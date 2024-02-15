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Броня української САУ "Богдана" витримала удар "Ланцета" та врятувала життя розрахунку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після прямого влучання російського "Ланцета" САУ "Богдана" отримала пошкодження, але врятувала життя українським воїнам.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ", передає Цензор.НЕТ.

"Артилерійська система української розробки 2С22 "Богдана" продовжує доводити свою ефективність на полі бою. Створена за стандартами НАТО 155-мм САУ "Богдана" вже показала відмінну точність у роботі по цілях противника.


Тепер вже з'явилися докази і того, що броня цієї артсистеми здатна захистити життя бойового розрахунку. Причому після прямого влучання дрона-камікадзе окупантів "Ланцет", - йдеться в повідомленні.

САУ "Богдана" після атаки дрона-камікадзе
САУ "Богдана" після атаки дрона-камікадзе

"Богдану" було суттєво пошкоджено, проте броня, яку розробляли в Україні, змогла витримати удар та врятувати життя українських воїнів.

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Автор: 

артилерія (790) САУ (228)


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Топ коментарі
+27
Слава українським зброярам , ганьба - зеленій цвілі
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15.02.2024 14:49
+26
До речі кабіну Богдани робить підприємство Пашинського, найуспішнішого Українського приватного зброяра. Ціни наприклад на мінометні міни в нього дешевші, чим закупляють ділки від єрмака за кордоном. Хто тут патріот, хто зрадник видно по справам а не словам в єдиних новинах.
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15.02.2024 15:10
+22
Чмуту потрібно показати.
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15.02.2024 14:40
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Чмуту потрібно показати.
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15.02.2024 14:40 Відповісти
А воно вже майже не з'являється, соромно, за свій піздьож!!!
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15.02.2024 15:22 Відповісти
ЧМут розшифровується, як Чмо Мутне. Саме воно поливало брудом і наші ракети Нептун (причому вже після потоплення кацапського флагману Мацква) і САУ Богдану. Цей покидьок, який цьомає в дупу владу готовий поливати лайном все, що Україна розробляла та виробляла ДО приходу в 2019 влади "слуг кремля"...
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15.02.2024 16:13 Відповісти
І без всяких мангалів.
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15.02.2024 14:41 Відповісти
мабуть подєльникі наркомана здали координати
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15.02.2024 14:42 Відповісти
Это называется "контрбатарейная борьба".
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15.02.2024 15:03 Відповісти
Мабуть треба думати головою іноді, а не зраду скрізь шукати.
Кацапські Зали і Орлани у небі висять цілодобово, а Ланцет доганяє авто запросто.
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15.02.2024 16:18 Відповісти
Слава українським зброярам , ганьба - зеленій цвілі
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15.02.2024 14:49 Відповісти
До речі кабіну Богдани робить підприємство Пашинського, найуспішнішого Українського приватного зброяра. Ціни наприклад на мінометні міни в нього дешевші, чим закупляють ділки від єрмака за кордоном. Хто тут патріот, хто зрадник видно по справам а не словам в єдиних новинах.
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15.02.2024 15:10 Відповісти
Пашинського розстріляти! Навмисно своїм творінням пошкодив кацапський дрон!
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15.02.2024 15:13 Відповісти
криві ручки Зєльди не до усього встигли дотягтися аби поламати...
але вона старається: Червінській - за гратами, Залужний - звільнений, Порох - відсувається від розширення міжнародної підтримки-допомоги Україні, Пашинського з його "оборонпромом" - хвойди кремля кошмарять,.... а дермакі-арахніди-татарови-гнидьманцеви - продовжують руйнувати Україну зсередини
у той самий час у особливообдарованих залишків з вумного нАріду і досі не складУється "два плюс два", бо декому думати - больно
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15.02.2024 15:33 Відповісти
Єй , Зе , прийдеться вибачитися за ,,Богдана " 😠
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15.02.2024 16:00 Відповісти
Хто ж йому напише текст з вибаченнями? Саме воно (без папірця чи суфлера) здатне тільки на "дякую, дуже дякую" та ще щось проекати і пронукати...
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15.02.2024 16:12 Відповісти
Це той варіант САУ що на шасі МАЗ з кабіною від "української бронетехніки".
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15.02.2024 16:22 Відповісти
Ще б доробити автомат заряджання...
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15.02.2024 16:40 Відповісти
Теж гордий за нашу українську САУ "Богдана".Тільки підскажіть,чи уточніть,будь ласка,це тільки мені здається-що цей "Ланцет" попав в вікно САУ і не зміг його розбити?А за екіпаж-велике спасибі конструкторам САУ.
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15.02.2024 17:05 Відповісти
 
 