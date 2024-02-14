Протягом дня росіяни обстріляли з артилерії та дронами Нікопольщину. Поранено чоловіка. ФОТОрепортаж
Протягом дня російська армія двічі обстріляла з артилерії Нікопольщину. Скерував на район й 7 БпЛА. Важкі поранення дістав чоловік.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом дня агресор двічі обстріляв з артилерії Нікопольщину. Скерував на район й 7 БпЛА. Бив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах. На жаль, серйозні поранення отримав чоловік", - ідеться в повідомленні.
Пошкоджені соціальний заклад, п’ятиповерхівка, 7 приватних будинків, декілька господарських споруд, енергетичне обладнання, газопровід.
Як зазначили в ОВА, на решті території Дніпропетровщини, хоч і лунали повітряні тривоги, минулося без ворожих атак.
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