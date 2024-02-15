Українські перевізники почали акцію протесту на кордоні з Польщею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників. Вони зібралися у відповідь на дії польських фермерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

15 вантажівок українських перевізників та близько 20 легкових авто приїхали на кордон колоною.

Акція стартувала орієнтовно об 11:00. Там наразі чергують правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською та англійською мовами.

Українські перевізники і водії, які долучилися до акції протесту, планують зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу. Як довго триватиме акція наразі не відомо. Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.

Раніше повідомлялось, що українські перевізники влаштують на кордоні акцію протесту у відповідь на дії поляків

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