УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5043 відвідувача онлайн
Новини Фото
7 746 27

У Тернополі викрили шахрайський кол-центр, який ошукував іноземців на $100 тисяч щомісяця, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці у Тернополі припинили діяльність шахрайського кол-центру. Серед потерпілих - громадяни Польщі, Чехії та Словаччини. Шахраї працювали за наявними клієнтськими базами, які попередньо скуповували на DarkNet.

Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Наразі встановлено вже 16 іноземців, які стали жертвами фінансових махінацій.

Встановлено, що група осіб "спеціалізувалася" на шахрайському заволодінні коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах, використовуючи для цього офісні приміщення зі встановленим спеціалізованим обладнанням.

"Співробітників кол-центру ретельно підбирали: для безперешкодного спілкування з потенційними жертвами персонал повинен був володіти іноземною мовою на високому рівні. Працювали оператори за наявними клієнтськими базами, які попередньо скуповували на DarkNet", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець на Миколаївщині намагався продати три автомобілі, надані волонтерами. ФОТО

Представляючись співробітниками фінансових установ, зловмисники випитували у власників банківських рахунків їхні особисті дані.

"Для цього використовували як психологічні методи впливу, так і розроблену заздалегідь інструкцію. Для кращої комунікації остання була прописана польською та словацькою мовами.

Також оператори кол-центру пропонували громадянам країн ЄС ще одну шахрайську схему — інвестувати особисті кошти у так звані "брокерські" проєкти із потенційно високим і швидким прибутком. Отримавши усі необхідні банківські дані, правопорушники переводили грошові кошти постраждалих на окремі електронні гаманці та банківські картки. Надалі одержані кошти зловмисники конвертували в готівку на території України", - зазначили у департаменті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано підпільний кол-центр у вінницькій тюрмі, який обкрадав клієнтів провідного банку України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Щомісячний дохід від протиправної діяльності міжнародного кол-центру становив близько 100 000 доларів. Наразі слідством встановлено, що за такою схемою зловмисники ошукали 16 громадян Польщі та Словаччини на десятки тисяч доларів.

Правоохоронці вже провели обшук в офісі кол-центру та вилучили компʼютерну техніку, понад сотню мобільних телефонів, "чорнову" документацію та записи.

Наразі проводяться подальші заходи для встановлення організаторів міжнародної шахрайської схеми та інших причетних осіб. Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Також читайте: Діяли під виглядом працівників інвесткомпанії: в Одесі викрито шахрайський кол-центр з щомісячним заробітком до $200 тис. ФОТОрепортаж

Шахрайський кол-центр у Тернополі
Шахрайський кол-центр у Тернополі
Шахрайський кол-центр у Тернополі
Шахрайський кол-центр у Тернополі

Шахрайський кол-центр у Тернополі

Автор: 

