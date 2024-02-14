Авдіївка, Куп’янськ, Лиман - надзвичайно важливі напрямки, на яких сконцентрована увага. Готуємо скоординовану відсіч ворогу, - Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров разом з головнокомандувачем Сирським об’їхали командні пункти Оперативно-тактичного угруповання "Донецьк".
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
" Авдіївка, Купʼянськ, Лиман - надзвичайно важливі напрямки, на яких сконцентрована вся наша увага. 3-тя окрема штурмова бригада, 110-та окрема механізована бригада - це саме ті підрозділи, які зараз рішуче протистоять окупантам в найгарячіших точках фронту. Вдячний вам за стійкість", - зазначає він.
Умєров інформує, що нагородили захисників Авдіївки і Куп’янська. Також заслухали доповіді щодо ситуації.
"Почули про потреби. Вже опрацьовуємо запити - зміцнюємо позиції, комплектуємо підрозділи, посилюємо дронами, засобами РЕБ. Діємо як єдиний злагоджений механізм. Готуємо скоординовану відсіч ворогу", - резюмує Умєров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то ж до відсічі готові???
все остальне волонтерське або за свої, бойові
як що це правда, то за резніком аж бігом...
У нього роботи немає ?
Росіяни перерізали в https://podrobnosti.ua/2490101-mjasnih-shturmv-v-avdvts-blshe-nema-vorog-zastosovu-mal-photn-grupi-komandir-47-ombr.html Авдіївці головну трасу, яка з'єднує місто з коксохімзаводом та веде на захід - Індустріальний проспект.
https://podrobnosti.ua/2490240-v-avdvts-rosjani-pererzali-golovnu-trasu-jaka-zdnu-msto-z-zavodom-deepstate.html#:~:text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%86%D1%96%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%83,%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%94%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%20DeepState .
умєров дивиться на карту
це як Зе грає на піаніні
Ну удачи ребятам!
Тепер якийсь сраний "піджак" планує військові операції.