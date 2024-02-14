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Наводив ворожі ракети на Харків та вишукував ППО: СБУ затримала російського інформатора. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки викрили інформатора російських спецслужб, який коригував повітряні удари РФ по критичній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що серед основних цілей ворога були стратегічно важливі підприємства, включаючи оборонно-промисловий комплекс України. Для більшої ефективності ракетно-дронових атак на місцеві об’єкти окупанти розраховували отримати від свого поплічника геолокації української ППО.

У разі одержання таких відомостей загарбники сподівались "обійти" системи протиповітряної оборони ЗСУ або здійснити по них прицільний удар.

Для збирання розвідданих фігурант знаходив місця ворожих "прильотів", а потім робив там приховану фото- і відеозйомку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ: СБУ затримала агента ФСБ РФ на Київщині. ФОТОрепортаж

Усі одержані відомості зловмисник пересилав у декілька чатів прокремлівських Телеграм-каналів, які контролюються спецслужбами країни-агресора.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії російського інформатора і затримали його під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, фігурантом є 58-річний місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Восени 2023 року чоловік з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через популярні месенджери. Також ворожий поплічник публікував у соцмережах свої дописи, в яких намагався дискредитувати українських захисників.

Читайте також: У Харкові затримано хакера, який за вказівками ФСБ РФ готував кібератаки на урядові сайти України та наводив ворожі ракети на місто, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час обшуків у його помешканні вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано інформатора РФ, який облаштував у власному гаражі "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

Російський інформатор у Харкові
Російський інформатор у Харкові
Російський інформатор у Харкові

Автор: 

СБУ (12857) Харків (5635)


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Топ коментарі
+14
Отведите этого гандона в цент Харькова и расскажите людям о его "творчестве " и отвернитесь.
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14.02.2024 10:17
+8
Заіпали ці наводчики -- не подобається Украіна мова люди - виідь нах - і сам цілішии будеш і біди не натвориш
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14.02.2024 10:21
+3
Оце спробуй воювати ,коли в тебе в тилу не один чи десять Штірліців,а тисячі((
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14.02.2024 10:34
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Отведите этого гандона в цент Харькова и расскажите людям о его "творчестве " и отвернитесь.
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14.02.2024 10:17 Відповісти
!!!!!!!!!!100!!!!!!!!
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14.02.2024 11:39 Відповісти
Заіпали ці наводчики -- не подобається Украіна мова люди - виідь нах - і сам цілішии будеш і біди не натвориш
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14.02.2024 10:21 Відповісти
Оце спробуй воювати ,коли в тебе в тилу не один чи десять Штірліців,а тисячі((
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14.02.2024 10:34 Відповісти
Бережіть себе, бо не дай Б-г поранять вас в Швейцарських горах російські засланці
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14.02.2024 11:09 Відповісти
Дякую.Я не в горах.
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14.02.2024 11:19 Відповісти
Ну перепишіть всіх етнічних росіян ну грьобаний насос , це не закінчится ніколи . Їх потрібно виокремити вони не зміняться незалежно від обстааин
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14.02.2024 10:36 Відповісти
Як нам сповіщалось минулої доби за подібне було затримано 18-ти річного хлопця у Києві. Тож для зради країни вік не має значення як і політичні погляди, бо хтось із цих покидьків виходить з ідейних міркувань, хтось ні, але і перші і другі дуже ******* гроші і для них не має значення що їх вони отримують шляхом зради власної держави та вбиваючи своїх співгромадян! Але мене дуже засмучує що ми кожен день отримує подібні новини із фото з прикритих обличь і при цьому обстріли не припиняються і наведення окупантів для них продовжується. Тому питання, чи не є деяки зі сповіщень про затримання шпигунів фейками, і чи не послаблена у СБУ протидиверсійна робота через відволікання працівників цієї служби на справи до яких вони не повинні мати відношення - економічні злочини, стеження за опозиційними політиками і журналістами та політологами, охорона численної кількості посадовців котрим нічого не загрожує якщо вони не співпрацюють із злочинцями?!
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14.02.2024 10:38 Відповісти
А рило навіщо сховали ?
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14.02.2024 11:43 Відповісти
Треба цим наводчикам не довічне давати, а вішати прилюдно, щоб ти, хто хоче заробити на крові знали, що вони наступні
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14.02.2024 12:18 Відповісти
Цій сволоті потрібно засудити на довічне але наш суд дасть йому від сили 5 років. Зато героя України Червінського вже тримають майже рік бо він небезпека для єрмака і його шобли , а цей наводчик навпаки помагає єрмаку знищити Україну.
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14.02.2024 13:14 Відповісти
 
 