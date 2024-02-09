На Львівщині знешкодили російську крилату ракету Х-101, яку збили 7 лютого. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вибухотехніки поліції знешкодили збиту ворожу ракету, яка впала на Львівщині 7 лютого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Крилату ракету Х-101, що запустили окупанти в ніч на 7 лютого, збили бійці ППО. Бойова частина ракети вагою 400 кілограмів не здетонувала.
"Ми відтранспортували її у спеціально підготовлене безпечне місце, засипали землею для гасіння вибухової хвилі та зменшення розльоту засобів ураження, після чого підірвали. Все пройшло штатно", - розповів т.в.о.начальника Управління вибухотехнічної служби поліції Львівщини полковник поліції Андрій Штангрет.
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Тому, що "п******, не мішки ворочать". Словам віри немає - тільки справи. У нас одного мудака уже допустили до влади через "солодкі" слова, але як виявилось, що воно навіть самостійно не те, що керувати не годне, але і думки висловлювати власні...