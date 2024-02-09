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Зеленський закликав делегацію Конгресу США схвалити пакет допомоги Україні. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою Постійного комітету Палати представників з питань розвідки Майком Тернером, а також конгресменами Джейсоном Кроу, Френчем Гіллом, Заком Нанном та Ебігейл Спенбергер у межах їхнього візиту в Україну.

Глава держави наголосив на важливості візиту конгресменів до України в час, коли Росія продовжує терор проти мирних міст і цивільної інфраструктури, завдаючи масованих ударів ракетами та іранськими дронами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Президента.

"Цей візит свідчить про потужну двопалатну та двопартійну підтримку України, підтверджує, що Сполучені Штати є стратегічним партнером, який допомагає нам ефективно протистояти агресору. Ваш приїзд важливий для підняття бойового духу нашого народу, особливо для тих героїв, які сьогодні б’ються на передовій", – зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу США, Київ, 9 лютого 2024

Президент висловив вдячність Конгресу, обом партіям – Демократичній та Республіканській, Президенту США та американському народу за надання Україні оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги. Володимир Зеленський окремо відзначив вагому лідерську роль Конгресу в підтримці України з перших днів широкомасштабного вторгнення. Було наголошено на критичній важливості ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегація Конгресу у Києві запевняє, що США продовжать підтримку України: "Це також в інтересах Америки"

"Ми не можемо зупинятися в нашій боротьбі з агресором. Щоб ця боротьба була ефективною, нам потрібна підтримка союзників, насамперед Сполучених Штатів. Переконаний, що рішення про виділення необхідної допомоги Україні буде обов’язково ухвалене Конгресом. Це зміцнить нашу економіку та Збройні Сили", – заявив Глава держави.

Двопартійна делегація Конгресу США у Києві

Під час зустрічі Володимир Зеленський докладно поінформував конгресменів про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони України. При цьому він закликав і далі нарощувати військову допомогу задля досягнення стратегічних цілей на фронті.

Зустріч конгресменів США і Володимира Зеленського у Києві

Президент також зазначив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО для ефективного захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури. Важливим є й розвиток двосторонньої співпраці щодо локалізації спільного виробництва в Україні сучасних дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

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Відбувся змістовний обмін думками стосовно подальшого посилення санкційного тиску на країну-агресора, а також формування Конгресом правової рамки для використання заморожених російських активів для відбудови України.

Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу США, Київ, 9 лютого 2024

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Конгрес США (1228)


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Топ коментарі
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09.02.2024 22:32
+19
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09.02.2024 22:37
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09.02.2024 22:36
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09.02.2024 22:30 Відповісти
заклінатєль

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09.02.2024 22:32 Відповісти
в самій ідеї, що 4 рази ухилянт то є Верховний Головняк є щось принизливе,,,
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09.02.2024 22:32 Відповісти
а ви не думайте про це
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09.02.2024 22:35 Відповісти
знаю тільки один спосіб виключити думки - Беретта,
поки шo не згоден ...
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09.02.2024 22:44 Відповісти
є і інші, спробуйте https://www.youtube.com/watch?v=QNbi77Kflwc&list=PL33N5XI06G4C6lDzyJMexRvYLpnycK05w&ab_channel=OSA-%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E Екгарт Толле - Сила Моменту Тепер .
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09.02.2024 22:46 Відповісти
за вами в черзі
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09.02.2024 22:49 Відповісти
оо я його вже 100-й раз слухаю, як бальзам на голову
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09.02.2024 22:50 Відповісти
де фахівець там саме він... - птицю бачно по повзанню
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09.02.2024 22:52 Відповісти
ну... я тільки вчусь, це не так що бац і готово... боротьба на все життя, і навіть більше
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09.02.2024 22:54 Відповісти
коли навчитеся тоді і звертайтесь - а полу вчених тут мама не плачте...
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09.02.2024 22:56 Відповісти
так не я вчу, а Екхарт Толле вчить, але так, цей шлях не для всіх, бо ніколи такого не буде, що хтось повісив на стіну сертифікат - "поборов Его в 2023 році", бо як тільки це зробив - починай з початку.

