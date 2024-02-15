Доба на Донеччині: Під вогнем рашистів 4 райони області, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські окупанти обстріляли 4 райони Донеччини.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район.
У Багатирі Великоновосілківської громади 2 людини загинули і 2 поранено.
Покровський район.
Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. У Селидовому 3 людини загинули і 6 поранено, пошкоджено 12 багатоповерхівок, школу і церкву. У Курахівській громаді поранено людину у Курахівці, обстріляні Курахове і Вовченка. У Новогродівці поранено 3 людини, пошкоджено 14 багатоповерхівок, зруйновано дитсадок.
Краматорський район.
У Лиманській громаді обстріляні Торське, Зарічне і Ямпіль, у Краматорській — Ясногірка. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район.
Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади та у Щербинівці Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки.
Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 39 осіб, зокрема 7 дітей.
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