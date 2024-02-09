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Прикордонники відбили атаку ворожих дронів на Запорізькому напрямку: знищено 7 БпЛА. ФОТОрепортаж

На Запорізькому напрямку українські прикордонники відбили масовану атаку ворожих дронів. Сім безпілотників знищили, ще три - приземлили.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Руйнівну трощу ворожим дронам влаштували прикордонники на Запорізькому напрямку. Окупанти намагалися атакувати позиції українських захисників, застосувавши масований удар дронами.

Проте охоронці кордону гідно відбили "атаку", застосовуючи антидронові рушниці. В результаті, 7 БПЛА розірвало на шматки, один – "засів" на дереві, ще два – захисники ювелірно "посадили" зі смертоносним вантажем "на борту", - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники відбили атаку ворожих дронів
Прикордонники відбили атаку ворожих дронів
Прикордонники відбили атаку ворожих дронів

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) прикордонники (1100) знищення (7243) дрони (4706)


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Гарна робота-респект...
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09.02.2024 15:40 Відповісти
А якби Українські Захисники, так і чекали, на обіцянки отих дивних осіб, без правового поля, від ОПУ КМУ рнбоу ??

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група…
Співпадіння …
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09.02.2024 15:42 Відповісти
 
 