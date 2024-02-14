Закупівлі продуктів Міноборони: детективи НАБУ підтвердили факти існування корупційної схеми, призначено низку експертиз

В межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України послуги з організації харчування детективи Національного бюро підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії РФ.

"Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, - за цінами, в рази нижче ринкових", - йдеться у повідомленні.

Аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.







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За даними НАБУ, наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

Окремо дякуємо Державній аудиторській службі за кооперацію та сподіваємося на подальшу співпрацю.

"Національне бюро розуміє важливість цього розслідування та суспільний резонанс навколо нього, а тому і надалі інформуватиме про його перебіг", - резюмують у НАБУ.