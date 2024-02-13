Ракету X-59 збито в Одесі: Уламками пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Сили протиповітряної оборони знищили російську ракету X-59 в Одесі.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни випустили по місту ракету X-59, яку знищили сили протиповітряної оборони.
"Уламки збитої ракети пошкодили цивільну інфраструктуру: незаселену новобудову та багатоповерхівку. Постраждалих людей, на щастя, немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - додав очільник ОВА.
Топ коментарі
+8 Саша Пончик
показати весь коментар13.02.2024 17:00
+3 Эдуард Рыбченко
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+2 MrStepanovM
показати весь коментар13.02.2024 17:41
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І погодься, що в цьому районі тепер твориться повний звіздець і з автомобільним рухом, і з доступністю парко-місць, та й всі інші комунікації не розраховані на таку велику кількість споживачів!
Це реально бажання вселити максимум людей на мінімум квадратних метрів, яке за бабло толерує руснявий мер.