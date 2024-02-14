Авдіївка, Куп’янськ, Лиман - надзвичайно важливі напрямки, на яких сконцентрована увага. Готуємо скоординовану відсіч ворогу, - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров разом з головнокомандувачем Сирським об’їхали командні пункти Оперативно-тактичного угруповання "Донецьк".

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

" Авдіївка, Купʼянськ, Лиман - надзвичайно важливі напрямки, на яких сконцентрована вся наша увага. 3-тя окрема штурмова бригада, 110-та окрема механізована бригада - це саме ті підрозділи, які зараз рішуче протистоять окупантам в найгарячіших точках фронту. Вдячний вам за стійкість", - зазначає він.

Умєров інформує, що нагородили захисників Авдіївки і Куп’янська. Також заслухали доповіді щодо ситуації.

"Почули про потреби. Вже опрацьовуємо запити - зміцнюємо позиції, комплектуємо підрозділи, посилюємо дронами, засобами РЕБ. Діємо як єдиний злагоджений механізм. Готуємо скоординовану відсіч ворогу", - резюмує Умєров.

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