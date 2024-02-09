Інтерв’ю з канібалом, пам’ятник російському солдату, медведєв знищує Фінляндію... Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Добра новина...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хтось чув причину?", "А Єрмака?" та "Соромно": коментарі на сторінці Зеленського після звільнення Залужного
Дякуємо! Чекаємо..."
Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужному подякувала діаспора: Він зупинив "другу армію світу"
"Суровые годы уходят..."
Читайте на "Цензор.НЕТ": Протистояння між Зеленським і Залужним розкололо Україну, - Bloomberg
Ілюстрація до інтерв'ю
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Карлсон, який взяв інтерв’ю у Путіна, - корисний ідіот, - Гілларі Клінтон
Є така робота...
Читайте на "Цензор.НЕТ": В інтерв’ю Карлсону Путін лише повторив застарілу пропагандистську брехню, - Єврокомісія
Інтерв'ю з канібалом
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про початок Другої світової: Поляки змусили Гітлера напасти на себе. ВIДЕО
Повна версія інтерв'ю
Читайте на "Цензор.НЕТ": Карлсон після інтерв’ю з диктатором РФ: "Путін не вміє пояснювати та бути послідовним, він проводить багато часу у власному світі"
Пам'ятник російському солдату
Передвиборча програма
Радість "новосьолов"
У пошуках натхнення для заяв
"Дємілітарізованная" зона
За два дня?
Медведєв знищує Фінляндію...
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