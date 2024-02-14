У Чернігові вибухнула граната в автомобілі. Загинули чоловік та жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Чоловік та жінка загинули внаслідок підриву гранати в автомобілі в Чернігові. Поліція розслідує справу про порушення правил поводження зі зброєю.
Про це повідомили в поліції Чернігівщини, інформує Цензор.НЕТ.
Вибух стався напередодні, 13 лютого, близько 19 години. Чоловіка та жінку спочатку доправили до лікарні. Наступного дня вони померли.
"Попередньо відомо, що вибух стався внаслідок підриву гранати в салоні автомобіля", - йдеться у повідомленні поліції.
Поліція веде справу за ч. 3 статті 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення). Зараз вирішують питання про скерування матеріалів провадження до ДБР.
Топ коментарі
+5 Сергей Трофимов #428890
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+5 Сергей Кушнир #474364
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+4 Артем Легенький
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Ото, люди - навіщо вам ті гранати, щоби - що?!
Ну й така перевага, що стріляти, чи застосовувати інші види компактної зброї все ж треба вчитися, а тут тільки навчитися дотримуватися кількох принципів безпеки (що переважній більшості людей видається простішим).
Не хочу показатися нечемним, але ви це самі придумали чи є якісь пруфи? В "Бригаді" колись чувак гранатою перед викрадачами махав, але бандитські серіали 90х - такий собі посібник...
Ну і кілька знайомих таким способом рятувалися від бандитів. З розповідей зрозумів, що дуже переконливо. Одному правда довелося висмикнути в авто, і потім мав купу стресу і мороки... але попередні його проблеми повискакували на ходу.
0. (в залежності від габаритів) прикласти чимось по затилку чи напшикати з балончика в очі.
1. викрутити руки і скрутити іх за спиною кайданками.
2. кляп
3. мішок на голову, тільки тряпчаний, шоб міг дихати
4. посадка в авто
Все це швидко і раптово, в ситуації, коли жертва не очікує нападу.
Ну а потім вивезення в якийсь затишний гараж, обшук і подальша бесіда чи через що там його треба було викрадати...
Не дуже бачу де в цьому плані є місце, де чувак витягає гранату і проводить якісь переговори..
Балончик це несерйозно. Навіть якщо б вдалося роздобути з якимось швидкодіючим бойовим газом можна ухилитися, може бути сильний вітер ітп. Повна авантюра.
Щоб напевно оглушити людину (але не вбити!) потрібна відповідна ситуація (з параноїком чи переслідуваною людиною буде дуже складно) і навики на високому рівні. Це тільки в кіні люди завжди втрачають свідомість від першого удару. Доволі часто трапляється, що людина потім помирає від черепно-мозкових, але свідомості не втрачає під час атаки.
1. Майже самовбивство - у випадку рішучості і\або мінімальної попередньої підготовки жертви. Жодного поліцейського не переконаєте взяти участь в такій авантюрі, а деякі з них дуже справно викручують руки.
Не розумію, навіщо переговори? Це ви все від кіна відчепитися не можете?
І взагалі, ви пробували колись ухилитись від раптового пшику в очі з балончика? Цікаво було б подивитись. Якшо ваше імʼя не Брюс Лі, то хєр вам це вдасця. Но якшо ви так бажаєте, можемо замінити на електрошокер.
Далі, крутити руки не так вже й складно. Я знаю шо кажу.
А для чого переговори? Дуже цікаве питання. Ваші знайомі при загрозі одразу висмикували кільце і кидали гранату собі під ноги? Чи як?
Іншим вистачило показати. А на решту не відповідатиму. Надто вже наївні уявлення у вас.
Ви щось пробуєте мені довести. 25 хоч є?
- На всякий пожежний випадок.