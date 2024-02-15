У Тернополі викрили шахрайський кол-центр, який ошукував іноземців на $100 тисяч щомісяця, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці у Тернополі припинили діяльність шахрайського кол-центру. Серед потерпілих - громадяни Польщі, Чехії та Словаччини. Шахраї працювали за наявними клієнтськими базами, які попередньо скуповували на DarkNet.

Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Наразі встановлено вже 16 іноземців, які стали жертвами фінансових махінацій.

Встановлено, що група осіб "спеціалізувалася" на шахрайському заволодінні коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах, використовуючи для цього офісні приміщення зі встановленим спеціалізованим обладнанням.

"Співробітників кол-центру ретельно підбирали: для безперешкодного спілкування з потенційними жертвами персонал повинен був володіти іноземною мовою на високому рівні. Працювали оператори за наявними клієнтськими базами, які попередньо скуповували на DarkNet", - йдеться у повідомленні.

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Представляючись співробітниками фінансових установ, зловмисники випитували у власників банківських рахунків їхні особисті дані.

"Для цього використовували як психологічні методи впливу, так і розроблену заздалегідь інструкцію. Для кращої комунікації остання була прописана польською та словацькою мовами.

Також оператори кол-центру пропонували громадянам країн ЄС ще одну шахрайську схему — інвестувати особисті кошти у так звані "брокерські" проєкти із потенційно високим і швидким прибутком. Отримавши усі необхідні банківські дані, правопорушники переводили грошові кошти постраждалих на окремі електронні гаманці та банківські картки. Надалі одержані кошти зловмисники конвертували в готівку на території України", - зазначили у департаменті.

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Щомісячний дохід від протиправної діяльності міжнародного кол-центру становив близько 100 000 доларів. Наразі слідством встановлено, що за такою схемою зловмисники ошукали 16 громадян Польщі та Словаччини на десятки тисяч доларів.

Правоохоронці вже провели обшук в офісі кол-центру та вилучили компʼютерну техніку, понад сотню мобільних телефонів, "чорнову" документацію та записи.

Наразі проводяться подальші заходи для встановлення організаторів міжнародної шахрайської схеми та інших причетних осіб. Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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