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Новини Фото Війна
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Окупанти скинули 7 керованих авіабомб на прикордонні громади Сумщини, 3 людини загинуло (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупанти скинули 7 керованих авіабомб на прикордонні громади Сумської області. Є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

Наслідки російського авіаудару по Сумщині

"9 лютого 2024 року близько 14:00 окупанти з території Російської Федерації здійснили авіаційний удар по території Сумського району. За попередніми даними, ворог скинув 7 авіаційних бомб типу "КАБ" на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що внаслідок атаки ворога загинуло двоє мирних жителів, ще одна жінка може перебувати під завалами. Чотири людини отримали поранення.

російський авіаудар по Сумщині

Пошкоджено приватні житлові будинки, територію фермерського господарства, складське приміщення.

Наслідки авіаудару по Сумщині

Також дивіться: На Харківщині сапери ДСНС знищили нерозірвану КАБ-250, яка впала на приватне подвір’я. ФОТО

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив про 3 загиблих внаслідок авіаудару по Сумщині.

Розбір завалів на Сумщині після авіаудару
Розбір завалів на Сумщині після авіаудару

Дивіться: Росіяни вночі скинули 3 КАБи на Сумщину: Постраждала жінка. ФОТОрепортаж

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бомба (234) обстріл (28486) Сумська область (3681) жертви (1794)


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Кацапські кінчені підараси.
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09.02.2024 18:22 Відповісти
Повинна бути відповідь..., за кожного українця вбити 10 кацапів, і не меньше.
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09.02.2024 18:38 Відповісти
Все є ось відполвідь на скоро 3 рік війни
"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством "
Ось чому населення вже зле до країв особливо Сумщина, Харківщина.Бо в нас фіксатор фіксувати.А люди гинуть..
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09.02.2024 18:42 Відповісти
Сумщину спочатку дрг давили потім арт обстріли потім гради тепер вже КАБи далі що навалою знову підуть.
А ми ось це:
"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством "
Країна тир...Немає вже слів одні матюки
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09.02.2024 18:40 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZVSUKL8CymXjDcwMxR--BoBmgLLGO_gRroAyLbwaB5gatuPn04cRH0D0c40uxeAX2UT8GlbwTt0J_TXf6xtIqocc53AMFZzknbUj01RgqyH-fW8EjKgHjo_43uAWjroQVpPpH2vt58o3WfVqtr2Q4Nky0it0m5_IiL_jtpTRgRJiowj6gSOyBMuK_cW8NZzuldzYmpT-D0Y7atVqunHAyN-&__tn__=-UC%2CP-y-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid0rJ6Yiox4bVPZgTmBJfxDfx4C649cK7WQhGkJiFAbepnbsATSXVhqjv1kRGtUFoRhl?__cft__[0]=AZVSUKL8CymXjDcwMxR--BoBmgLLGO_gRroAyLbwaB5gatuPn04cRH0D0c40uxeAX2UT8GlbwTt0J_TXf6xtIqocc53AMFZzknbUj01RgqyH-fW8EjKgHjo_43uAWjroQVpPpH2vt58o3WfVqtr2Q4Nky0it0m5_IiL_jtpTRgRJiowj6gSOyBMuK_cW8NZzuldzYmpT-D0Y7atVqunHAyN-&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 ч. ·

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09.02.2024 18:43 Відповісти
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09.02.2024 18:44 Відповісти
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09.02.2024 18:51 Відповісти
К чему эту "новость "выдавать Когда будет столько то и столько полетело в ответ попали туда и туда вот тогда и будут результаты и сдвиги А пока страна будет изображать из себя толерантных терпил ничего не измениться кроме озлобления народа
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09.02.2024 19:23 Відповісти
Відповідь буде, чи висловимо глибоку стурбованість і крайнє занепокоєння?
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09.02.2024 21:38 Відповісти
 
 