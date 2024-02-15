Броня української САУ "Богдана" витримала удар "Ланцета" та врятувала життя розрахунку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Після прямого влучання російського "Ланцета" САУ "Богдана" отримала пошкодження, але врятувала життя українським воїнам.
Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ", передає Цензор.НЕТ.
"Артилерійська система української розробки 2С22 "Богдана" продовжує доводити свою ефективність на полі бою. Створена за стандартами НАТО 155-мм САУ "Богдана" вже показала відмінну точність у роботі по цілях противника.
Тепер вже з'явилися докази і того, що броня цієї артсистеми здатна захистити життя бойового розрахунку. Причому після прямого влучання дрона-камікадзе окупантів "Ланцет", - йдеться в повідомленні.
"Богдану" було суттєво пошкоджено, проте броня, яку розробляли в Україні, змогла витримати удар та врятувати життя українських воїнів.
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Кацапські Зали і Орлани у небі висять цілодобово, а Ланцет доганяє авто запросто.
але вона старається: Червінській - за гратами, Залужний - звільнений, Порох - відсувається від розширення міжнародної підтримки-допомоги Україні, Пашинського з його "оборонпромом" - хвойди кремля кошмарять,.... а дермакі-арахніди-татарови-гнидьманцеви - продовжують руйнувати Україну зсередини
у той самий час у особливообдарованих залишків з вумного нАріду і досі не складУється "два плюс два", бо декому думати - больно