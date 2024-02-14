Фінляндія передала Україні шість повністю укомплектованих спеціальним медобладнанням швидких. ФОТОрепортаж

Фінська благодійна організація "Pro patria Suomi-Ukraina Ry" за підтримки "Lions Club" у співпраці з фондом "Добробут" передали Україні шість сучасних автомобілів швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє Посольство Фінляндії в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Ці автівки швидкої допомоги мають усе необхідне обладнання, яке допоможе врятувати життя людям, які перебувають під постійними обстрілами на сході України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, автомобілі повністю укомплектовані спеціальним медичним обладнанням: дефібриляторами, апаратами ШВЛ, ношами, кисневими балонами тощо. Таке оснащення дозволить не лише транспортувати важкопоранених до медичних закладів, а й надавати їм необхідну допомогу вже під час перевезення.

"Завдяки спільним зусиллям фінських партнерів Україна отримала медичне обладнання та машини швидкої допомоги на суму 150 тис. євро та близько 400 кг гуманітарної допомоги", - додали в посольстві.

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