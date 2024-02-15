Українські перевізники почали акцію протесту на кордоні з Польщею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників. Вони зібралися у відповідь на дії польських фермерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
15 вантажівок українських перевізників та близько 20 легкових авто приїхали на кордон колоною.
Акція стартувала орієнтовно об 11:00. Там наразі чергують правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською та англійською мовами.
Українські перевізники і водії, які долучилися до акції протесту, планують зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу. Як довго триватиме акція наразі не відомо. Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.
Раніше повідомлялось, що українські перевізники влаштують на кордоні акцію протесту у відповідь на дії поляків
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Поляки должны понять
В эту игру можно играть ВДВОХ!
И тогда полякам прилетит от поляков
А еще все мировые СМИ покажут
Поляки враз станут знаменитыми
Вместо того, чтобы отплатить путину
За самое страшное убийство всей политической верхушки Польши
Взорванной ФСБ в самолете над Смоленском
Поляки превращаются в пятую колонну путина
Противно смотреть....
Основна причина блокування-
Не в втому, що сказала вище дівчина-
Це мої переконання..
Признаки та ознаки -
Дій політиків- яким все до ср-аки...
Плюс немаловажна позиція Евросоюзу-
Україну по-повному юзать...
Они рассказывают ,что их блокируют спортивного телосложения
Чуваки
Некоторые из которых по - польски плохо говорят
Или с русским акцентом
Зерно высыпали не фермеры
А именно эти ребятки
Поляки продают в Украину сегодня товаров на миллиарды
Мы тоже можем их заблокировать
А значит - кому - то другому очень выгодно то,что происходит
Тому, кому и на нас и на поляков - насрать
Ответ очевиден - русне!
Мразі - скрізь...
Всюди одні потвори-
Кремлядів слизь...
Але "Гало" Европи-
Має сяяти... зі змістом-
Зерно України-
Перш ніж з'їсти-
Треба посіяти...
«Договор о ненападении между Германией и Польшей» (нем. Erklärung zwischen Deutschland und Polen über den Verzicht auf Gewaltanwendung, польск. Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy)
Чого тоді наша "опозиція" меле що не на часі вигнати Осла з жОПою?
Хай скотиняки на собі відчують мільярдні збитки щодня.
Навіщо нам те все, що вони везуть нам для ЗСУ...
Зачем биться лбом об стену? Зерно которое идет через границу не приносит прибыли Украинскому бюджету. Прибыль оседает в оффшорных счетах допущенных офисом президента к экспорту зерна фирмах. Выясните сколько НАЛОГОВ получил бюджет Украины, а не на какую сумму отгрузили зерна. Эта сумма к Украине не имеет отношения. Ради этих денег власть готова разосраться со всем миром.
Да остановите этот экспорт зерна, там суммы мизерные по отношению к морским отгрузкам. Выбейте почву из под ног у польских полезных идиотов кацапов.
Но нет наш наполеончик лучший стратег, лучший военный стратег, лучший дипломат, лучший пианист.
А Украинские полезные идиоты подгавкивают, ату поляков, ату...
КОГО ХТО ПОВИНЕН КОНТРОЛЮВАТИ? З ЯКОГО КУЙЛА?
Кацапський дегенерат, нахєра ти пишеш хєрню?! Пару тижнів тому була новина скільки податків заплатили великі агрохолдинги в українаький бюджет за минулий рік. А там суми в десятки мільярдів. По-друге, зерно окрім холдингів вирощують і малі фермери, і вони також платять податки, дають роботу українцям і допомагають ЗСУ. Тому перед тим як висратися ти спершу розбирися у темі. А від того, чи буде дотаційний польський фермер з роботою чи не буде - мені похєр
А потім перемовини, мир на умовах *****, денацифікація, демілітаризація і в обійми "брацкава народа".
Може приструнити хитрожопих зернотрейдерів, які замість транзиту демпінгують в Польщі?
Скупляють задурно зерно у українських фермерів і збивать ціну там.
"Фермери пояснюють, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС ...Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом."
ДЕ ТУТ ПРО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕРНОТРЕЙДЕРІВ?
10 янв. 2024 г. - За словами Зеленського, експорт української продукції через Румунію вже збільшився з 2 млн тонн до понад 3 млн тонн на місяць.