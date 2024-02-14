Наслідки удару по Селидовому: ворог обстріляв пологове відділення лікарні та будинок, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж
Російська армія цієї ночі двічі завдавала ударів по Селидовому Донецької області. Постраждало 15 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Постраждало 15 людей: 3 загинуло (серед них дитина та вагітна жінка), ще 12 - поранені (з них 4 дитини)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупанти вдарили по лікарні близько першої ночі. Основний удар був по пологовому відділенню. Загалом у закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів - у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області.
"Рятувальникам вдалось врятувати 6-місячну дитину. 6 людей, серед яких також є дитина, отримали поранення. З-під завалів вилучені тіла 3 людей, серед них - дитина 2015 року народження.
Крім того, російські військові вдарили по житловому 5-поверховому будинку. Зруйновано повністю цілий підʼїзд. Одну людину врятували з-під завалів, 6 осіб дістали поранення. Серед них - 3 дитини 2007, 2011 та 2016 років народження", - зазначили у поліції.
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...бались би вони всраку!!!
а щоб їхнею зброєю вдарити по рф, навіть мови нема
все по чесному.
щось прилетіло в пологовий будинок
вбило породіль та немовлят....
а давайте домовлятися, *****************.
пологовий будинок....
відстань до лінії зіткнення...
відсутність можливості сповіщення про обстріл (час підльоту мінімальний)...
зміни положення сірої зони по трасі в напрямку н.п. С......
мовчання Верещучки...7
Сидіти там і чекати - це гра "в руську рулетку"!!!