Доба на Донеччині: Під вогнем рашистів 4 райони області, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупанти обстріляли 4 райони Донеччини.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район.

У Багатирі Великоновосілківської громади 2 людини загинули і 2 поранено.

Покровський район.

Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. У Селидовому 3 людини загинули і 6 поранено, пошкоджено 12 багатоповерхівок, школу і церкву. У Курахівській громаді поранено людину у Курахівці, обстріляні Курахове і Вовченка. У Новогродівці поранено 3 людини, пошкоджено 14 багатоповерхівок, зруйновано дитсадок.

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Краматорський район.

У Лиманській громаді обстріляні Торське, Зарічне і Ямпіль, у Краматорській — Ясногірка. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район.

Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади та у Щербинівці Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 39 осіб, зокрема 7 дітей.

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