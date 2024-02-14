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США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн, - посол Брінк. ФОТО

США передали Україні обладнання для розмінування територій, його вартість становить $1 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол США в Україні Бріджит Брінк написала у соцмережі Х.  

Вона зазначила: "Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів США Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України".

Також Брінк повідомила, що зустрілался з міністром фінансів України Сергієм Марченком. Обговорювали подальшу фінансову підтримку України.

Крім того, піднімали питання контролю та звітності з боку України щодо американської допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС передав Україні систему розмінування DOK-ING MV-10

Допомога від США
Допомога від США

Автор: 

допомога (8375) США (23065) розмінування (994) Брінк Бріджит (234)


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Приймати повинні конкретні військові, а не "представники влади".
Дякуємо США, а чого це вони там коло тої тітки з мечем - її що, теж заміновано ?
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14.02.2024 04:48 Відповісти
https://youtu.be/ST3VlrXCdsU?si=nBBfbSb0nF-1V-oc ...

Национальный Герой Финляндии Карл Густав Маннергейм...как победить советский дохлый совок...
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14.02.2024 08:49 Відповісти
з вісьми одиниць скільки дійде до війська?
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14.02.2024 08:56 Відповісти
https://youtu.be/VejeQN86AD4?si=mUT1WXHaZaPBHF8r ...

Авдеевка...танки путлера горят нехило ..✊✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱🕊️🕊️🕊️
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14.02.2024 09:03 Відповісти
 
 