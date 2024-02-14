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Наслідки удару по Селидовому: ворог обстріляв пологове відділення лікарні та будинок, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Російська армія цієї ночі двічі завдавала ударів по Селидовому Донецької області. Постраждало 15 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Постраждало 15 людей: 3 загинуло (серед них дитина та вагітна жінка), ще 12 - поранені (з них 4 дитини)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти вдарили по лікарні близько першої ночі. Основний удар був по пологовому відділенню. Загалом у закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів - у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області.

"Рятувальникам вдалось врятувати 6-місячну дитину. 6 людей, серед яких також є дитина, отримали поранення. З-під завалів вилучені тіла 3 людей, серед них - дитина 2015 року народження.

Крім того, російські військові вдарили по житловому 5-поверховому будинку. Зруйновано повністю цілий підʼїзд. Одну людину врятували з-під завалів, 6 осіб дістали поранення. Серед них - 3 дитини 2007, 2011 та 2016 років народження", - зазначили у поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: у Селидовому пошкоджено 15 будинків, під вогнем Авдіївка та Костянтинівка. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Селидового
Наслідки обстрілів Селидового
Наслідки обстрілів Селидового
Наслідки обстрілів Селидового
Наслідки обстрілів Селидового
Наслідки обстрілів Селидового

Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586)


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Топ коментарі
+2
що ж це за мразота з нами воює..., це який інший вид людиноподібних, невідомий науці...
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14.02.2024 09:52
+2
Там місто евакуювати потрібно . Вони з ураганів по ньому б ють . Вчора й сьогодні вночі багато прильотів. Я розумію що всім ***** але піднімайте сраки й вивозьте людей .
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14.02.2024 10:00
+2
Ох, щось нам недоговорюють.🙁
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14.02.2024 10:01
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що ж це за мразота з нами воює..., це який інший вид людиноподібних, невідомий науці...
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14.02.2024 09:52 Відповісти
а нам, на територію оркостану не можна заїхати на бтрі "партнерів"""
...бались би вони всраку!!!
а щоб їхнею зброєю вдарити по рф, навіть мови нема
все по чесному.
щось прилетіло в пологовий будинок
вбило породіль та немовлят....
а давайте домовлятися, *****************.
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14.02.2024 09:55 Відповісти
Показательно можно было бы зайти в приграничное село и вырезать там всех кацапов от мала до велика. Но "партнеры" осудят и точно не дадут оружие
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14.02.2024 10:02 Відповісти
Для этого организовать ЧВК хора имени Верьовки, набрать туда отморозков, маньяков и насильников. И пускай вырезают, грабят и убивают все что движется в приграничной глубинке
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14.02.2024 10:04 Відповісти
Тоді ватажком у хорі "Верьовки" має бути "Лисий". Вони ж співали про "Горіла хата палала".
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14.02.2024 10:23 Відповісти
Пане Юрій. Я на Вашому боці. Вся зброя, яка нам передана має бути використана так, як потрібно це нам. Але є питання і до нашого Херпіду. Чому за 5 років свого одноосібного правління не створив хоч одну далекобійну ракету? Завалив всю ракетну програму, яку залишили "бариги", сваого не зробив і не думає робити, а увагу українців відволікає і цькує через свій офіс американців та правилетів ЄС, що мов не дають нам стріляти. Бери своє і стріляй куди потрібно!!!
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14.02.2024 10:26 Відповісти
Там місто евакуювати потрібно . Вони з ураганів по ньому б ють . Вчора й сьогодні вночі багато прильотів. Я розумію що всім ***** але піднімайте сраки й вивозьте людей .
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14.02.2024 10:00 Відповісти
відстань така, що скоро і "градами" діставати будуть!
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14.02.2024 10:15 Відповісти
Ох, щось нам недоговорюють.🙁
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14.02.2024 10:01 Відповісти
Що ви маєте на увазі?
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14.02.2024 10:11 Відповісти
лікарня на 200 осіб....
пологовий будинок....
відстань до лінії зіткнення...
відсутність можливості сповіщення про обстріл (час підльоту мінімальний)...
зміни положення сірої зони по трасі в напрямку н.п. С......
мовчання Верещучки...7
Сидіти там і чекати - це гра "в руську рулетку"!!!
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14.02.2024 10:24 Відповісти
Все так ,Але кожен думає ,що його не зачепе, а може вже всім настільки пох.., що нікому ти не потрібен ніде, що вже все одно ((!
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14.02.2024 11:37 Відповісти
Та не хочу розповсюджувати. Може то російский фейк.
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14.02.2024 10:30 Відповісти
И опять по роддому и тут же закинули байки для зрадофилов по 100500 солдат которые там сидели.
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14.02.2024 11:01 Відповісти
 
 