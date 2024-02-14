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В Ізюмському районі Харківщини виявили протитанкове мінне поле біля об’єктів критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

На Харківщині сапери виявили дворядне протитанкове мінне поле навколо об’єктів критичної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція України.

"Працівники вибухотехнічної служби працюють над виявленням та знищенням небезпечних предметів на звільнених територіях у складі зведеного загону", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що столичні вибухотехніки проводять розмінування обʼєктів критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Там вони виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачами МВЧ-62.

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Крім того, фахівці оглядають лісові зони, населені пункти, де знаходять інші небезпечні боєприпаси, залишені військами РФ, зазначає пресслужба.

Знайдений ворожий арсенал спеціалісти знищують на окремо відведених територіях.

Протитанкове мінне поле на Харківщині
Протитанкове мінне поле на Харківщині
Протитанкове мінне поле на Харківщині

Автор: 

Нацполіція (15207) Харківщина (6054) розмінування (994) міна (363)


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Це ж і є прикладом перебування сруськага міра мішєбратіяв, у Мирній Україні з 2014 року!!
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14.02.2024 13:55 Відповісти
Четверть Украины своим дерьмом измазали ******...
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14.02.2024 15:10 Відповісти
 
 