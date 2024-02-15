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Ліквідовано злочинне угруповання, яке ошукало українців на понад ₴45 млн під виглядом продажу дронів для ЗСУ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Слідчі Нацполіції ліквідували злочинне угруповання, яке ошукало українців більш ніж на 45 мільйонів гривень під приводом продажу дронів для української армії. Схему організували дві жінки, які не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу департаменту комунікації Національної поліції України.

"Потерпілі збирали кошти на безпілотники різних модифікацій та їх комплектуючі для відправлення знайомим військовим у зону бойових дій. За результатом моніторингу пропозицій з продажу БПЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 мільйонів гривень. Серед ошуканих — громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим", - йдеться у повідомленні.

Шахрайська схема

За даними слідства, потерпілих привабила вартість запропонованих товарів, яка була менше на 20-25% від ринкової. Крім того, зловмисники дійсно виконали декілька перших замовлень, щоб ввести потерпілих в оману.

Переважна більшість замовників не отримала ні дронів, ні грошей — шахраї розпорядились отриманими коштами на власний розсуд.

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Зазначається, що оплата здійснювалась готівкою та шляхом перерахування коштів на власні банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання. Після цього кошти виводились шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю, які не поставлялись, та туристичних послуг, які відповідно не надавались.

"Організували злочинну схему дві жінки, які й раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків, а в період бензинової кризи реалізовували недійсні паливні талони.

За даними провадженням у 2023 році слідчі Нацполіції вже оголосили їм про підозри і скерували обвинувальні акти в суд для розгляду справи по суті", - зазначили в пресслужбі.

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Жертви шахраїв

Після цього зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України.

Потерпілими від такої схеми переважно стали волонтери, військовослужбовці та представники громадських і благодійних організацій, які бажали закупити квадрокоптери та передати їх до різних підрозділів ЗСУ. Їм завдано понад 45 млн грн шкоди, уточнили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Оплату за товар покупці мали здійснювати відразу в повному розмірі на рахунки фізичної особи підприємця. Після отримання коштів та спливу певного проміжку часу підозрювані повідомляли потерпілим неправдиву інформацію про арешт товару або затримки у перевізників. Згодом їм говорили, що постачальник – шахрай.

В лютому цього року оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Нацполіції провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території м. Києва, Одеської та Волинської областей, в ході яких вилучили банківські картки, мобільні телефони, компʼютерну техніку, реєстраційні номери та документи фінансово-господарської діяльності, які використовували шахраї.

Крім того, майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйони гривень та 28,6 мільйона гривень на банківських рахунках залучених до схеми підприємств були заарештовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахрайська схема заробітку на військовослужбовцях ЗСУ ліквідована в Одесі, - прокуратура. ФОТО

Що загрожує організаторам

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора організаторкам та їх спільнику було оголошено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 3, 4, 5 ст. 190 Кримінального Кодексу).

Основна організаторка тривалий час переховується за кордоном, однак наразі поліцейські вживають заходів, щоби оголосити її в міжнародний розшук.

Двох інших фігурантів затримано та обрано їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нацполіція ліквідувала злочинне угруповання шахраїв
Нацполіція ліквідувала злочинне угруповання шахраїв
Нацполіція ліквідувала злочинне угруповання шахраїв
Нацполіція ліквідувала злочинне угруповання шахраїв
Нацполіція ліквідувала злочинне угруповання шахраїв
Нацполіція ліквідувала злочинне угруповання шахраїв

Автор: 

шахрайство (1093) Нацполіція (15207) дрони (4765)


