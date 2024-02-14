Підтвердження інвалідності за $1800: в Одесі лікарку медичного закладу викрили в отриманні хабаря. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили лікарку одного з медичних закладів Одеси, яка за 1800 доларів обіцяла вплинути на рішення комісії для підтвердження інвалідності.
Про це повідомили в ГУНП Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, до лікарки звернувся чоловік із хронічними захворюваннями з проханням направити його на проходження спеціальної комісії для підтвердження інвалідності.
"Медикиня запевнила громадянина, що допоможе, але разом з тим повідомила: позитивне рішення комісії він зможе отримати лише за умови, якщо вона вплине на її членів за грошову винагороду. Свої послуги зловмисниця оцінила у 1800 доларів", - йдеться у повідомленні поліції.
Чоловік протягом деякого часу виконував настанови лікарки, проходив лікування та збирав необхідні медичні документи. Потім, за її вказівкою, перевів на її рахунок зазначену суму.
Протиправні дії лікарки задокументували правоохоронці. У її службовому кабінеті провели санкціонований обшук, звідки вилучили медичну документацію та інші речі, які становлять інтерес для слідства.
Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ. Їй загрожує штраф у розмірі від 34 до 93,5 тис. грн або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
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отримав 3 групу.
лікарі вивчили справу, подивились, постукали по нервах
без жодного запитання присудили групу.
у мене це вдруге, а в Гайсині перший раз.
такого професійного ставлення до людей я ще не бачив ніде.
хочу сказати що лікарі як і ми...
не всі сволочі.