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Шмигаль відвідав передові позиції 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр приїхав на позиції 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єра.

Шмигаль вручив бійцям бригади почесні відзнаки та цінні подарунки.

"Дякую нашим захисникам за мужність і хоробрість. За захист країни та кожної української родини", - написав він у повідомленні.

Денис Шмигаль нагороджує воїна гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"

Шмигаль вручив воїнам почесні відзнаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зведення фортифікації уряд виділив цього року 20 млрд грн, - Шмигаль

Прем'єр та бійці бригади "Едельвейс".

Денис Шмигаль на передових позиціях українських захисників.

Вручення відзнак

Читайте також: За пів року наші ударні дрони вразили понад 14 тисяч цілей, - Шмигаль

Автор: 

Шмигаль Денис (4608)


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Топ коментарі
+34
Нахіба ця показуха?...
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13.02.2024 21:47
+31
Шмигаль, дубина, їхай вірішувати проблеми з Польшею, поки не трапилось непоправне.
Матір [censored] божа, ну за що нам все це?
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13.02.2024 21:51
+20
Бачу взляди наших ВСУ... піар це мало сказано....
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13.02.2024 21:50
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Нахіба ця показуха?...
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13.02.2024 21:47 Відповісти
Ввійський керівний штат повністю оновили , а цих шмігалів Єрамка піарять під цю мульку
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13.02.2024 21:58 Відповісти
Чтобы в место скопления прилетел Кинжал
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13.02.2024 23:37 Відповісти
Цінні подарунки? Він туди сватати поїхав, чи що?
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13.02.2024 21:49 Відповісти
Сердючку на вагоне надо везти на фронт!
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13.02.2024 21:59 Відповісти
завіз столи для пінг-понгу...та понизив на ноль сприяння цієї бригади...ю нажаль воно токсичне
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13.02.2024 23:22 Відповісти
Мдааа...
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13.02.2024 21:49 Відповісти
Show must go on...
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13.02.2024 21:50 Відповісти
Бачу взляди наших ВСУ... піар це мало сказано....
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13.02.2024 21:50 Відповісти
У Шмигаля що, немає чим зайнятися? Роботи не має? Якщо хоче піариться, то здавай посаду, вдягай бронежилет і вперед-в окопи!🤬 Грьобані популісти і ловці рейтингу..
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14.02.2024 02:39 Відповісти
Шмигаль, дубина, їхай вірішувати проблеми з Польшею, поки не трапилось непоправне.
Матір [censored] божа, ну за що нам все це?
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13.02.2024 21:51 Відповісти
Так вони навмисно роздмухують проблеми з Польщею...
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13.02.2024 22:53 Відповісти
Вклонився воїнам??
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13.02.2024 21:52 Відповісти
Шмига не для того туди приперся
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14.02.2024 08:50 Відповісти
А хто придумує назви бригадам?
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13.02.2024 21:53 Відповісти
Наші прикарпатські Едельвейси ще до 24го так називались
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13.02.2024 21:55 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента України № 80/2023 від 14 січня 2023 року бригаді присвоєно почесне найменування «Едельвейс»
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13.02.2024 21:56 Відповісти
Так я і думав.
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13.02.2024 21:58 Відповісти
А що не так з назвою?
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13.02.2024 22:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8bUxNwUhHV4
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13.02.2024 22:08 Відповісти
То Висоцький видумав, частина так не називалася... А видумав тому, що то якраз у совку справді були гірські частини "Едельвейс" і навіть у москалів досі такі є!
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13.02.2024 22:31 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85) https://uk.wikipedia.org/wiki/1-ша_гірська_дивізія_(Третій_Рейх)
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13.02.2024 22:34 Відповісти
вы шо кацапское быдло?....нам тут засырали мозги 70лет...про фашистов
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13.02.2024 22:46 Відповісти
Знана як дивізія «Едельвейс». Знана - це значить, що її так називали, але це не є її офіційною назвою! Якщо ви відкриєте Вікіпедію англійською, то жодної згадки про назву "Едельвейс" там НЕМА!
У совку існували підрозділи спецпризначення "Едельвейс" у ставропольському краї кацапляндії (17 ПСН) і на Алтаї (25 ПСН)...

