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У Чернігові вибухнула граната в автомобілі. Загинули чоловік та жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік та жінка загинули внаслідок підриву гранати в автомобілі в Чернігові. Поліція розслідує справу про порушення правил поводження зі зброєю.

Про це повідомили в поліції Чернігівщини, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух стався напередодні, 13 лютого, близько 19 години. Чоловіка та жінку спочатку доправили до лікарні. Наступного дня вони померли.

"Попередньо відомо, що вибух стався внаслідок підриву гранати в салоні автомобіля", - йдеться у повідомленні поліції.

Читайте: СБУ перекваліфікувала справу про підрив гранат у сільраді на Закарпатті. Обвинуваченому загрожує довічне

Вибух гранати в автомобілі в Чернігові 13 лютого

Поліція веде справу за ч. 3 статті 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення). Зараз вирішують питання про скерування матеріалів провадження до ДБР.

Також дивіться: У Червонограді на Львівщині біля кладовища вибухнула граната. Постраждали двоє чоловіків. ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (6190) вибух (4487) граната (794) Чернігів (789)


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Топ коментарі
+5
Дуже часто шанувальники гранат на гражданці сами ж на них й підриваються.
Ото, люди - навіщо вам ті гранати, щоби - що?!
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14.02.2024 18:12
+5
- Навіщо тобі повна бочка бензину в гаражі, коли на заправці бензин завжди є?
- На всякий пожежний випадок.
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14.02.2024 18:41
+4
Ні це просто незаконне поводження зі зброєю ще й загинули Українці, тому сумно, а вибуховий оргазм це коли на каца скидують вибуховий пристрій з дрону і його нікчемне смердюче м'ясо розлітається в усі сторони, це реально круто та весело
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14.02.2024 18:40
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Ні це просто незаконне поводження зі зброєю ще й загинули Українці, тому сумно, а вибуховий оргазм це коли на каца скидують вибуховий пристрій з дрону і його нікчемне смердюче м'ясо розлітається в усі сторони, це реально круто та весело
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14.02.2024 18:40 Відповісти
"поводження правил поводження" 🤣
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14.02.2024 18:09 Відповісти
Дуже часто шанувальники гранат на гражданці сами ж на них й підриваються.
Ото, люди - навіщо вам ті гранати, щоби - що?!
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14.02.2024 18:12 Відповісти
Здогадуюся, що вибір падає на гранати у людей, котрі особливо бояться викрадення за допомогою фізичної сили. Граната в такій ситуації практично завжди рятує.
Ну й така перевага, що стріляти, чи застосовувати інші види компактної зброї все ж треба вчитися, а тут тільки навчитися дотримуватися кількох принципів безпеки (що переважній більшості людей видається простішим).
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14.02.2024 18:19 Відповісти
"Граната в такій ситуації практично завжди рятує."

Не хочу показатися нечемним, але ви це самі придумали чи є якісь пруфи? В "Бригаді" колись чувак гранатою перед викрадачами махав, але бандитські серіали 90х - такий собі посібник...
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14.02.2024 18:25 Відповісти
Не знаю, чого вам вдалося навчитися з кіно, в голову би таке не прийшло. Але пропоную уявити себе на місці викрадача і запланувати викрадення людини, в котрої в невідомому вам місці на одязі прив'язана граната І врахувати факт, що це часто є сюрпризом.
Ну і кілька знайомих таким способом рятувалися від бандитів. З розповідей зрозумів, що дуже переконливо. Одному правда довелося висмикнути в авто, і потім мав купу стресу і мороки... але попередні його проблеми повискакували на ходу.
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14.02.2024 18:46 Відповісти
Я саме так і зробив - уявив шо б я робив, якшо мені треба було когось викрасти. В моєму плані було (при допомозі пари-тройки міцних спритних людей):
0. (в залежності від габаритів) прикласти чимось по затилку чи напшикати з балончика в очі.
1. викрутити руки і скрутити іх за спиною кайданками.
2. кляп
3. мішок на голову, тільки тряпчаний, шоб міг дихати
4. посадка в авто
Все це швидко і раптово, в ситуації, коли жертва не очікує нападу.
Ну а потім вивезення в якийсь затишний гараж, обшук і подальша бесіда чи через що там його треба було викрадати...

