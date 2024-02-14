У Чернігові вибухнула граната в автомобілі. Загинули чоловік та жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік та жінка загинули внаслідок підриву гранати в автомобілі в Чернігові. Поліція розслідує справу про порушення правил поводження зі зброєю.

Про це повідомили в поліції Чернігівщини, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух стався напередодні, 13 лютого, близько 19 години. Чоловіка та жінку спочатку доправили до лікарні. Наступного дня вони померли.

"Попередньо відомо, що вибух стався внаслідок підриву гранати в салоні автомобіля", - йдеться у повідомленні поліції.

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Поліція веде справу за ч. 3 статті 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення). Зараз вирішують питання про скерування матеріалів провадження до ДБР.

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