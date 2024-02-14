Доба на Донеччині: Рашисти обстріляли три райони області, загинули 3 особи, 14 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Війська РФ протягом доби обстріляли три райони Донеччини. Пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі та приватні будинки.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Так, російські загарбники обстріляли три райони області.

Покровський район

"Селидове зазнало 4 ракетних ударів — 3 людини загинули, 12 поранені; зруйновано 5-поверхівку та корпус лікарні, пошкоджено 9 багатоповерхівок. У Новогродівці поранено людину, пошкоджено 21 багатоповерхівку і 5 адмінбудівель. Авдіївка зазнала численних артобстрілів та авіаударів. У Красногорівці пошкоджено будинок. Ще 1 будинок пошкоджено у Гострому Курахівської громади", - зазначив він.

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Краматорський район.

У Лиманській громаді зруйновано будинок у Ставках. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район.

У Часовому Яру поранено 1 особу, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки. У Торецьку пошкоджена адмінбудівля. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки. У Званівці зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 4.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 58 осіб, у тому числі 12 дітей.

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