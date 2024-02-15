Посадовець в/ч вимагав гроші з підлеглих за розгляд соціально-побутових питань, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з підрозділів військової частини з Київщини, який систематично вимагав гроші з підлеглих військовослужбовців за "позитивне вирішення" соціально-побутових питань.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, з жовтня 2022 року по червень 2023 року посадовець отримав від 26 підлеглих понад 160 тисяч гривень за оформлення виплати матеріальної допомоги, відпусток, інших соціально-побутових питань, які виникали у військовослужбовців під час проходження служби.
Він пропонував свою платну "допомогу" одразу під час отримання відповідних рапортів від підлеглих.
Офіцер брав від 1,5 до 5 тисяч гривень з підлеглих за оформлення виплати матеріальної допомоги та грошей на оздоровлення. Сума хабаря залежала від посади військовослужбовця та суми виплати. При цьому посадовець не боявся отримувати неправомірну вигоду на свою банківську карту.
Фігурант підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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ГСР, ГСВ приготуватись!!!
А якщо на балансі частини, то чому бійці повинні її ремонтувати з власної кишені?.. А не повинні, але відповідальний з МТЗ не хоче належно виконувати свої обов'язки, бо навіщо возитися з паперами і сваритися в частині, вибиваючи необхідне, якщо можна з рабів-рядових зібрати гроші?
Щодо відпусток, то положені щорічні мають дати, але відпустки 5+2 (одруження, хвороба чи смерть родича і т.д.) - ось де джерело зловживань з боку командирів і за що можуть вимагати хабаря. І де тут «розвели корупцію»?
Час прийшов для захисту підлеглих від поборів і самодурства «диких» командирів.
Брат в листопаді пішов добровольцем і з першого дня почалось: скиньтесь по дві тисячі на пальне - заправити генератор, потім на дрова для буржуйки, на питну воду, на інструменти...
Ще на командних тренуваннях в учебці: учбові гранати - по 200грн кожна. Можна і без них, але команді буде важко.