Не дуже бачу де в цьому плані є місце, де чувак витягає гранату і проводить якісь переговори..
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14.02.2024 18:56 Відповісти
Ну трохи мало старалися.
Балончик це несерйозно. Навіть якщо б вдалося роздобути з якимось швидкодіючим бойовим газом можна ухилитися, може бути сильний вітер ітп. Повна авантюра.
Щоб напевно оглушити людину (але не вбити!) потрібна відповідна ситуація (з параноїком чи переслідуваною людиною буде дуже складно) і навики на високому рівні. Це тільки в кіні люди завжди втрачають свідомість від першого удару. Доволі часто трапляється, що людина потім помирає від черепно-мозкових, але свідомості не втрачає під час атаки.
1. Майже самовбивство - у випадку рішучості і\або мінімальної попередньої підготовки жертви. Жодного поліцейського не переконаєте взяти участь в такій авантюрі, а деякі з них дуже справно викручують руки.

Не розумію, навіщо переговори? Це ви все від кіна відчепитися не можете?
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14.02.2024 19:17 Відповісти
Балончік то я як пункт 0 вставив. Про всяк випадок.
І взагалі, ви пробували колись ухилитись від раптового пшику в очі з балончика? Цікаво було б подивитись. Якшо ваше імʼя не Брюс Лі, то хєр вам це вдасця. Но якшо ви так бажаєте, можемо замінити на електрошокер.

Далі, крутити руки не так вже й складно. Я знаю шо кажу.

А для чого переговори? Дуже цікаве питання. Ваші знайомі при загрозі одразу висмикували кільце і кидали гранату собі під ноги? Чи як?
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14.02.2024 19:38 Відповісти
Один висмикнув і тримав в руках на задньому сидінні в авто, з двох сторін від нього сиділи і 1-2 спереду. Машина рухалася по місті, повискакували зразу.
Іншим вистачило показати. А на решту не відповідатиму. Надто вже наївні уявлення у вас.
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14.02.2024 19:43 Відповісти
То скоріше ви "Бригади" передивилися . Дуже складно витягувати "в невідомому місці на одязі привʼязану гранату", коли ти зі стягнутими за спиною руками з мішком на голові лежиш в багажнику. Ну то таке. Супермени серед дописувачів теж є
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14.02.2024 19:52 Відповісти
Ніколи не дивився кацапські фільми.
Ви щось пробуєте мені довести. 25 хоч є?
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14.02.2024 20:16 Відповісти
І на додаток, якщо ситуація дозволяє витягнути гранату, то краще вже витягнути пістоля. Бо якшо нападник не злякається, то доведеться іти в "страну вєчной охоти" разом з ним. А з пістолем можливі варіанти...
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14.02.2024 19:00 Відповісти
- Навіщо тобі повна бочка бензину в гаражі, коли на заправці бензин завжди є?
- На всякий пожежний випадок.
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14.02.2024 18:41 Відповісти
"в господарстві все згодиться" - от і тягнуть ...
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14.02.2024 18:24 Відповісти
"Чашка сама разбілась!" (с)
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14.02.2024 18:24 Відповісти
Чоловіку більше нічим було похвалитися, то витягнув гранату?
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14.02.2024 18:27 Відповісти
От гранат надо держаться как можно подальше.
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14.02.2024 18:45 Відповісти
А злі язики плещуть, що теорія природного відбору не працює. Працює, ще й як працює. Ось тільки одна проблема, якщо ця теорія досконало візьметься за Україну,то населення зменшиться на 73% мінімум.
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14.02.2024 18:46 Відповісти
Не дала😔
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14.02.2024 19:03 Відповісти
Дала, але "чеку" уже на зміг вставити....
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14.02.2024 19:22 Відповісти
Сварка в сім*Ї.
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14.02.2024 20:12 Відповісти
А що, корисна річ, особливо якщо TIG.
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14.02.2024 22:54 Відповісти
Мабудь показував дружині - дивись, он тцкуни йдуть, а до мене не підходять.
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14.02.2024 22:56 Відповісти
 
 