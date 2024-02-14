Закупівлі продуктів Міноборони: детективи НАБУ підтвердили факти існування корупційної схеми, призначено низку експертиз
В межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України послуги з організації харчування детективи Національного бюро підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Як зазначається, таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії РФ.
"Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, - за цінами, в рази нижче ринкових", - йдеться у повідомленні.
Аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.
За даними НАБУ, наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.
Окремо дякуємо Державній аудиторській службі за кооперацію та сподіваємося на подальшу співпрацю.
"Національне бюро розуміє важливість цього розслідування та суспільний резонанс навколо нього, а тому і надалі інформуватиме про його перебіг", - резюмують у НАБУ.
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і якірезультати????
яйця вже мабудь в унціях будуть...
Він вже майже 5 років заважає працювати "прафєсіаналам" і "новим ліцам" - все підсовує і підсовує їм хабарників, крадіїв та корупціонерів, бо зробив собі дублікати ключів від усіх кабінетів Банкової і тихенько, вночі, приходить і підробляє документи на призначення.
А бубачка янетряпкович навіть не підозрює і нічого не знає. Тому хєрпіду "ніучом нє увінават" (с)
то, поясніть мені, як можна підтвердити факт, ще не маючі експертиз?
мєнти, дуже не хочуть в окопи. підтвердять, що завгодно.
жодного аргументу!
питання: як можна підтвердити факт, без експертизи? за відчуттям?
За даними , наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів. Джерело:
я про це і написав.
і підсумував: не хочуть мєнти в окопи!
нафіга, ти стільки букав, у відповідь накалякав, не зрозуміло.
Хто покараний за дизель по 80?
То яка ефективність усіх цих "розслідувань"? Детективи, експертизи... Дармоїди ви та шкідники.