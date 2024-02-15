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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Унаслідок ракетної атаки РФ на Київщині пошкоджено 21 приватний будинок. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 лютого, окупанти вчергове завдали удару по території Київської області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12:00 внаслідок атаки пошкоджено 21 приватний будинок та один транспортний засіб. На щастя, потерпілих не має.

На місці події продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки Київщини та рятувальники. Поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Вирва на місці падіння збитої на Київщині російської ракети. ВIДЕО

Наслідки обстрілу Київщини
Наслідки обстрілу Київщини

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Київщину ракетами, влучань не зафіксовано: Через падіння уламків пошкоджено будинки

Наслідки обстрілу Київщини
Наслідки обстрілу Київщини

Автор: 

Київська область (4047) обстріл (28700)


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15.02.2024 13:28 Відповісти
бог не квапиться...
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15.02.2024 13:32 Відповісти
але непокоїться....
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15.02.2024 14:12 Відповісти
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15.02.2024 15:05 Відповісти
По образу і подобі своїй створив всесильний і вседисущий бог людину, зокрема кацапа, *****, Сі Дзіньпіна та інших маньяків.
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15.02.2024 13:38 Відповісти
Невже в КочеЗаспе ?
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15.02.2024 14:08 Відповісти
Ти мабуть не в курсі але там таких хатинок немає. Не знущайся над багатими буратінами.
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15.02.2024 15:40 Відповісти
 
 