P.S. У тебе в Австрії продається пиво Edelweiss і нічого, його не забороняють))
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13.02.2024 23:03 Відповісти
Це дуже гарна назва. Зеленський хіба міг назвати погано? І пиво таке є. Я особисто схвалюю.
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13.02.2024 23:25 Відповісти
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13.02.2024 23:27 Відповісти
Ну це офіційно тільки тоді присвоїли, а називались вони вже давно
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13.02.2024 23:25 Відповісти
а що не так?
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13.02.2024 22:44 Відповісти
А чому не привіз із собою дрони, наприклад. Могли б зкинутись місячною зарплатнею всім депутатським корпусом на купівлю..
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13.02.2024 21:53 Відповісти
А навіщо, якщо дрони придбали 2 пенсіонерки, подивіться у низу статті посилання
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13.02.2024 22:34 Відповісти
Зарплатнею? Не смішіть його смердючі шкарпетки. Відкатом місячним нехай скидаються щоб реальна користь від них була
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14.02.2024 00:56 Відповісти
Зарплатні з надбавками теж вистачить. На перший раз.
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14.02.2024 01:04 Відповісти
Барісович розійшовся. Скоро і Стефанчука вижене на пробіжку
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13.02.2024 21:53 Відповісти
яким транспортом його "вивезуть" на пробіжку?
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13.02.2024 22:06 Відповісти
Танковий тягач Oshkosh впорається.
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14.02.2024 08:54 Відповісти
Стефанчук тормозить....
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13.02.2024 21:53 Відповісти
Дуже дорого виходить, бо літають гелікоптером, а у випадку зі Стефанчуком треба брати додатковий борт.
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13.02.2024 22:14 Відповісти
Та може десь знайдуть та підремонтують В-12 - цей витримає.
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13.02.2024 23:23 Відповісти
Стефанчук поедет инспектировать продовольственные склады
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13.02.2024 23:41 Відповісти
Не дай Бог!
Хлопці голодні лишаться.
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13.02.2024 23:55 Відповісти
шоу довгоносиків мля...тилорва криса-корупціонер дає нагороди....
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13.02.2024 21:54 Відповісти
А на хрена? Піар. Мабуть треба удостовіреніе УБД.
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13.02.2024 21:54 Відповісти
укр єі в абдристовича з дубиньським - це папір
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13.02.2024 21:58 Відповісти
Теперь еще и Шмыгаль начал командовать. Скоро Лысый из 95 квартала приедет командовать.
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13.02.2024 21:55 Відповісти
Хто таке Оте шмигаль-читайте нижче

Сирський попрацював вчителем -воєнруком для торгаша Ахмєтова -Умєрова, поркатав його по позиціях ЗСУ . Бо Остін теж МО - але генерал у відставці. У Гриценко, наприклад, теж була військова освіта . А Умєров раб-менеджер здобутків Ахмєтова,тіпа керує МІНОБОРОНИ, кормушкою банди Єрмака за часів некоституційного Єрмака. На його папу зареєстрований бізнес, на дружину, там й брат з бізнесом у США, та живуть в віллі поряд з віллоюТрампа ,на найдорожчому узбережжі США . Звідки у сім"ї поверненних до КРИМУ У 90-Х КРИМСЬКИХ ТАТАР такі активи . якщо пям"ятати, що Ахмєтов не вʼїзний у США як бувший бандит. Зате Ахметов співпрацював з політтехнологом Трампа Манафортом дресиірували Вітю Шапкокарада для введення Гіркіна та заснування ЛНЛ-ДНР

ЗАРАЗ УРЯД шмигаля- ЦЕ ВЕДУЧІ ПОЗИЦІЇ ЛЮДЕЙ АХМЄТОВА , КРАЩИХ МЕНЕДЖЕРІВ АХМЄТОВА, прівівшого війну разом з ПР та ОПЗЖ
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13.02.2024 21:55 Відповісти
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13.02.2024 21:56 Відповісти
шоу прадалжаєцца
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13.02.2024 22:01 Відповісти
Его "передовая" в бункере?
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13.02.2024 21:59 Відповісти
ше один баєць-фронтавік
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13.02.2024 22:00 Відповісти
Саме так і виглядають передові позиції. Тільки шлюх та блек-джека не вистачає.
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13.02.2024 22:03 Відповісти
оце, я називаю, повний піздець!
єрмак, приймає участь у військовому плануванні.
прем'єр, їде на передову?
якого хєра? що робить прем'єр на передовій? в тилу все гаразд?
****** шоу 95!!!

