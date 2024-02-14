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Закупівлі продуктів Міноборони: детективи НАБУ підтвердили факти існування корупційної схеми, призначено низку експертиз

В межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України послуги з організації харчування детективи Національного бюро підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії РФ.

"Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, - за цінами, в рази нижче ринкових", - йдеться у повідомленні.

Аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.

НАБУ вилучені документи
НАБУ вилучені документи
НАБУ вилучені документи

Читайте на "Цензор.НЕТ": "‎Державний оператор тилу"‎ оголосив про перші закупівлі харчування для ЗСУ за новою моделлю

За даними НАБУ, наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

Окремо дякуємо Державній аудиторській службі за кооперацію та сподіваємося на подальшу співпрацю.

"Національне бюро розуміє важливість цього розслідування та суспільний резонанс навколо нього, а тому і надалі інформуватиме про його перебіг", - резюмують у НАБУ.

Автор: 

НАБУ (5074) Міноборони (7413) закупівлі (3393)


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Топ коментарі
+6
Кто нашему Зєлєнскаму пастаянна карупцианєрав патсовиваєт?
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14.02.2024 10:43
+4
Лякають на фото об'ємами документів. Для початку просто б переглянули всі тендерні пропозиції й тендерні документації. Корупційна складова вилізе прям там. А всі закупки - то вже наслідки.
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14.02.2024 10:56
+3
А Яйцелупа допитають? Чи знову "невстановлена особа, з допомогою невстановленої особи....."?
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14.02.2024 10:44
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Я теж безкорисливо люблю гроші!
)))
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14.02.2024 10:36 Відповісти
Як Шура Балаганов?...
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14.02.2024 10:38 Відповісти
Як Остап Ібрагимовіч! Шура міг їх тільки тринькати!
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14.02.2024 11:13 Відповісти
"Дєло рєзнікова живет и процвєтаєт"
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14.02.2024 10:42 Відповісти
тож поміняв резніка...
і якірезультати????
яйця вже мабудь в унціях будуть...
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14.02.2024 10:42 Відповісти
Кто нашему Зєлєнскаму пастаянна карупцианєрав патсовиваєт?
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14.02.2024 10:43 Відповісти
Звісно Порошенко!
Він вже майже 5 років заважає працювати "прафєсіаналам" і "новим ліцам" - все підсовує і підсовує їм хабарників, крадіїв та корупціонерів, бо зробив собі дублікати ключів від усіх кабінетів Банкової і тихенько, вночі, приходить і підробляє документи на призначення.
А бубачка янетряпкович навіть не підозрює і нічого не знає. Тому хєрпіду "ніучом нє увінават" (с)
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14.02.2024 11:09 Відповісти
А Яйцелупа допитають? Чи знову "невстановлена особа, з допомогою невстановленої особи....."?
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14.02.2024 10:44 Відповісти
Розслідування на розслідуванні -- материалізуитесь !
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14.02.2024 10:47 Відповісти
''яйця продають втридорога''-справа різникоффа продовжує жити. Поки не буде розстрілів за такі дії під час війни ту ''гідру'' не переможемо... іншу теж.
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14.02.2024 10:55 Відповісти
Лякають на фото об'ємами документів. Для початку просто б переглянули всі тендерні пропозиції й тендерні документації. Корупційна складова вилізе прям там. А всі закупки - то вже наслідки.
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14.02.2024 10:56 Відповісти
Проблема у тому що не дивлячісь на перелік документів які саме дані, документи, носії інформації повинні вийматись під час обшуку т.з. "маскі шоу" виймають УСЕ, навіть приватну власність, особисті речі та приватні гроші рядових співробітників котрі, наприклад, зберігали на роботі аби не були викрадені злочинцями (повірте це не рідкість у наш час) котрі потім хрін повернеш бо їх позначають як "докази". І тому документів завжди купа, а от дійсно доказових серед них у найкращому випадку не більше 0,01%!!!
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14.02.2024 11:10 Відповісти
будь що, стає фактом, виключно після експертиз.

то, поясніть мені, як можна підтвердити факт, ще не маючі експертиз?

мєнти, дуже не хочуть в окопи. підтвердять, що завгодно.
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14.02.2024 10:56 Відповісти
Скільки часу потребує "експертиза" фінансових документів коли, для прикладу, перевірка податковою службою документів діяльності навіть величезних компаній ЗА П'ЯТЬ РОКІВ навіть із перевіркою контрагентів займає не більше одного місяця?! А фінансова експертиза це ТЕ САМЕ, а перевіряти треба було діяльність МО за декілька місяців!!! Тож не смішить нас "Hrysha Hlyba" ТАКИМИ "аргументами"!!!
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14.02.2024 11:02 Відповісти
"нас", це кого?
жодного аргументу!
питання: як можна підтвердити факт, без експертизи? за відчуттям?
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14.02.2024 11:11 Відповісти
Людей що ЗНАЮТЬ як робляться перевірки фінансової діяльності, хто не один раз проходив перевірки податкової, КРУ та готував відповіді на різні запити прокуратури, поліції і навіть відчув усі ці показові "маски шоу" на власному досвіді! І ВІДПОВІДЬ ЩО ТАКЕ ФІНАНСОВА ЕКСПЕРТИЗА ВЖЕ НАДАНА, тож не треба робити вигляд що чогось "не зрозуміли" або "недочули"!!!
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14.02.2024 11:19 Відповісти
ти читати вмієш? в сенсі, розумієш, значення слів?

За даними , наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів. Джерело:
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14.02.2024 11:24 Відповісти
Читати вмієш - "детективи Національного бюро підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів", що НЕ МОЖЛИВО без проведення експертиз, а те що вирішили провести ще якісь "ДОДАТКОВІ" то вже гра на публіку!!! І додам - що те, що експертизи проводяться ТАК ДОВГО, є наслідком НАВМИСНОГО ЗАТЯГУВАННЯ слідства, а потім якісь докази "зникнуть", знов і знов будуть призначатися "ДОДАТКОВІ ЕКСПЕРТИЗИ", ну а потім СПЛИНЕ ЧАС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИН!!!! Отак усе й робиться коли УСІМ ВІДОМО який саме злочин і ким саме було скоєно, але його будуть затягуванням відводити з під відповідальності, а можуть взагалі дати втекти закордон аби ще й там потягнув час до спливу терміну відповідальності!!!
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14.02.2024 11:35 Відповісти
от мля.
я про це і написав.
і підсумував: не хочуть мєнти в окопи!

нафіга, ти стільки букав, у відповідь накалякав, не зрозуміло.
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14.02.2024 12:13 Відповісти
Журналістам та опозиціонерам для цього знадобилось декілька тижнів не дивлячісь на спротив Резнікова та усієї його "команди", а НАБУ потрібно було півтора року "шукати"?! До речі, як і Баканов Рєзніков вже "адвокат" у Полтавській області. Це що, місце зборів усіх зрадників України котрих призначав Зеленський та його "слуги"?! Ох мабуть і тхне від них на Полтавщині!
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14.02.2024 10:58 Відповісти
Хто покараний за яйки по 17?
Хто покараний за дизель по 80?
То яка ефективність усіх цих "розслідувань"? Детективи, експертизи... Дармоїди ви та шкідники.
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14.02.2024 11:10 Відповісти
А навіщо РЕАЛЬНА ефективність якщо усе робиться заради піару а у кращому випадку аби змусити підслідних заплатити державі, а може і власне особам що уособлюють в собі державу, якихось грошей чи то "добровільним внеском", чи як заставу?!
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14.02.2024 11:22 Відповісти
 
 