в цій боротьбі нагород нема і не буде... кшатріям не підходить, апріорі
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09.02.2024 23:00 Відповісти
не всі козаки зґодні, що саме так і потрібно бути..
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09.02.2024 23:13 Відповісти
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09.02.2024 22:32 Відповісти
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09.02.2024 22:36 Відповісти
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09.02.2024 22:37 Відповісти
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09.02.2024 22:45 Відповісти
Може и дадуть .Ну и часи настали Фіма! Сьогодні на базарі мені хотіли дати по морді ! А звідки ти знаєш ? Ну не хотіли би тои не дали б.
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09.02.2024 22:34 Відповісти
Шото морди у ОПУ не веселі після звільнення Залужного - відчувають шо виметут їх із ОПУ веником

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09.02.2024 22:36 Відповісти
А хто вони?
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09.02.2024 23:26 Відповісти
КЕРИВНИЦТВО ОПУ , яке похерило Конституцію України і зараз звільнило етничних українських генералів і назначило якись *******
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09.02.2024 23:28 Відповісти
А шурма де?
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09.02.2024 23:36 Відповісти
Шурма , син Шурми із СДПУ О ( фаната раши) мабудь десь ховается
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09.02.2024 23:38 Відповісти
Як так? Так він же головний спець по розподілу американської фінансової допомоги. І не бути на такій зустрічі? Не порядок.
Мабудь, щось в лісі здохло...
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09.02.2024 23:53 Відповісти
Не веселі, бо допомога від США таки надійде Україні всупереч сподіванням їхнього фюрера)
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10.02.2024 11:02 Відповісти
І щоб запевнити, що у нас все ОК, країна єдина, і думає тільки про перемогу - зняв Залужного.
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09.02.2024 22:39 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCoZhFw4I4oZMoVMNbw0qhTA user-ue4wp1qu3n https://www.youtube.com/watch?v=y8YP8w7gj7Y&lc=Ugwj9w6iYSSk_XW0Fed4AaABAg 36 минут назад

Причина звільнення Залужного - корупція в Мінобороні!! Вкрали 20 млрд грн під час війни! Почали розслідувати з 1,5 млрд! І- почали давити Залужного, щоб списали командири заднім числом??? Домовились із Сирським і новою командою??! Пофіг, що війна?!!
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09.02.2024 22:49 Відповісти
Весь світ уже зрозумів і переконався, що тупорилий ішак, як і був клоуном так і ним залишився. Це чмо ще сподівається, що всі в Україні дивляться зе-марафон і і аплодують. Ішаку, тебе чекає сухий каштан на Майдані!Готуйся морально!
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09.02.2024 22:40 Відповісти
А почему на фото глава страны - ублюдочный дерьмак не по центру? Это он так проявляет свою скромность?
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09.02.2024 22:42 Відповісти
Вираз облич у делегації: "Давай, давай, пощєкотай нам вухі!"
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09.02.2024 22:44 Відповісти
Чи почула двопартійна делегація переконливе обгрунтування, чому США вигідно допомагати Україні?
Що народ США отримає, інвестуючи гроші у військову допомогу Україні?
Що втратить, якщо допомогу Україні скоротять чи припинять?
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10.02.2024 01:51 Відповісти
Всё решает рыжий а это все на публику.
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09.02.2024 22:54 Відповісти
все насправді вирішує "колективний рижий" тобто ми до кого він прислухається
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10.02.2024 00:32 Відповісти
Когда он уже волосы перекрасит в хаки? Полное погружение т.с.
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09.02.2024 22:58 Відповісти
І морду.
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09.02.2024 23:35 Відповісти
єрмак допомоги не отримає
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09.02.2024 23:00 Відповісти
Корумпована підарасня, така ж як шашличники.
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09.02.2024 23:31 Відповісти
Делегация нормальная , представительная , Украину уважают . А что там посередине , слесарь - сантехник ?
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09.02.2024 23:32 Відповісти
навіщо на протокольні зустрічі вдягати берці?
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10.02.2024 00:15 Відповісти
Каазьол!
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10.02.2024 00:59 Відповісти
Фактор 5 є прямим звинуваченням політичної влади України в неспроможності укомплектувати Збройні сили. На ці звинувачення Зеленський відповідав, що він проти мобілізації 500 тисяч людей, бо для їх забезпечення не вистачає ресурсів. Це не виправдання, це визнання власної неспроможності в справі економічної мобілізації. Коли під час війни, яка вирішує, бути країні, чи не бути, держава витрачає на воєнні цілі тільки 25% ВВП, то це означає, що влада неспроможна управляти державою.

Якби Україна витрачала на війну 50% ВВП, у нас були б ресурси не тільки на забезпечення 500 тисяч мобілізованих, а й на 1 мільйон. Трагедія в тому, що при всій очевидній неадекватності влади вимогам війни закон не передбачає інструментів зміни неспроможної влади. Коли генерал звинувачує президента в неспроможності, то змінюють генерала, а не президента.

Вадим Новіков
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10.02.2024 03:37 Відповісти
У відповідь, делегація Конгресу США закликала Зеленського перестати красти та здавати Україну.
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10.02.2024 05:35 Відповісти
вже почали хвилюватись що єрмака немає , як то він сам когось закликав ?
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10.02.2024 10:41 Відповісти
 
 