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Новини Фото Хабарники
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Посадовець в/ч вимагав гроші з підлеглих за розгляд соціально-побутових питань, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з підрозділів військової частини з Київщини, який систематично вимагав гроші з підлеглих військовослужбовців за "позитивне вирішення" соціально-побутових питань.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

​Як зазначається, з жовтня 2022 року по червень 2023 року посадовець отримав від 26 підлеглих понад 160 тисяч гривень за оформлення виплати матеріальної допомоги, відпусток, інших соціально-побутових питань, які виникали у військовослужбовців під час проходження служби.

Він пропонував свою платну "допомогу" одразу під час отримання відповідних рапортів від підлеглих.

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Офіцер брав від 1,5 до 5 тисяч гривень з підлеглих за оформлення виплати матеріальної допомоги та грошей на оздоровлення. Сума хабаря залежала від посади військовослужбовця та суми виплати. При цьому посадовець не боявся отримувати неправомірну вигоду на свою банківську карту.

Фігурант підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Посадовець в/ч брав гроші з підлеглих

Автор: 

хабар (4713) Київська область (4047) ЗСУ (7590) ДБР (3509) підозра (770)


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Топ коментарі
+7
Посадовець в/ч, шоб ти здох.
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15.02.2024 09:59
+5
Дайте можливість всім військовим повідомляти про такі самі факти, і ви отримаєте цунамі подібних історій майже з усіх вч.
Час прийшов для захисту підлеглих від поборів і самодурства «диких» командирів.
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15.02.2024 10:15
+3
дебіл, навіть красти не вміє
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15.02.2024 09:46
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15.02.2024 09:46 Відповісти
дебіл, навіть красти не вміє
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15.02.2024 09:46 Відповісти
Молодий ще, необтесаний...
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15.02.2024 10:36 Відповісти
В трускавецько криворізьку економічну школу треба його . Красти вагонами і мільйонами ,а не мєлочь по карманам тирить
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15.02.2024 12:06 Відповісти
Скоро будуть ловити тих хто збирає "общак" на потреби підрозділу.
ГСР, ГСВ приготуватись!!!
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15.02.2024 09:49 Відповісти
Ну одна справа - общак бойового підрозділу на пальне/медичні витратники/енергетики тощо, а інша - коли тилова частина розводить дику паперотворчість, а гроші на папір, ремонт принтерів, фарбу командири збирають з рядових…
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15.02.2024 10:31 Відповісти
Я про інше, в кожному підрозділі є контрацептиви які не хочуть здавати гроши та с задоволенням дзвонять на горячи лінії МО що з них вибивають гроши на ПММ, ремонт автівок и генераторів, придбання лопат та інше, тому відповідальному за "общак" як правило це головний сержант підрозділу, доводиться примусово збирати ці кошти, цього майора теж свої здали за те, за що самі же платили йому гроши, якщо військовослужбовцю положена відпустка то він поїде, а якщо ні то плати, самі развели корупцію . А те що "паперова армія" це ярмо ЗСУ то чиста правда.
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15.02.2024 10:54 Відповісти
Проблеми всюди, де не глянь - якщо автівка намучена волонтерська, то її утримання на плечах бійців, сперечатися ні про що.

А якщо на балансі частини, то чому бійці повинні її ремонтувати з власної кишені?.. А не повинні, але відповідальний з МТЗ не хоче належно виконувати свої обов'язки, бо навіщо возитися з паперами і сваритися в частині, вибиваючи необхідне, якщо можна з рабів-рядових зібрати гроші?

