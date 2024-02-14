УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6080 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 912 28

У горах біля кордону з Румунією виявили тіло чоловіка: він намагався втекти з України, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

У горах на території Румунії прикордонники виявили тіло громадянина України, який разом з двома чоловіками намагався незаконно перетнути український кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Богдан" Мукачівського прикордонного загону отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що українські та румунські прикордонники розпочали пошукові заходи, проте, через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатті продовжуються пошуки зниклого іноземця, - ДСНС

"Сьогодні близько 4 години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору", - зазначили у пресслужбі.

Близько 8:00 години ранку румунські прикордонники повідомили, що виявили тіло громадянина України без ознак життя.

Прикордонники закликають утриматися від походів у гори через загрозу сходження снігових лавин, густий туман та сильні пориви вітру.

Читайте також: 38 чоловіків призовного віку з 11 областей виявлені у 2 мікроавтобусах біля кордону з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники виявили тіло чоловіка біля кордону з Румунією
Прикордонники виявили тіло чоловіка біля кордону з Румунією
Прикордонники виявили тіло чоловіка біля кордону з Румунією
Прикордонники виявили тіло чоловіка біля кордону з Румунією
Прикордонники виявили тіло чоловіка біля кордону з Румунією

Автор: 

гори (83) Держприкордонслужба ДПСУ (6033) кордон (4775) Румунія (1169) ухилянти (933)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Хтось бачить тіло того чоловіка? А воно є
показати весь коментар
14.02.2024 12:48
+7
Може краще вже гідно жити та вбивати як собак рашистів?! Я думаю що така версія краща!
показати весь коментар
14.02.2024 13:14
+7
Шкода чоловіка. Нажаль, це не перший і не останній випадок, а після нового закону про мобілізацію їх кількість стрімко зросте. Щоб влада не робила і які репресивні заходи не вводила, люди, які панічно бояться служби у війську краще ризикуватимуть життям в горах, лісах і т.п. Для декого краще смерть ніж армія чи в'язниця.
показати весь коментар
14.02.2024 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від долі не втечеш.
показати весь коментар
14.02.2024 12:47 Відповісти
Це наслідок не долі а ВЛАСНОГО вибору і цей вибір був хибним!!!
показати весь коментар
14.02.2024 13:18 Відповісти
Я мала на увазі, що значить його доля була загинути і він це відчував, тому і тікав від війни, щоб жити.
показати весь коментар
14.02.2024 13:35 Відповісти
Тільки ідіоти вірять, що існує доля.
показати весь коментар
14.02.2024 15:09 Відповісти
Хтось бачить тіло того чоловіка? А воно є
показати весь коментар
14.02.2024 12:48 Відповісти
Там сіра пляма на снігу під ялинкою, а колись був людиною!
показати весь коментар
14.02.2024 13:17 Відповісти
Не зупинить цих бігунів ні тюрма ні доля цього загиблого. Хай платять індульгенцію та їдуть по Европах живими. Лишайте їх громадянства чи чогось там ще але хай вони їдуть, толку від них на полі бою все одно не має.
показати весь коментар
14.02.2024 12:57 Відповісти
Якби ж це було так легко. Якщо подібне запропонувати то надто велика кількість, особливо заможних, цим відразу скористаються. Тоді вже краще було б залишати тут і лише не мобілізувати, щоб хоча б працювали на користь країни, але й тоді соціальні наслідки для держави будуть надто поганими!!!
показати весь коментар
14.02.2024 13:21 Відповісти
особливо заможні можуть виїхати самостійно, а залишати кріпаків тут для праці на користь країни це до пори, з часом їх можуть теж призвати, всі це розуміють тому і тікають самостійно або платять за перехід. Хай платять та їдуть геть.
показати весь коментар
14.02.2024 13:31 Відповісти
а міг би з гідністю померти
показати весь коментар
14.02.2024 13:00 Відповісти
Може краще вже гідно жити та вбивати як собак рашистів?! Я думаю що така версія краща!
показати весь коментар
14.02.2024 13:14 Відповісти
..а міг би з гідністю жити!
показати весь коментар
14.02.2024 13:35 Відповісти
Для цього потрібно мати гідність.
показати весь коментар
14.02.2024 15:11 Відповісти
В армії міг би вижити.
показати весь коментар
14.02.2024 13:02 Відповісти
Або залишитись калікою на все життя на 800 гривень в місяць.
показати весь коментар
14.02.2024 13:23 Відповісти
"Beta Human", ти написала ФЕЙК, бо якщо дійсно подібні речі траплялись із деякими військовими що були поранені але продовжували перебувати на обліку у частині як "тимчасово непрацездатні" то з літа минулого літа УСІ військові, що на лікуванні, що на реабілітації, що у строю продовжують отримувати свою зарплатню у повному обсязі, окрім т.з. "премій" у 30 та 100 тисяч в залежності від місця служби, тобто МІНІМУМ 20 тисяч гривень на руки!!!
показати весь коментар
14.02.2024 13:28 Відповісти
Їх просто тупо виводять з штату і все. Невже ти думаєш що люди нічого не знають?
показати весь коментар
14.02.2024 13:32 Відповісти
Ну а якщо списують по зі служби, то ніяких зарплат вже не буде. Одноразова пристойна виплата, яку зїсть інфляція і потім копійки.
показати весь коментар
14.02.2024 13:34 Відповісти
Намагався втекти чоловік чи вже його охололе тіло?! Моде він по гриби пішов чи помилуватися краєвидом, а ви одразу - "втікач"!!!
показати весь коментар
14.02.2024 13:05 Відповісти
Ти якийсь контужений.
показати весь коментар
14.02.2024 13:35 Відповісти
То все гриби.
показати весь коментар
14.02.2024 19:09 Відповісти
Його мрія здійснилася!
Він нарешті втік з України в Румунію
показати весь коментар
14.02.2024 13:06 Відповісти
Шкода чоловіка. Нажаль, це не перший і не останній випадок, а після нового закону про мобілізацію їх кількість стрімко зросте. Щоб влада не робила і які репресивні заходи не вводила, люди, які панічно бояться служби у війську краще ризикуватимуть життям в горах, лісах і т.п. Для декого краще смерть ніж армія чи в'язниця.
показати весь коментар
14.02.2024 13:18 Відповісти
Ну то в них проблеми із розумом!!!
показати весь коментар
14.02.2024 13:24 Відповісти
ЗеКодломойские Кучмисты строят Концлагерь путлера...
показати весь коментар
14.02.2024 13:55 Відповісти
Оманские пацаны хотят шашлыки на 9 мая...
показати весь коментар
14.02.2024 13:56 Відповісти
В двох краiнах в свiтi заборона на виiзд громадян: Пiвнiчна Корея, та.... Може це хибний шлях? Зробити так, щоб люди хотiли захищати Украiну, але це складно - простiше будувати концтабiр (((
показати весь коментар
14.02.2024 14:24 Відповісти
Треба зробити так щоб люди хотіли захищати власну країну? Ця фраза викликає когнітивний дисонанс.
показати весь коментар
14.02.2024 15:15 Відповісти
 
 