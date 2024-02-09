Окупанти скинули 7 керованих авіабомб на прикордонні громади Сумщини, 3 людини загинуло (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупанти скинули 7 керованих авіабомб на прикордонні громади Сумської області. Є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

"9 лютого 2024 року близько 14:00 окупанти з території Російської Федерації здійснили авіаційний удар по території Сумського району. За попередніми даними, ворог скинув 7 авіаційних бомб типу "КАБ" на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що внаслідок атаки ворога загинуло двоє мирних жителів, ще одна жінка може перебувати під завалами. Чотири людини отримали поранення.

Пошкоджено приватні житлові будинки, територію фермерського господарства, складське приміщення.

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Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив про 3 загиблих внаслідок авіаудару по Сумщині.





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