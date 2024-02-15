Інженер-конструктор хотів передати спецслужбам РФ та Ірану новітні розробки України у сфері військового кораблебудування, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки запобігла передачі російській та іранській розвідкам новітніх технологій України у сфері військового кораблебудування. У результаті багаторівневої спецоперації у Миколаєві "на гарячому" затримано інженера-конструктора стратегічного підприємства Укроборонпрому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначається, посадовець приховано копіював та намагався "злити" іноземним спецслужбам технічну документацію щодо українських секретних розробок.
За даними контррозвідки СБУ, зловмисник мав передати інформацію одразу двом "клієнтам". Перший – росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів РФ та співпрацює зі спецслужбами країни-агресора.
Іншим "замовником" розвідінформації виявився громадянин Ірану, якого раніше в Україні вже було засуджено за шпигунство.
У пресслужбі уточнили, що наразі іноземець перебуває у близькосхідній країні та працює на іранську розвідку під "прикриттям" посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції.
Обидва іноземці діяли окремо один від одного, а зв'язок з українським інженером-зрадником підтримували через анонімні чати у месенджері.
За наявними даними, іноземні спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів.
Серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту РФ.
Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили та поетапно задокументували злочинні дії зрадника. Завдяки цьому було зірвано спробу передачі за кордон стратегічно важливих розробок України.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для копіювання секретних документів та комунікації з іноземними шпигунами.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
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порівнювати флот параші з флотом США некоректно
те ж саме що порівнювати уазік з джипом
на параші НЕ флот - а фанєрна пугалка заходу
Якби він особисто твою таємницю хотів продати за гроші, ти б теж його міг зрозуміти і пробачити?
Шо це за розробки? Як втопити єдиний фрегат в перший день війни без жодного пострілу?
сільський п*яничка- інженер-конструктор? огорожа зігнила ще при брєжнєві. ще й красну тряпочку на плече почепив щоб не довго шукати?
"Красная гвоздика
- Спутница тревог.
Красная гвоздика
-Их цветок" (С).
а за тим шпіоном, скільки людей і часу слідкувала сбу?