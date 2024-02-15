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​​Інженер-конструктор хотів передати спецслужбам РФ та Ірану новітні розробки України у сфері військового кораблебудування, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки запобігла передачі російській та іранській розвідкам новітніх технологій України у сфері військового кораблебудування. У результаті багаторівневої спецоперації у Миколаєві "на гарячому" затримано інженера-конструктора стратегічного підприємства Укроборонпрому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, посадовець приховано копіював та намагався "злити" іноземним спецслужбам технічну документацію щодо українських секретних розробок.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник мав передати інформацію одразу двом "клієнтам". Перший – росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів РФ та співпрацює зі спецслужбами країни-агресора.

Іншим "замовником" розвідінформації виявився громадянин Ірану, якого раніше в Україні вже було засуджено за шпигунство.

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У пресслужбі уточнили, що наразі іноземець перебуває у близькосхідній країні та працює на іранську розвідку під "прикриттям" посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції.

Обидва іноземці діяли окремо один від одного, а зв'язок з українським інженером-зрадником підтримували через анонімні чати у месенджері.

За наявними даними, іноземні спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів.

Серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту РФ.

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Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили та поетапно задокументували злочинні дії зрадника. Завдяки цьому було зірвано спробу передачі за кордон стратегічно важливих розробок України.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для копіювання секретних документів та комунікації з іноземними шпигунами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Також читайте: Розвідувала місця дислокації ЗСУ на Донеччині для спецслужб РФ: СБУ затримала російську агентку. ФОТОрепортаж

Інженер-зрадник у Миколаєві

Автор: 

Миколаїв (1810) СБУ (12857) державна зрада (1692)


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Топ коментарі
+15
Чота ржака какая-то. Эсминец там чтоле на чертежах 6го класса? и на хату гляньте, научного сотрудника
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15.02.2024 10:19
+13
Гарно проїхалися по вухах наріду. Де тут в Миколаєві кораблебудування, коли ще в 90- брати кацапи, здається чуркіни, вирізали всі корабельні заводи на металобрухт, залишили тільки один кран, бо не змогли до нього добратися. А що цікавого, то вони на покупку цих заводів(інвестиції з Цапії, про які там вони і наші придурки пишалися)взяли кредит в нашому державному банку. Основні агрегати вивезли на Цапію, решту вирізали на металобрухт, кредити не повернули і втекли на росію. Ось такі були тоді інвестори, яких з великим пафосом залучали до нас минулі посадовці від комуняк і ригів і про них трубили по всіх ЗМІ. Так кацапи знищили майже всі військові заводи і прибуткові заводи по всій України.
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15.02.2024 10:31
+8
бідний, обідраний народ - передасть раді грошей все. так ви ж самі до цього довели за 33 роки. в кого гроші - той боХ, а в кого нема - той лоХ.
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15.02.2024 10:21
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Чота ржака какая-то. Эсминец там чтоле на чертежах 6го класса? и на хату гляньте, научного сотрудника
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15.02.2024 10:19 Відповісти
скоріш за все оті красівиЄ безпілотники, що надирають москалям зараз дупу.
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15.02.2024 10:22 Відповісти
Может быть, только у нас флота все ровно нету. Топить у нас нечего
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15.02.2024 10:28 Відповісти
а ось зробить копію і сотворить провокацію - в стилі пуйла.
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15.02.2024 10:40 Відповісти
Просто зараз якраз міняється концепція флоту і міняє її Україна )) Раніше наприклад основою флоту рахувались лінкори, і де вони? ))
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15.02.2024 10:50 Відповісти
про який флот мова?
порівнювати флот параші з флотом США некоректно
те ж саме що порівнювати уазік з джипом
на параші НЕ флот - а фанєрна пугалка заходу
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15.02.2024 12:05 Відповісти
красівиЄ безпілотники, а особенно начинка....
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15.02.2024 10:30 Відповісти
взагалі то хата норм - перекрита, утеплена, просто не білена, вікна *******.
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15.02.2024 10:24 Відповісти
хата ладно еще, но забор и калитка
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15.02.2024 10:38 Відповісти
то не його, то - сусідня. Там пакан є, а тут лише рабиця.
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15.02.2024 10:51 Відповісти
не білена?))) хотів сказати не фарбована, без "короєду"? Та ще ни встиг продати "секрета". А в цілому згоден- хата норм, хоча не факт що на фото не сусідська, а від його хати лише хвіртка))
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15.02.2024 12:43 Відповісти
Маккартні,ти ж не путай будинок будь якого голови громади,місцевого царька громади,з науковцем.Він не краде,а працює головою.Всі науковці так жили і живуть,хто не пішов на базар.Отака оцінка його діяльності і штовхнула на зраду.Не платить Україна-заплатить хтось інший.Люди, від відчаю, вже на все готові...
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15.02.2024 11:28 Відповісти
на фото сусідсткий будинок
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15.02.2024 12:45 Відповісти
зря смеетесь , знаю лично таких изобретателей - инженеров, так вот в основном живут как отшельники , им дороже их труды и разработки чем бытовой комфорт..
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15.02.2024 12:11 Відповісти
бідний, обідраний народ - передасть раді грошей все. так ви ж самі до цього довели за 33 роки. в кого гроші - той боХ, а в кого нема - той лоХ.
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15.02.2024 10:21 Відповісти
може він, як колись клоака розєнбергів, вирішив передати креслення морських дронів, щоб забезпечити рівновагу в усьому світі...
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15.02.2024 10:26 Відповісти
коли людина живе все життя в злиднях, і тут такий шанс розбагатіть - важко від неї чогось іншого чекати.
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15.02.2024 10:30 Відповісти
то він зрадник чи бідолага?
Якби він особисто твою таємницю хотів продати за гроші, ти б теж його міг зрозуміти і пробачити?
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15.02.2024 10:42 Відповісти
Те що він бідолага виключає того, що він зрадник. Питання в тому, що заможні зрадники при владі набагато шкідливіші та всім відомі і що?
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15.02.2024 10:53 Відповісти
... НЕ пропустив ... ))
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15.02.2024 12:37 Відповісти
зрадник, і його не можна пробачати. і цей випадок не останній, я б сказав в 99% це буде повторюватись. Мав на увазі про своїх людей потрібно дбати завжди, якщо не хочеш щоб тебе-богєму одного разу не спустили з небес та надрали зад якісь чукчі. А в Україні чморили той бідний нарід 33 роки, а потом прийшла війна і тепер ті небожителі з повними памперсами оруть - рятуйте тепер нас та наші маєтки...
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15.02.2024 10:53 Відповісти
це ти про рашу,що за гроші до нас прийшла людей убивати?
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15.02.2024 10:28 Відповісти
я про нас. але в рашці точно те саме - голодранці ради грошей йдуть вбивати невинних, на радість пуйлу та ротенбергам.
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15.02.2024 10:32 Відповісти
у нас одиниці,а там всі.
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15.02.2024 10:56 Відповісти
ну це зрозуміло. він поліз з передачею даних поперед оп-и в парашу. порушив монополію. зрубити по льогкому діньжат в обхід дєрьмака та його кліки захотів
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15.02.2024 10:21 Відповісти
"новітні розробки України у сфері військового кораблебудування" ????