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Топ коментарі
+5
А до тех ,кто спутники ,байрактары и миллион дронов собирал не хотят завитать? Нет? А по гуманитарку ,что вагонами крали? Чи дЕрмак обидеться и то другое?
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15.02.2024 15:18
+5
Це, часом, не Кабмін з Фьодоровим, з отими 40 мільйярдами на дрони?
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15.02.2024 15:20
+4
Zдохни, московська сволота! Ми скидаємо Стерненку, Бутусову, Притулі, Повернись живим і т.д. і будемо скидати, щоб ви ще більше дохли! І ще більше будимо скидати!
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15.02.2024 15:26
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А до тех ,кто спутники ,байрактары и миллион дронов собирал не хотят завитать? Нет? А по гуманитарку ,что вагонами крали? Чи дЕрмак обидеться и то другое?
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15.02.2024 15:18 Відповісти
То лі дєло на росії: ващє нікакіх волонтьоров нє надо. Дєржава богатая, всьо даст. Но ето нє точно.
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15.02.2024 15:20 Відповісти
По вашему воровство гуманитарки це хорошо? Так пост о том ,что ошукали миллионы людей . Я правильно зрозумив,что вы за шахраив ?
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15.02.2024 15:23 Відповісти
Нєт-нєт, ви что, я за всьо хорошєє протів всєго плохово.
А гдє большє всєго хорошєго і мєньшє всєго плохого?
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15.02.2024 15:48 Відповісти
Денис цыкавыцца на якый языке ето напысано
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15.02.2024 15:58 Відповісти
На суржике ,передайте ему азбукой морзе.
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15.02.2024 16:02 Відповісти
А що не так написано, чего возбуждаетесь? Не конструктивно написал, не по делу? Ааа. тут тока языка у дупу всовывают? Так ?
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15.02.2024 15:25 Відповісти
Не так написано боте те,що новина про двух шахрайок,а ти тут як не приший кобилі хвіст ліпиш ліву херню котра взагалі тут не в контексті.
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15.02.2024 15:27 Відповісти
Ти такий тупорилий,що навіть не в стані перекладачем нормальним користуватися. Скільки тобі за висер платять хоч поділися,інтересно скільки такі заробляють?
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15.02.2024 15:29 Відповісти
Я не перекладаю ,а пишу як вмию, руцкими буками у мене нет украинского алфавита ,а тебе вже мова не подобуется? До чого ще прицепишься? Откуда вы налезли ,идите пасите коров ,та свиней,вот це ваша праця.
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15.02.2024 15:46 Відповісти
Даю пораду,перед тим як писати висери, треба дати аккаунту "охолонути", щоб не було так уже очевидно що ти бот на кацапській зарплаті, а не реєструватися під британським ВПН і відразу ж бігти в перший день навалювати на вентелятор



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Реєстрація:15.02.2024
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15.02.2024 15:25 Відповісти
Та це штатний серун, кожен день нова реєстрація. Трудяга...
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15.02.2024 15:52 Відповісти
Zдохни, московська сволота! Ми скидаємо Стерненку, Бутусову, Притулі, Повернись живим і т.д. і будемо скидати, щоб ви ще більше дохли! І ще більше будимо скидати!
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15.02.2024 15:26 Відповісти
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15.02.2024 15:30 Відповісти
Не задумывались , что чем больше даёте разным провластным сборщикам ,тем больше просьб о поставках дронов? Как бы 2+2 не слаживается ,вам так не кажется ,нет? Так ещё и звитов нет.Но тож таке, правда же? Давайте кому доверяете ,я власти и людям при власти не верю ,а тем паче ,когда ещё и нет отчётов. Это каждого дело кому давать и куда попадёт ваша помощь на ноль хлопцам ВСУ или ТЦК.
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15.02.2024 15:41 Відповісти
Я ж уже тебе раз ****** послав. Не доходить? Мидо вас усіх доберемось. Кожен получить свій дрон в ї#бало! Ви тупікова гілка еволюції. Якщо ви всі здохнете -- лекше буде всім дихати на планеті.
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16.02.2024 09:17 Відповісти
Поділяться і вийдуть на свободу.
Не перший раз вже.
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15.02.2024 15:18 Відповісти
Це, часом, не Кабмін з Фьодоровим, з отими 40 мільйярдами на дрони?
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15.02.2024 15:20 Відповісти
Покидьки, які на житті українців заробляли. Для чого їх морди замалювали?
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15.02.2024 15:21 Відповісти
Закон вимагає
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15.02.2024 15:26 Відповісти
Скажу прямо: -суки скажені!!!
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15.02.2024 15:29 Відповісти
І оце чудо в білій шапочці наколядувало 1 мільйон євро?!
Ну, хіба не лохи, що їй платили?!
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15.02.2024 15:29 Відповісти
Фьйодоров уже арештований?
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15.02.2024 15:54 Відповісти
шо, кабмін пов`язали?
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15.02.2024 15:58 Відповісти
45 млн. 92 лоха.
тобто, в середньому, кожний заплатив десь пів млн грн?
і звісно, що дві, це вже групове шахрайство. але, яке ще треба довести.
вам, чортам коментуючим, щастя, що мєнти тепер, кожного дня, будуть ліпити отакі справи.
бо дуже вони потрібні в тилу, і не хочуть в окопи.
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15.02.2024 16:23 Відповісти
Віддайте їх потерпілим та рідним тих хто загинув в результаті нестачі тих дронів у підрозділах ЗСУ.
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15.02.2024 17:12 Відповісти
А це,часом,не та група, відома і нам тут,прохання якої друкуються на всіх сайтах?
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15.02.2024 17:22 Відповісти
То віддати тварюк в використання НАРОДОМ "на власний розсуд", бо "подібному" й є сила ЗАКОНУ ПОДІБНОСТІ. АРХ М
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16.02.2024 05:27 Відповісти
 
 