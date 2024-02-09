Прикордонники відбили атаку ворожих дронів на Запорізькому напрямку: знищено 7 БпЛА. ФОТОрепортаж
На Запорізькому напрямку українські прикордонники відбили масовану атаку ворожих дронів. Сім безпілотників знищили, ще три - приземлили.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Руйнівну трощу ворожим дронам влаштували прикордонники на Запорізькому напрямку. Окупанти намагалися атакувати позиції українських захисників, застосувавши масований удар дронами.
Проте охоронці кордону гідно відбили "атаку", застосовуючи антидронові рушниці. В результаті, 7 БПЛА розірвало на шматки, один – "засів" на дереві, ще два – захисники ювелірно "посадили" зі смертоносним вантажем "на борту", - йдеться у повідомленні.
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