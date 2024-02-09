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На Львівщині знешкодили російську крилату ракету Х-101, яку збили 7 лютого. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вибухотехніки поліції знешкодили збиту ворожу ракету, яка впала на Львівщині 7 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Збита російська ракета Х-101 на Львівщині

Крилату ракету Х-101, що запустили окупанти в ніч на 7 лютого, збили бійці ППО. Бойова частина ракети вагою 400 кілограмів не здетонувала.

Збита російська ракета Х-101 на Львівщині
Збита російська ракета Х-101 на Львівщині

Також дивіться: На Львівщині виявили уламки ракети, яка не здетонувала. ФОТО

Збита російська ракета Х-101 на Львівщині

"Ми відтранспортували її у спеціально підготовлене безпечне місце, засипали землею для гасіння вибухової хвилі та зменшення розльоту засобів ураження, після чого підірвали. Все пройшло штатно", - розповів т.в.о.начальника Управління вибухотехнічної служби поліції Львівщини полковник поліції Андрій Штангрет.

Дивіться: Бойову частини російської ракети X-101 знищили на Київщині. ВIДЕО

Автор: 

крилаті ракети (1073) Львівська область (2428)


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Сталось, що сталось. Треба підтримати Сирського, друзі. І тримати тишу щодо "українських гнид". Воно одразу розкричиться після .....
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09.02.2024 16:52 Відповісти
чим його підперти
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09.02.2024 16:59 Відповісти
його не треба підтримувати. він МУСИТЬ довести не пісюаністу, а українському суспільству і його армії, що він вартий прихильності. Тому нехай покаже ефективність, коли він вже має усі важелі військові в своїх руках: мудрими, професійними військовими рішеннями, які одночасно бережуть українських військових і масово нищать кацапську нечисть.

Тому, що "п******, не мішки ворочать". Словам віри немає - тільки справи. У нас одного мудака уже допустили до влади через "солодкі" слова, але як виявилось, що воно навіть самостійно не те, що керувати не годне, але і думки висловлювати власні...
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09.02.2024 17:41 Відповісти
Ракету у полі треба було там і знешкодити, навіщо ризикувати особовим складом? Підірвали у полі і забули.
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09.02.2024 20:09 Відповісти
Це та що була під Полтавою, а потім Юля її віддала *****?
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09.02.2024 21:14 Відповісти
 
 