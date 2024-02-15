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Українські перевізники почали акцію протесту на кордоні з Польщею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників. Вони зібралися у відповідь на дії польських фермерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

15 вантажівок українських перевізників та близько 20 легкових авто приїхали на кордон колоною.

Акція стартувала орієнтовно об 11:00. Там наразі чергують правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською та англійською мовами.

Українські перевізники і водії, які долучилися до акції протесту, планують зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу. Як довго триватиме акція наразі не відомо. Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.

Раніше повідомлялось, що українські перевізники влаштують на кордоні акцію протесту у відповідь на дії поляків

Також читайте: Польські фермери не мають підстав для загострення протесту на кордоні, - посол Зварич

Протест на кордоні
Протест на кордоні
Протест на кордоні

Автор: 

кордон (4775) протест (2398) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+28
Отлично!
Поляки должны понять
В эту игру можно играть ВДВОХ!
И тогда полякам прилетит от поляков
А еще все мировые СМИ покажут
Поляки враз станут знаменитыми
Вместо того, чтобы отплатить путину
За самое страшное убийство всей политической верхушки Польши
Взорванной ФСБ в самолете над Смоленском
Поляки превращаются в пятую колонну путина
Противно смотреть....
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15.02.2024 13:31
+23
Молодцы.
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15.02.2024 13:29
+18
Не поляків українці не *******,а частину продажних шкурок,що за кацапські гроші роблять бедлам на кордоні
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15.02.2024 13:40
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Молодцы.
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15.02.2024 13:29 Відповісти
Отлично!
Поляки должны понять
В эту игру можно играть ВДВОХ!
И тогда полякам прилетит от поляков
А еще все мировые СМИ покажут
Поляки враз станут знаменитыми
Вместо того, чтобы отплатить путину
За самое страшное убийство всей политической верхушки Польши
Взорванной ФСБ в самолете над Смоленском
Поляки превращаются в пятую колонну путина
Противно смотреть....
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15.02.2024 13:31 Відповісти
Як там у вас, в Улан-Уде? В хаті не морозно?
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15.02.2024 13:38 Відповісти
Я переведу...

Основна причина блокування-
Не в втому, що сказала вище дівчина-
Це мої переконання..

Признаки та ознаки -
Дій політиків- яким все до ср-аки...

Плюс немаловажна позиція Евросоюзу-
Україну по-повному юзать...
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15.02.2024 13:58 Відповісти
Послушайте украинских дальнобойщиков
Они рассказывают ,что их блокируют спортивного телосложения
Чуваки
Некоторые из которых по - польски плохо говорят
Или с русским акцентом
Зерно высыпали не фермеры
А именно эти ребятки
Поляки продают в Украину сегодня товаров на миллиарды
Мы тоже можем их заблокировать
А значит - кому - то другому очень выгодно то,что происходит
Тому, кому и на нас и на поляков - насрать
Ответ очевиден - русне!
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15.02.2024 14:16 Відповісти
Я - корчую корінь... Галя..
Мразі - скрізь...

Всюди одні потвори-
Кремлядів слизь...

Але "Гало" Европи-
Має сяяти... зі змістом-

Зерно України-
Перш ніж з'їсти-
Треба посіяти...
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15.02.2024 14:28 Відповісти
Це " пи..дьож".
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15.02.2024 14:42 Відповісти
Не рознось всяку херню що бабка чи ще хтось щось казав.
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16.02.2024 20:25 Відповісти
Гітлер не любив поляків, тепер частина українців не любить поляків. Це поляки якісь не такі чи збіги?
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15.02.2024 13:35 Відповісти
Не поляків українці не *******,а частину продажних шкурок,що за кацапські гроші роблять бедлам на кордоні
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15.02.2024 13:40 Відповісти
Нібито є такі поляки, які проти того бичества.
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15.02.2024 14:02 Відповісти
1933

