Шмигаль відвідав передові позиції 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр приїхав на позиції 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єра.

Шмигаль вручив бійцям бригади почесні відзнаки та цінні подарунки.

"Дякую нашим захисникам за мужність і хоробрість. За захист країни та кожної української родини", - написав він у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зведення фортифікації уряд виділив цього року 20 млрд грн, - Шмигаль

Читайте також: За пів року наші ударні дрони вразили понад 14 тисяч цілей, - Шмигаль