шахрайство (1093) Нацполіція (15207) Тернопіль (401)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Файне місто Тернопіль!
показати весь коментар
15.02.2024 14:02
+4
зеленокриворогаті, а прошманайте всю краіну, почніть з себе!
будуть приємні здобуття - гарантую!
показати весь коментар
15.02.2024 14:01
+2
От якби ті колл-центри - та на русню нацькувати...
Але фсб не спить. Тому без шансів.
показати весь коментар
15.02.2024 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеленокриворогаті, а прошманайте всю краіну, почніть з себе!
будуть приємні здобуття - гарантую!
показати весь коментар
15.02.2024 14:01 Відповісти
Файне місто Тернопіль!
показати весь коментар
15.02.2024 14:02 Відповісти
От якби ті колл-центри - та на русню нацькувати...
Але фсб не спить. Тому без шансів.
показати весь коментар
15.02.2024 14:07 Відповісти
Думаю що шанси є! Було б бажання і технічні можливості.
показати весь коментар
15.02.2024 14:13 Відповісти
Технічні можливості знаходяться за бажання.
Тут скоріше є небажання прокинутись з відрізаною головою.
показати весь коментар
15.02.2024 14:18 Відповісти
фсб могутнє виключно на території **********. В усіх інших місцях їх ловлять.
показати весь коментар
15.02.2024 14:20 Відповісти
А Залужного зняли просто у річницю окупації Києва краснопузими - то збіг.
Як і те, що батьки нового Головнокомандувача Сирського зараз знаходяться на росії.
показати весь коментар
15.02.2024 14:22 Відповісти
з кацапами "працюють" по таких схемах на повну
показати весь коментар
15.02.2024 14:51 Відповісти
до війни працювали і по русні теж, зараз важче.
показати весь коментар
15.02.2024 16:52 Відповісти
Дурники напрацювали собі на статтю, а організатори як завжди недосяжні
показати весь коментар
15.02.2024 14:11 Відповісти
лох не мамонт ....
в нас в офісній будівлі на 5 повересі такі ж самі працють - дітвора після школи.... А скільки їх по всій країні . ..
показати весь коментар
15.02.2024 14:18 Відповісти
А потім - на кічу, на кічу...
І це люди зі знанням англійської. Вони - сидітимуть серед тупих зеків. Організатори - без знання англійської на свободі та при грошах.
Питання: так хто ж розумніший?
показати весь коментар
15.02.2024 16:55 Відповісти
А хто стверджує -що знання мови - це ознака розуму ?) Чи якщо людина вивчить 5 мов - стане в 5 разів розумніша?
показати весь коментар
15.02.2024 17:00 Відповісти
Ну так. Тоді питання - а що взагалі вважати за розум? Якщо вміння когось надурити, то слід визнати, що русня - найрозумніша нація у світі.
показати весь коментар
15.02.2024 17:16 Відповісти
Розум - це не мови , пройдені курси чи навички . Розум - це здатність сприймати ,розрізняти аналізувати , створювати ,щось нове .
показати весь коментар
15.02.2024 17:26 Відповісти
У цих "розуму" вистачило тільки на те, щоб вляпатись в мутну контору. Сумніваюсь, що вони не здогадувались, чим займаються, і до чого це, імовірніше всього, призведе.
показати весь коментар
15.02.2024 17:27 Відповісти
Який там розум - хапально -жувальний рефлекс та інстинкт розмноження...
показати весь коментар
15.02.2024 17:51 Відповісти
на зрозуміло, в чому звинувачення? в несплаті податків?
чи, яке нам діло до іноземців? може то кацапи були, так то святе, кинути кацапа на гроші.
показати весь коментар
15.02.2024 14:42 Відповісти
Тобто незрозуміло ? Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України Джерело:

Чи, може, якоюсь незрозумілою мовою тут написано ?
показати весь коментар
15.02.2024 15:29 Відповісти
максим цуцкірідзе? давно ти на цензорі блукаєш?
показати весь коментар
15.02.2024 15:48 Відповісти
Ти побачив відповідь на своє питання про " незрозумілість звинувачення "? Надіюсь, більше дибільних питань до мене не буде ?
показати весь коментар
15.02.2024 16:04 Відповісти
поперше: до тебе, нема ніяких питань. до тебе і тобі подібним.
подруге: саме на таких як ти і розраховані оці репортажі, про незамінність мєнтів в тилу, бо дуже не хочуть вони в окопи!
показати весь коментар
15.02.2024 16:08 Відповісти
"максим цуцкірідзе? давно ти на цензорі блукаєш?" то це не питання , просто так ляпаєш ?
показати весь коментар
15.02.2024 16:17 Відповісти
то ти, ще й філолог української мови?
може і геморой лікуєш?
показати весь коментар
15.02.2024 16:25 Відповісти
Я сподіваюсь, що перша штурмова рота перекладачів вже укомплектована в Авдеевку
показати весь коментар
15.02.2024 16:18 Відповісти
До чого зелена мерзота довела українців
показати весь коментар
15.02.2024 16:18 Відповісти
всього 100т? якась смішна сума!
показати весь коментар
15.02.2024 17:04 Відповісти
 
 