«Договор о ненападении между Германией и Польшей» (нем. Erklärung zwischen Deutschland und Polen über den Verzicht auf Gewaltanwendung, польск. Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy)
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15.02.2024 14:07 Відповісти
Так що, виходить що акції протесту під час війни не заборонені?
Чого тоді наша "опозиція" меле що не на часі вигнати Осла з жОПою?
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15.02.2024 13:36 Відповісти
Бо ту "опозицію" насправді все влаштовує.
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15.02.2024 13:51 Відповісти
Я навіть більше скажу. Опозиція може вийти протестувати проти опозиції. Навіть у військовий час.
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15.02.2024 19:26 Відповісти
Давно пора.
Хай скотиняки на собі відчують мільярдні збитки щодня.
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15.02.2024 13:41 Відповісти
Ага! Поставимо поляків на коліна 10ма фурами! Мінімум зусиль - максимум результату!
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15.02.2024 13:47 Відповісти
Ну принаймні позначимо позицію, а то виглядало так, наче нас сношають, а нам подобається і ми просимо ще.
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15.02.2024 14:03 Відповісти
Правильно, а давайте їм на зло, навалимо собі в штани, так ?
Навіщо нам те все, що вони везуть нам для ЗСУ...
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15.02.2024 14:04 Відповісти
платний пшекотроль? йди
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15.02.2024 17:10 Відповісти
Вы уж извините за прямоту, но это подтверждает глупость и некомпетентность нынешней власти недоучек. Этого кацапы и добиваются, что бы рассорить нас с союзниками. Теперь мы не жертва, теперь мы помеха.
Зачем биться лбом об стену? Зерно которое идет через границу не приносит прибыли Украинскому бюджету. Прибыль оседает в оффшорных счетах допущенных офисом президента к экспорту зерна фирмах. Выясните сколько НАЛОГОВ получил бюджет Украины, а не на какую сумму отгрузили зерна. Эта сумма к Украине не имеет отношения. Ради этих денег власть готова разосраться со всем миром.
Да остановите этот экспорт зерна, там суммы мизерные по отношению к морским отгрузкам. Выбейте почву из под ног у польских полезных идиотов кацапов.
Но нет наш наполеончик лучший стратег, лучший военный стратег, лучший дипломат, лучший пианист.
А Украинские полезные идиоты подгавкивают, ату поляков, ату...
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15.02.2024 14:07 Відповісти
Там не лише зерно. Поляки хочуть заборонити ВСЮ українську продукцію.
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15.02.2024 14:29 Відповісти
Не заборонити,А КОНТРОЛЮВАТИ,щоб було згідно документів, а не " бариги, вперед!"
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15.02.2024 14:39 Відповісти
Ще раз: керівництво ЄС зняло всі обмеження на експорт української продукції до країн ЄС.
КОГО ХТО ПОВИНЕН КОНТРОЛЮВАТИ? З ЯКОГО КУЙЛА?
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15.02.2024 14:47 Відповісти


Кацапський дегенерат, нахєра ти пишеш хєрню?! Пару тижнів тому була новина скільки податків заплатили великі агрохолдинги в українаький бюджет за минулий рік. А там суми в десятки мільярдів. По-друге, зерно окрім холдингів вирощують і малі фермери, і вони також платять податки, дають роботу українцям і допомагають ЗСУ. Тому перед тим як висратися ти спершу розбирися у темі. А від того, чи буде дотаційний польський фермер з роботою чи не буде - мені похєр
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16.02.2024 08:16 Відповісти
Ну тогда приведи цифры. Сколько отгружено, сколько налогов получено и легко высчитать сколько стоит тонна и сколько налогов получено. Сравним с ценами на рынке и увидим всю картину. Малые фермеры не экспортируют зерно, они его отдают за бесценок фирмочкам приближенным к зеленым, а те уже экспортируют в черную через оффшоры. Перестань засырать мозги телемарафоном.
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16.02.2024 13:59 Відповісти
Ну потрібно ще посратися з поляками, які перші надали допомогу Україні.
А потім перемовини, мир на умовах *****, денацифікація, демілітаризація і в обійми "брацкава народа".
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15.02.2024 14:07 Відповісти
А потім вантажними вагонами до сибіру. Разом із поляками...
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15.02.2024 14:27 Відповісти
Мій дід якраз разом з поляками так туди і мандрував. Воював командос ( вперше це, спочатку незрозуміле мені, слово почув в дитинстві від діда, а вдруге мабуть у фільмі зі Шварценегером) разом з поляками в армії генерала Андерса, в полон попав разом з поляками, в концтаборі крихти ділив разом з поляками, а потім до Сибіру їхав теж разом з поляками. ******, що поляки забули чи не знають, що була не тільки Волинська трагедія, а що пліч о пліч наші діди воювали, а потім пережили репресії.
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16.02.2024 01:37 Відповісти
Ні, треба дочекатися, що поляки не лише висипатимуть зерно з наших фур, а і мочитимуться і випорожнятимуться в тих фурах.
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15.02.2024 14:27 Відповісти
А може МЗС працювати потрібно?
Може приструнити хитрожопих зернотрейдерів, які замість транзиту демпінгують в Польщі?
Скупляють задурно зерно у українських фермерів і збивать ціну там.
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15.02.2024 14:36 Відповісти
Вже 100 разів цитував

