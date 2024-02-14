США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн, - посол Брінк. ФОТО

США передали Україні обладнання для розмінування територій, його вартість становить $1 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол США в Україні Бріджит Брінк написала у соцмережі Х.

Вона зазначила: "Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів США Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України".

Також Брінк повідомила, що зустрілался з міністром фінансів України Сергієм Марченком. Обговорювали подальшу фінансову підтримку України.

Крім того, піднімали питання контролю та звітності з боку України щодо американської допомоги.

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