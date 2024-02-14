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Новини Фото Допомога Україні
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Фінляндія передала Україні шість повністю укомплектованих спеціальним медобладнанням швидких. ФОТОрепортаж

Фінська благодійна організація "Pro patria Suomi-Ukraina Ry" за підтримки "Lions Club" у співпраці з фондом "Добробут" передали Україні шість сучасних автомобілів швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє Посольство Фінляндії в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Ці автівки швидкої допомоги мають усе необхідне обладнання, яке допоможе врятувати життя людям, які перебувають під постійними обстрілами на сході України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, автомобілі повністю укомплектовані спеціальним медичним обладнанням: дефібриляторами, апаратами ШВЛ, ношами, кисневими балонами тощо. Таке оснащення дозволить не лише транспортувати важкопоранених до медичних закладів, а й надавати їм необхідну допомогу вже під час перевезення.

"Завдяки спільним зусиллям фінських партнерів Україна отримала медичне обладнання та машини швидкої допомоги на суму 150 тис. євро та близько 400 кг гуманітарної допомоги", - додали в посольстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає 50 автомобілів швидкої допомоги від ОАЕ. ФОТО

"Швидкі" з Фінляндії
"Швидкі" з Фінляндії
"Швидкі" з Фінляндії

Автор: 

допомога (8375) Фінляндія (1308) швидка (267)


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Ось дивиться, ********, у той час, коли Суомі передає Україні ці авто, вами посаджена на шию НАРОДУ влада, витрачає 11 000 000 гр. на музичне шоу "Євробачення". Це у той час, коли на фронті бракує всього, від дронів до снарядів тощо. У мене пропозиція, до тих хто тицьнув кнопку у "Дії". Всі ви, перераховуєте по 500 гр. для того шоб послати аль'ну на ото євробачення, а держава не повинна витрачати гроші на цє.
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14.02.2024 10:40 Відповісти
вибачайте , але це наша потужна відповідь на Кончіту Вурст.
Шкода, що на підтанцьовку не відправлять Стефанчука, Юзіка та третього із сукнаріду, що хронічно пухнуть.
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14.02.2024 11:01 Відповісти
Дякуємо нашим друзям фінам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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14.02.2024 12:04 Відповісти
 
 