зокрема Херсон, Антонівку, Кізомис, Станіслав та Томарине.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.
Ворог минулої доби завдав авіаударів по Червоному Маяку, Крупиці, Качкарівці та Миловому Херсонської області. Внаслідок вибухів у Червоному Маяку пошкоджено територію стадіону, будівлі сільської ради та колишнього будинку культури. У Крупиці пошкоджено приватні будинки та територію агрофірми. У Качкарівці стали непридатними для проживання щонайменше 24 будинки.
"Поблизу Шляхового на узбіччі автодороги було виявлено палаючий автомобіль. Після гасіння пожежі в салоні рятувальники виявили обгорілі рештки тіл двох людей. Того ж дня поліцейські встановили особи загиблих. Ними виявилися дві жінки віком 43 та 48 років. Ймовірно, по цивільному автомобілю цілеспрямовано завдали удар дроном-камікадзе російські військові", - повідомили у поліції.
Вдень 8 лютого ворог безпілотником атакував Надеждівку. Внаслідок вибуху постраждав 31-річний працівник Скадовського районного відділу поліції. У поліцейського діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку та контузію. Також російські військові вкотре обстріляли Ромашкове. На подвір’ї власного будинку мінно-вибухову травму та уламкові поранення голови отримав 57-річний чоловік.
У Станіславі внаслідок атаки дроном-камікадзе пошкоджено будівлю амбулаторії сімейної медицини.
Під масованим обстрілом армії РФ перебував і Херсон. По обласному центру ворог гатив з артилерії та мінометів. Руйнування та пошкодження житлових будинків зафіксовані у всіх районах міста, є пошкодження будівлі об’єкта критичної інфраструктури.
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але, навіть серед такої жахливої для людей ситуації, мабуть, важко не помітити, що зруйнована якась чи то стара, вишукана, будівля чи то якісний новодєл на четвертій знизу картинці... - узкій мір усе перетворює на руїну-згарище