ааа... зрозумів. воно собі, корочку убд, робить.
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13.02.2024 22:05 Відповісти
Ще один піар ас....
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13.02.2024 22:07 Відповісти
Шапіто працює без перерви. Передова за 20 кілометрів від нуля.
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13.02.2024 22:09 Відповісти
Роз'їздились якогось милого. Краще хлопцям платіть в повному об'ємі і без на*обок.
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13.02.2024 22:09 Відповісти
Цирк на дроті.
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13.02.2024 22:11 Відповісти
ДЕРЬМО.
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13.02.2024 22:11 Відповісти
ТИ диви, вірішив УБД отримати поки не зняли.
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13.02.2024 22:13 Відповісти
Це що таке взагалі було???? Замість снарядів приїжджає таке чудо, !!!! А зрозумів він приїхав щоб потім отримати УБД!!!
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13.02.2024 22:14 Відповісти
это хорошо, глаза в глаза друг другу можно посмотреть, это другие ощущения совсем, не как по телевизору, можно ощутить всю значимость и состояние, тяжесть прикосновения руки и эмоции,, увидеть друг друга в лицо, это не рада и не кафе, это совсем другое место и обстоятельства.
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13.02.2024 22:20 Відповісти
Брязкальця роздає. Дешево підкупляється. А якісь реально потрібні війську речі слабо привезти?!!! Піарщики хрєнові!
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13.02.2024 22:24 Відповісти
Це замість БК і зброї?! Хоч їх вже в пушки заряджай!!
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13.02.2024 22:27 Відповісти
нарешті і шмигаль вигуляв свій мілітарі.
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13.02.2024 22:37 Відповісти
ФсЬо, тепер він УБД.
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13.02.2024 23:07 Відповісти
уповноважений блазнем довбойоб? Так це давно вже.
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13.02.2024 23:47 Відповісти
Я сплю, ущепните меня.
Что происходит?
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13.02.2024 22:42 Відповісти
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13.02.2024 22:47 Відповісти
а що це бійці такі кислі лиця мають, шапіто ж приїхало і привезло грамоти, то ж не клятий баріга що постійно техніку привозить..
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13.02.2024 22:55 Відповісти
Для кого це шоу?
Бубачка демонструє єднання військово- політичного керівництва країни?
Що заважало єднатися з Героєм України Валерієм Федоровичем Залужним? Заздрість?
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13.02.2024 23:05 Відповісти
Красава. Потужний воїн
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13.02.2024 23:08 Відповісти
хлопці дивляться як на гімно!

бо ані кабмін шмигуля, ані міноборони рєзнікова-умєрова, а не верховна янетряпка із офісом "патріота" ярмака не здатні нормальна забезпечити їх зброєю та амуніцією

а від того це звичайна совкова показуха!

буба з алою борисівною їздить, новий головком з умєровим, тепер шмигаль...
завтра хфедоров із даніловим пойде, а слідом подляк та аферистович
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13.02.2024 23:14 Відповісти
***** він там потрібен?!
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13.02.2024 23:37 Відповісти
він що військовий??
людей від діла відриває
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13.02.2024 23:42 Відповісти
Приїхав упевнитись, що на передку немає чим відбивати агресію його таварісчей кацапів, перед якими він сподівається скоро на калєні буде ставати, як і главний клован 95 кварталу.
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14.02.2024 01:08 Відповісти
За УБД не стыдно будет....
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14.02.2024 02:13 Відповісти
На обличчях воїнів усе написано ...

Зараз будуть їздить на фронт усі Безуглі, Стефанчуки і інші зелені хвойди, будуть робити вигляд суєти і роботи. Зроблять шум, ніби до цього взагалі ніхто не воював, а у генштабі в носі колупались. Кинули резерви під Авдіївку, щоб там їх спалить (3-тя штурмова вже каже про великі втрати). У подарунок Сирському потопили кацапське корито. УСЕ робиться лише для дискредитації "папєрєдніків" та возвеличування генія усіх часів - Зе. А якщо Авдіївку доведеться лишити, то будуть верещати, що то наслідки командування Залужного. Усі невдачі зараз будуть пробувати звалити на звільнених генералів. Але є одне просте питання: чи був до ухилянта інший президент, котрий приніс такої астрономічної шкоди укарїнцям?
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14.02.2024 09:44 Відповісти
 
 