Шо це за розробки? Як втопити єдиний фрегат в перший день війни без жодного пострілу?
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15.02.2024 10:22 Відповісти
Например как утопить кучу руснявых БДК с помощью дронов. Забыл неприятное, товарищ?
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15.02.2024 10:32 Відповісти
Не розумію кацапську
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15.02.2024 10:37 Відповісти
Як втопити салатницю куніков , не маючи жодного корабля , така розробка тобі як ?
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15.02.2024 10:37 Відповісти
гарна розробка, але в мене дрони якось не асоціюються з кораблебудуванням. Розмах не той. Хоча можу і помилятися..
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15.02.2024 10:44 Відповісти
У одного нашого очкастого міністра оборони мавіки теж з війною не в'язалися , йому до душі ближче було виділення одному житомирському єврею майже семисот мільйонів на дрони які так і не виготовили ((
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15.02.2024 10:49 Відповісти
Не пересмикуйте не з війною а з флотом. Чи по вашому мавікі вже стали авіацією?
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15.02.2024 11:19 Відповісти
Ну як вірити найвеличнішому ******* , то як мінімум родом війск стали ((
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15.02.2024 12:00 Відповісти
Якщо ви про "мільон літаків і будєм всєх бамбіть", то вони ж навіть мільон дронів не зробили..
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15.02.2024 12:13 Відповісти
Зате мільярди украли і при цьому у них "бізнєс нє на краві "((
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15.02.2024 13:59 Відповісти
це так виглядає сільський п*яничка - інженер-конструктор? огорожа зігнила ще при брєжнєві. ще й красну тряпочку на плече почепив щоб не довго шукати?
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15.02.2024 10:23 Відповісти
так то ж їх класика!!
"Красная гвоздика
- Спутница тревог.
Красная гвоздика
-Их цветок" (С).
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15.02.2024 10:33 Відповісти
Демків-там же написано-інженер конструктор,а не депутат місцевої райради.Він не крав...
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15.02.2024 11:32 Відповісти
Наверное данные по созданию авианосца...
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15.02.2024 10:24 Відповісти
Хай би раків ловив до жигулівського
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15.02.2024 10:25 Відповісти
Ага, і ''зірку смерті'' в придачу
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15.02.2024 10:29 Відповісти
Гарно проїхалися по вухах наріду. Де тут в Миколаєві кораблебудування, коли ще в 90- брати кацапи, здається чуркіни, вирізали всі корабельні заводи на металобрухт, залишили тільки один кран, бо не змогли до нього добратися. А що цікавого, то вони на покупку цих заводів(інвестиції з Цапії, про які там вони і наші придурки пишалися)взяли кредит в нашому державному банку. Основні агрегати вивезли на Цапію, решту вирізали на металобрухт, кредити не повернули і втекли на росію. Ось такі були тоді інвестори, яких з великим пафосом залучали до нас минулі посадовці від комуняк і ригів і про них трубили по всіх ЗМІ. Так кацапи знищили майже всі військові заводи і прибуткові заводи по всій України.
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15.02.2024 10:31 Відповісти
ридала вся маршрутка.

а за тим шпіоном, скільки людей і часу слідкувала сбу?
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15.02.2024 10:37 Відповісти
Неужели передать? Вот так - безвозмездно? Т.е даром?
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15.02.2024 10:41 Відповісти
создайте условия жизни конструкторам, а то живут как бомжи
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15.02.2024 10:43 Відповісти
На рее вздёрнуть предателя..
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15.02.2024 11:46 Відповісти
не можу второпати звідки в Миколаєві взявся той інженер- конструктор і звідки його "секрети"? Може з "80-х"?!
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15.02.2024 12:39 Відповісти
 
 