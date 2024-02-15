Доба на Харківщині: ракетний удар по Чугуєву, обстріли Великого Бурлука, удари по с. Гнилиця, є загиблі та поранені. ФОТО
Росіяни минулої доби обстріляли понад 16 населених пунктів Харківської області, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вночі російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву, загинула 67-річна жінка. У місті повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані 3 поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено скління вікон та дахи.
Ввечері 14 лютого, о 16:16, росіяни ракетами С-300 обстріляли с. Великий Бурлук, влучили у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Двоє чоловіків загинули, пʼять цивільних травмовано. Зранку рятувальники деблокували з-під завалів тіло 74-річної жінки.
"Кількість загиблих збільшилась до трьох. Ще пʼять людей поранені, вони перебувають у медичних закладах області", - зазначив Синєгубов.
Він додав, що під завалами перебувають дві жінки 55, 27 років. Розбір завалів триває.
Близько 14:20 14 лютого ворог завдав ударів по с. Гнилиця Куп‘янського району. Влучання в спортмайданчик біля школи. Постраждалих не зафіксовано.
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