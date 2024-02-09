Ідентифіковано ще 5 рашистів, які катували цивільних під час окупації Сумщини, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки встановила особи ще п’ятьох російських загарбників, які під час окупації Сумщини катували цивільне населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про військовослужбовців 423-го мотострілецького полку 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ:

старшого лейтенанта Олексія Рижковіча – командира 2-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону;

лейтенанта Максима Волчека – командира 3-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону;

сержанта Рустама Ірзаєва – командира відділення 1-го мотострілецького батальйону;

рядового Петра Ілюшина – заступника командира бойової машини, навідника-оператора 1-го мотострілецького батальйону;

рядового Вадима Мітіна – командира танка у складі танкового батальйону.

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Протягом лютого-березні 2022 року згадані окупанти брали участь у захопленні Охтирського району Сумщини, зокрема міста Тростянець.

"Під час окупації населеного пункту всі п’ятеро фігурантів входили до складу російських "каральних загонів", які викрадали і катували місцевих жителів. Рашисти звозили потерпілих до катівні, яку облаштували у підвалі захопленого на той час місцевого елеватора. У застінках до людей застосовували тортури – їх били зв’язаними, а потім ледь притомними кидали на холодну підлогу і довгий час тримали без їжі та води.

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Особливою жорстокістю відзначався Волчек. Під час побиття потерпілих він імітував їхній розстріл. За це російське командування нагородило його "медаллю Суворова", яку він отримав після втечі загарбників із Сумщини", - йдеться в повідомленні.

Також задокументовано, що Ірзаєв бив палкою зв’язаного чоловіка, якого викрали прямо посеред вулиці, і обіцяв йому "переламати всі кістки". Таким чином загарбники намагались схилити потерпілих до співпраці з агресором. Але окупантам це не вдалося.

Наразі п'ятьом рашистам повідомлено про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

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