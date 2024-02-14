Підтвердження інвалідності за $1800: в Одесі лікарку медичного закладу викрили в отриманні хабаря. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили лікарку одного з медичних закладів Одеси, яка за 1800 доларів обіцяла вплинути на рішення комісії для підтвердження інвалідності.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, до лікарки звернувся чоловік із хронічними захворюваннями з проханням направити його на проходження спеціальної комісії для підтвердження інвалідності.

"Медикиня запевнила громадянина, що допоможе, але разом з тим повідомила: позитивне рішення комісії він зможе отримати лише за умови, якщо вона вплине на її членів за грошову винагороду. Свої послуги зловмисниця оцінила у 1800 доларів", - йдеться у повідомленні поліції.

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Чоловік протягом деякого часу виконував настанови лікарки, проходив лікування та збирав необхідні медичні документи. Потім, за її вказівкою, перевів на її рахунок зазначену суму.

Протиправні дії лікарки задокументували правоохоронці. У її службовому кабінеті провели санкціонований обшук, звідки вилучили медичну документацію та інші речі, які становлять інтерес для слідства.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ. Їй загрожує штраф у розмірі від 34 до 93,5 тис. грн або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

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