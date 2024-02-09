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Інтерв’ю з канібалом, пам’ятник російському солдату, медведєв знищує Фінляндію... Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

Добра новина...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хтось чув причину?", "А Єрмака?" та "Соромно": коментарі на сторінці Зеленського після звільнення Залужного

Фотожаба

Дякуємо! Чекаємо..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужному подякувала діаспора: Він зупинив "другу армію світу"

Фотожаба

"Суровые годы уходят..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протистояння між Зеленським і Залужним розкололо Україну, - Bloomberg

Фотожаба

Ілюстрація до інтерв'ю

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Карлсон, який взяв інтерв’ю у Путіна, - корисний ідіот, - Гілларі Клінтон

Фотожаба

Є така робота...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В інтерв’ю Карлсону Путін лише повторив застарілу пропагандистську брехню, - Єврокомісія

Фотожаба

Інтерв'ю з канібалом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про початок Другої світової: Поляки змусили Гітлера напасти на себе. ВIДЕО

Фотожаба

Повна версія інтерв'ю

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карлсон після інтерв’ю з диктатором РФ: "Путін не вміє пояснювати та бути послідовним, він проводить багато часу у власному світі"

Фотожаба

Пам'ятник російському солдату

Фотожаба

Передвиборча програма

Фотожаба

Радість "новосьолов"

Фотожаба

У пошуках натхнення для заяв

Фотожаба

"Дємілітарізованная" зона

Фотожаба

За два дня?

Фотожаба

Медведєв знищує Фінляндію...

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) політика (4405) путін володимир (23821) фотожаба (13864) Шойгу Сергій (626) Захарова Марія (355)


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Топ коментарі
+21
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09.02.2024 19:59
+18
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09.02.2024 19:13
+17
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09.02.2024 19:13
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Все добре але чому солдати з пральною машиною змальовані з американських часів Другої світової?!)
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09.02.2024 19:10 Відповісти
Бо їм видали екіпіровку часів лендлізу 1940х.
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09.02.2024 19:57 Відповісти
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09.02.2024 19:13 Відповісти
Who is Hujlo ?
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09.02.2024 19:40 Відповісти
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09.02.2024 19:13 Відповісти
Медведєв знищує Фінляндію... Це круто!
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09.02.2024 19:20 Відповісти
Куми з доброю новиною!
😂😂😂😂
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09.02.2024 19:39 Відповісти
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09.02.2024 19:46 Відповісти
Судячи з усього це скріншот з якоїсь компютерної забавки - і це по вашому має смішить ?
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10.02.2024 08:48 Відповісти
Це Surviving Mars (2018), воно більше смішить ніж картинки де Путло що жере людей.
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10.02.2024 10:49 Відповісти
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09.02.2024 19:59 Відповісти
.....!!!!
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09.02.2024 20:32 Відповісти
А мені чомусь не смішно.
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09.02.2024 20:20 Відповісти
Вони зробили себе разом
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10.02.2024 08:56 Відповісти
А мене теж вже несмішно особливо на карікатуру за комент в сеті.
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09.02.2024 20:47 Відповісти
А шо на раші щімлять за коменти,?
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10.02.2024 09:50 Відповісти
Суд в Ростовской области приговорил 72-летнюю пенсионерку Евгению Майбороду к 5,5 годам колонии за два антивоенных поста в соцсети «ВКонтакте». Женщину осудили по двум статьям - за распространение «фейков» про армию по мотиву политической ненависти и за призывы к экстремизму (ч.2 ст.207.3 и ч.2 ст.280 УК РФ). Прокуратура требовала для обвиняемой шесть лет колонии.
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11.02.2024 10:11 Відповісти
На фото з Дімоном автор щось з трусєлями перебрав - які трусєля у свинособак?
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10.02.2024 07:31 Відповісти
 
 