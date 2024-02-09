Окупанти скинули 7 керованих авіабомб на прикордонні громади Сумщини, 3 людини загинуло (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські окупанти скинули 7 керованих авіабомб на прикордонні громади Сумської області. Є загиблі та поранені серед мирних мешканців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
"9 лютого 2024 року близько 14:00 окупанти з території Російської Федерації здійснили авіаційний удар по території Сумського району. За попередніми даними, ворог скинув 7 авіаційних бомб типу "КАБ" на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади", - йдеться у повідомленні.
Наразі відомо, що внаслідок атаки ворога загинуло двоє мирних жителів, ще одна жінка може перебувати під завалами. Чотири людини отримали поранення.
Пошкоджено приватні житлові будинки, територію фермерського господарства, складське приміщення.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив про 3 загиблих внаслідок авіаудару по Сумщині.
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"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством "
Ось чому населення вже зле до країв особливо Сумщина, Харківщина.Бо в нас фіксатор фіксувати.А люди гинуть..
А ми ось це:
"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством "
Країна тир...Немає вже слів одні матюки
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