"Фермери пояснюють, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС ...Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом."

ДЕ ТУТ ПРО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕРНОТРЕЙДЕРІВ?
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15.02.2024 14:42 Відповісти
А що вже можна акції протесту влаштовувати? Військовий стан відмінено? Чи на кордоні можна?
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15.02.2024 14:35 Відповісти
Ти схоже пишеш коментарі на замовлення своїх польських господарів.
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16.02.2024 08:17 Відповісти
треба було возити зерно до пункту призначення, а не тихенько розвантажуватись у поляків румун або болгар... нечесно зі сторони українських холдингів
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15.02.2024 14:45 Відповісти
Не будьте наївними. Поляки придумають сотні причин.
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15.02.2024 15:08 Відповісти
сотні причин щоб допомогти народу України, а не дати зерновим баригам грошики заробляти
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17.02.2024 11:12 Відповісти
Наступного року дрібні фермери не будуть сіяти, бо не мають за що. Паї продадуть агрохолдингам. Дякуючи полякам.
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18.02.2024 22:13 Відповісти
Поляки вже починають блокувати ЖД перевезення з України. Підскажіть, будь ласка, як вагон можна потихеньку фермеру у двір закотить на розгрузку?
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15.02.2024 16:38 Відповісти
у фермера завантажують, а вагон ще легше перевезти куди треба, у поляків не менше розумних схематозників чим в нас.
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17.02.2024 11:10 Відповісти
Это больше похоже на "пожалуста перестаньте".
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15.02.2024 15:56 Відповісти
Значить,не сьогодні-завтра уродзоні знову заб"ються в істериці щодо т.з. "Волинської різанини",коли волинська гілка української нації змушена була давати відсіч "нещасним пшекофермерам та перевізникам" зразка 43-44 років....
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15.02.2024 17:13 Відповісти
Читаю тут коменти,не розумію чи у нас так багато корисних ідіотів чи це вже ниють пропшекотролі?
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15.02.2024 17:14 Відповісти
Давно пора.
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15.02.2024 17:40 Відповісти
то що ж - поляки домоглися виконання біблійної заповіді "око за око, зуб за зуб"))
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15.02.2024 22:46 Відповісти
Добре б ще спробувати поляків в Німеччині блокувати, думаю німці підтримають.
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16.02.2024 01:06 Відповісти
Зеленський не здатен (а може й не хоче) нічого зробити, то може українські водії вирішать це питання.
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16.02.2024 01:17 Відповісти
Польща грошей не хоче? Тоді гроші отримає Румунія!
10 янв. 2024 г. - За словами Зеленського, експорт української продукції через Румунію вже збільшився з 2 млн тонн до понад 3 млн тонн на місяць.
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16.02.2024 11:00 Відповісти
Українські перевізники, ми з вами до кінця!
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16.02.2024 12:07 Відповісти
Поляки блокують на 6 пунктах пропуску. То і нам треба на тих же шести. Глаз за глаз, бров за бров.
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16.02.2024 20:26 Відповісти
 
 