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Підтвердження інвалідності за $1800: в Одесі лікарку медичного закладу викрили в отриманні хабаря. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили лікарку одного з медичних закладів Одеси, яка за 1800 доларів обіцяла вплинути на рішення комісії для підтвердження інвалідності.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, до лікарки звернувся чоловік із хронічними захворюваннями з проханням направити його на проходження спеціальної комісії для підтвердження інвалідності.

"Медикиня запевнила громадянина, що допоможе, але разом з тим повідомила: позитивне рішення комісії він зможе отримати лише за умови, якщо вона вплине на її членів за грошову винагороду. Свої послуги зловмисниця оцінила у 1800 доларів", - йдеться у повідомленні поліції.

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Чоловік протягом деякого часу виконував настанови лікарки, проходив лікування та збирав необхідні медичні документи. Потім, за її вказівкою, перевів на її рахунок зазначену суму.

Протиправні дії лікарки задокументували правоохоронці. У її службовому кабінеті провели санкціонований обшук, звідки вилучили медичну документацію та інші речі, які становлять інтерес для слідства.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ. Їй загрожує штраф у розмірі від 34 до 93,5 тис. грн або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

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Лікарку медичного закладу Одеси викрили на хабарі
Лікарку медичного закладу Одеси викрили на хабарі
Лікарку медичного закладу Одеси викрили на хабарі

Автор: 

хабар (4713) Одеса (5476) лікарі (1288)


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Топ коментарі
+3
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14.02.2024 09:30
+3
Мало того що на фронт відправляють непридатних, які тільки проблеми для оточуючих створюють і не несуть за таке жодної відповідальності, то ще за підтвердження реальних хвороб вимагають гроші. Це вже межа цинізму! І це таке не вперше!
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14.02.2024 09:33
+1
рівень СБУ імені малюка-єрмака росте на очах, правда до воєнкомів з віллами в Іспанії ще далеко
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14.02.2024 09:32
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14.02.2024 09:30 Відповісти
рівень СБУ імені малюка-єрмака росте на очах, правда до воєнкомів з віллами в Іспанії ще далеко
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14.02.2024 09:32 Відповісти
Мало того що на фронт відправляють непридатних, які тільки проблеми для оточуючих створюють і не несуть за таке жодної відповідальності, то ще за підтвердження реальних хвороб вимагають гроші. Це вже межа цинізму! І це таке не вперше!
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14.02.2024 09:33 Відповісти
це постійно. більшість інвалідів - чорнобильців та інвалідів шахтарів, якщо й і є інвалідами, то значно меншої групи. Бо з 1986 року справді постраждалі вже не є живими. Як мій кум та його сусіда. Та й ще багато знайомих. Але знаю таких, що вони будучи чорнобильцями пережили багатьох своїх однокласників, які того Чорнобилю і не нюхали.
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14.02.2024 11:01 Відповісти
Интересно как судьба мусоренка решилась, он получил подтверждение инвалидности все таки?
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14.02.2024 09:41 Відповісти
Її треба покарати по всій строгості закону за демпінг на ринку послуг і картельну змову.
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14.02.2024 09:44 Відповісти
тиждень тому проходив МСЕК в Гайсині.
отримав 3 групу.
лікарі вивчили справу, подивились, постукали по нервах
без жодного запитання присудили групу.
у мене це вдруге, а в Гайсині перший раз.
такого професійного ставлення до людей я ще не бачив ніде.
хочу сказати що лікарі як і ми...
не всі сволочі.
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14.02.2024 09:48 Відповісти
Нічого особистого, тільки арифметика: 1800 дол. х 38,20 = 68 760 грн - штраф 34 000 грн = 34 760 грн в залишку. Суворе покарання...
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14.02.2024 10:43 Відповісти
у нас наркоман хвалился инвалидностью , жена его заплатила 4000
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14.02.2024 10:46 Відповісти
він то і справді інвалід. Але за що йому платити інвалідну пенсію?
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14.02.2024 11:04 Відповісти
Так бы решительно разбирались с товарищами которые миллиарды крадут, было бы дело... а это так мелочь.
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14.02.2024 11:06 Відповісти
 
 