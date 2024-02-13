Ракету X-59 збито в Одесі: Уламками пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Сили протиповітряної оборони знищили російську ракету X-59 в Одесі.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни випустили по місту ракету X-59, яку знищили сили протиповітряної оборони.

"Уламки збитої ракети пошкодили цивільну інфраструктуру: незаселену новобудову та багатоповерхівку. Постраждалих людей, на щастя, немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - додав очільник ОВА.

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