Щодо відпусток, то положені щорічні мають дати, але відпустки 5+2 (одруження, хвороба чи смерть родича і т.д.) - ось де джерело зловживань з боку командирів і за що можуть вимагати хабаря. І де тут «розвели корупцію»?
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15.02.2024 11:32 Відповісти
Там де дають гроши , там корупція. В нас всі кому згідно чинного законодавства положено їдуть, всі інші стопе. Якщо відпускають за гроші то і згідно законодавства положень. Все просто.
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15.02.2024 12:02 Відповісти
А з якого переляку хтось має віддавати свої гроші?
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15.02.2024 12:05 Відповісти
З такого що ніхто тобі не дасть за дарма запчастину на машини, лопату, маскувальну сітку, целофан, дроти, предмети та посуд для приготування їжі, генератори, бензин, принтери, папір та тонер для нього.
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15.02.2024 12:38 Відповісти
Ну тоді які здивування, що такі "черги" у військкомати стоять. Стандартна ситуація - жінка не працює або на мінімалці з дитиною, працює один мужик. Забирають на війну, гроші на лопату, ліки і бензин йдуть, а жінці повідомлення про борги за комуналку. Потім через півроку і чоловік приходить інвалідом, виведений за штат на 400грн на місяць
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18.02.2024 03:34 Відповісти
Взагалі я писала про стукачів в армії, ну то таке, поясню по суті. Стосовно підрозділів: здають по 200-500 грн. на місяць, не будеш здавати не зможеш з`їздити на Нову Пошту за відправленням з дому тому що машина стоить зломана, будеш без світла, та елементарно не поїдеш у відпустку тому що немає на чом роздрукувати рапорт на неї, на обладнання позиций, добре якщо волонтери привезуть щось з будівельних матеріалів, а так або самі купляємо, а хто не здає взагалі нема нічого, під відкритим небом сидять. Радянського союзу в ЗСУ ще дуже багато від паперової бюрократії до відношення до людей, в нас ще досі статути Радянського союзу, а там не прописано значить не положено!, обкладинки поміняли да перевели на українську мову і все. А здивування на відсутність черг тільки у цивільних, хто в СЗУ розуміють чому люди не їдуть воювати.
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18.02.2024 08:26 Відповісти
Посадовець в/ч, шоб ти здох.
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15.02.2024 09:59 Відповісти
Дайте можливість всім військовим повідомляти про такі самі факти, і ви отримаєте цунамі подібних історій майже з усіх вч.
Час прийшов для захисту підлеглих від поборів і самодурства «диких» командирів.
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15.02.2024 10:15 Відповісти
Немає ніякого толку. Дзвінок в службу довіри, вони дзвонять на бригаду, та на батальон. Приїхав відповідальній на якого ти дзвонив дав люлей та поїхав. Проблема на тому самому місті. Совок.
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15.02.2024 12:42 Відповісти
Ось вам ще одна відповідь чого немає черг в тцк
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15.02.2024 11:12 Відповісти
Окремо створений сайт де військові можуть розповісти про все,що твориться в В/Ч дасть вам повід для перевірок,а результат буде на лице.
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15.02.2024 11:59 Відповісти
За майже 2 роки служби жодного разу ніхто не вимагав з мене ні копійки.3 група інвалідності внаслідок тяжкого поранення.109 бригада,107 бат ТРО.
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15.02.2024 12:51 Відповісти
Навіть на побутові потреби?
Брат в листопаді пішов добровольцем і з першого дня почалось: скиньтесь по дві тисячі на пальне - заправити генератор, потім на дрова для буржуйки, на питну воду, на інструменти...
Ще на командних тренуваннях в учебці: учбові гранати - по 200грн кожна. Можна і без них, але команді буде важко.
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15.02.2024 14:19 Відповісти
ИванАкусок!Ти мабуть проходишь службу на Банковій в полку охорони президента.А як тобі така дійсність ,коли ти пів року находишся в окопах на передовій і комбат і всі інші положили хрен на цілу роту своїх підлеглих.Влітку 23 року просимо привезти харчі ,води,сигарет,отримуємо відповідь ,не має транспорту щоб довести на 0.Хоча сам комбат їздить на Хамері. От і купили в складчину стареньку машину ,щоб добратися та скупитись в магазині. Ну і дійсно бензин,масла,ремонт за свої.Після поранення і лікування ,списали поза штат з зарплатою 580гр.місяц.
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16.02.2024 15:04 Відповісти
1000грн щомісяця на свій підрозділ,рівень взвод ,добровільно
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15.02.2024 15:57 Відповісти
Все пишут что красть не умеет, да нет, просто обнаглели до такой степени что воруют открыто в наглую небоясь никакой отвествености!
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16.02.2024 12:38 Відповісти
 
 