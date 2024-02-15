Українців на окупованих територіях закликають повідомляти про ворожі РЛС у чат-бот єВорог. ФОТО
Українські військові шукають російські радіолокаційні станції на окупованих територіях і закликають місцевих мешканців повідомляти про їхнє розташування через чат-бот єВорог.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Шукаємо російські радіолокаційні станції на окупованих територіях. Звертаюся до мешканців окупованих територій. Українські військові шукають російські радіолокаційні станції. Ці РЛС можуть визначати, де розташовані вогневі позиції артилерії та мінометних розрахунків", - написав він.
Як зазначається, військові збирають інформацію про станції:
- "Леопард"
- "Рись"
- "Зоопарк"
- "Аістьонок"
"З характерного - у них великі антени, які схожі на супутникові тарілки або мають вигляд великих прямокутних панелей.
Помітили таке на окупованій території? Повідомте нам через чат-бот єВорог. Обовʼязково подбайте про власну безпеку, видаліть фото з галереї, потім перевірте, чи не залишилося воно у Видаленому. І не забудьте видалити листування із чатботом", - додав Федоров.
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ще і треба в неї повідомляти в чати боті є Ворог….. Так дійсно є.
Сюр
ніхто окрім кацапів та Украінцім не користується цим телеграмом.
Ще і державні структури використовують телеграм
Невже не взмозі щось інше відмінне від кацапів створити.
Воюють з кацапами в користуються тим же самим телеграмом