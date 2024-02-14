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Доба на Харківщині: обстріли понад 20 населених пунктів, авіаудари по Круглому, артобстріл Вовчанська. ФОТО

Понад 20 населених пунктів минулої доби ворог обстріляв з артилерії та мінометів. Зокрема, Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Ветеринарне, Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка та ін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдавали авіаударів по Круглому Куп’янського району.

Близько 11:00 13 лютого ворог завдав артилерійських ударів по Вовчанську. Зафіксовано не менше 10 влучань, зокрема і на території ринку, де на той момент перебували місцеві цивільні. 61-річна жінка загинула, отримавши мінно-вибухові травми, ще одна 50-річна жінка зазнала травм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу окупантами ринку у Вовчанську. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Вовчанська
Наслідки обстрілів Вовчанська

Автор: 

обстріл (28700) Харківщина (6054) Вовчанськ (422)


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