Унаслідок ракетної атаки РФ на Київщині пошкоджено 21 приватний будинок. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 лютого, окупанти вчергове завдали удару по території Київської області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12:00 внаслідок атаки пошкоджено 21 приватний будинок та один транспортний засіб. На щастя, потерпілих не має.



На місці події продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки Київщини та рятувальники. Поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

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