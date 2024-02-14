У горах біля кордону з Румунією виявили тіло чоловіка: він намагався втекти з України, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

У горах на території Румунії прикордонники виявили тіло громадянина України, який разом з двома чоловіками намагався незаконно перетнути український кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Богдан" Мукачівського прикордонного загону отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що українські та румунські прикордонники розпочали пошукові заходи, проте, через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили.

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"Сьогодні близько 4 години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору", - зазначили у пресслужбі.

Близько 8:00 години ранку румунські прикордонники повідомили, що виявили тіло громадянина України без ознак життя.

Прикордонники закликають утриматися від походів у гори через загрозу сходження снігових лавин, густий туман та сильні пориви вітру.

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