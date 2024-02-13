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Ракету X-59 збито в Одесі: Уламками пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Сили протиповітряної оборони знищили російську ракету X-59 в Одесі.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни випустили по місту ракету X-59, яку знищили сили протиповітряної оборони.

"Уламки збитої ракети пошкодили цивільну інфраструктуру: незаселену новобудову та багатоповерхівку. Постраждалих людей, на щастя, немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - додав очільник ОВА.

Читайте: Наслідки обстрілу окупантами ринку у Вовчанську. ФОТОрепортаж

Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси

Автор: 

обстріл (28700) Одеса (5476)


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Топ коментарі
+8
Добре що обійшлося.
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13.02.2024 17:00
+3
надеюсь у нас перестанут выстраивать повально вышки ловушки башни свечки.. после 11.09.2001 года пора бы и мозги включать а не делать бизнес на идиотизме..мы строить не умеем тем более в городе где допустимый балл землетресения официально установлен +7
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13.02.2024 17:57
+2
Я сюди вклався в 2019...
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13.02.2024 17:41
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Добре що обійшлося.
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13.02.2024 17:00 Відповісти
Я сюди вклався в 2019...
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13.02.2024 17:41 Відповісти
надеюсь у нас перестанут выстраивать повально вышки ловушки башни свечки.. после 11.09.2001 года пора бы и мозги включать а не делать бизнес на идиотизме..мы строить не умеем тем более в городе где допустимый балл землетресения официально установлен +7
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13.02.2024 17:57 Відповісти
Ты снова с дебильными высерами? Там в самой высокой "второй очереди" 22 этажа, монолитно каркасное строение, а влетело на уровне 6-го. **** ты вонь накидываешь, дятел? За какие ловушки мелешь? Если б не твои братья некуй было б и ловить
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13.02.2024 19:16 Відповісти
Друже - не кип'ятись.

І погодься, що в цьому районі тепер твориться повний звіздець і з автомобільним рухом, і з доступністю парко-місць, та й всі інші комунікації не розраховані на таку велику кількість споживачів!

Це реально бажання вселити максимум людей на мінімум квадратних метрів, яке за бабло толерує руснявий мер.
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13.02.2024 19:39 Відповісти
Ти що приколюєшся? Ти ж, здається, місцевий? Це ж не Аркадія, не Гагарінське плато
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14.02.2024 12:57 Відповісти
А де це тоді? Це ж Жемчужина?
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14.02.2024 19:07 Відповісти
станеш спиною до Рив'єри, подивишся трохи лівіше...
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14.02.2024 21:21 Відповісти
Дякую.
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14.02.2024 23:08 Відповісти
 
 