США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн, - посол Брінк. ФОТО
США передали Україні обладнання для розмінування територій, його вартість становить $1 млн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол США в Україні Бріджит Брінк написала у соцмережі Х.
Вона зазначила: "Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів США Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України".
Також Брінк повідомила, що зустрілался з міністром фінансів України Сергієм Марченком. Обговорювали подальшу фінансову підтримку України.
Крім того, піднімали питання контролю та звітності з боку України щодо американської допомоги.
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Дякуємо США, а чого це вони там коло тої тітки з мечем - її що, теж заміновано ?
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