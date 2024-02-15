Ліквідовано злочинне угруповання, яке ошукало українців на понад ₴45 млн під виглядом продажу дронів для ЗСУ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Слідчі Нацполіції ліквідували злочинне угруповання, яке ошукало українців більш ніж на 45 мільйонів гривень під приводом продажу дронів для української армії. Схему організували дві жінки, які не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу департаменту комунікації Національної поліції України.

"Потерпілі збирали кошти на безпілотники різних модифікацій та їх комплектуючі для відправлення знайомим військовим у зону бойових дій. За результатом моніторингу пропозицій з продажу БПЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 мільйонів гривень. Серед ошуканих — громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим", - йдеться у повідомленні.

Шахрайська схема

За даними слідства, потерпілих привабила вартість запропонованих товарів, яка була менше на 20-25% від ринкової. Крім того, зловмисники дійсно виконали декілька перших замовлень, щоб ввести потерпілих в оману.

Переважна більшість замовників не отримала ні дронів, ні грошей — шахраї розпорядились отриманими коштами на власний розсуд.

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Зазначається, що оплата здійснювалась готівкою та шляхом перерахування коштів на власні банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання. Після цього кошти виводились шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю, які не поставлялись, та туристичних послуг, які відповідно не надавались.

"Організували злочинну схему дві жінки, які й раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків, а в період бензинової кризи реалізовували недійсні паливні талони.

За даними провадженням у 2023 році слідчі Нацполіції вже оголосили їм про підозри і скерували обвинувальні акти в суд для розгляду справи по суті", - зазначили в пресслужбі.

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Жертви шахраїв

Після цього зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України.

Потерпілими від такої схеми переважно стали волонтери, військовослужбовці та представники громадських і благодійних організацій, які бажали закупити квадрокоптери та передати їх до різних підрозділів ЗСУ. Їм завдано понад 45 млн грн шкоди, уточнили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Оплату за товар покупці мали здійснювати відразу в повному розмірі на рахунки фізичної особи підприємця. Після отримання коштів та спливу певного проміжку часу підозрювані повідомляли потерпілим неправдиву інформацію про арешт товару або затримки у перевізників. Згодом їм говорили, що постачальник – шахрай.

В лютому цього року оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Нацполіції провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території м. Києва, Одеської та Волинської областей, в ході яких вилучили банківські картки, мобільні телефони, компʼютерну техніку, реєстраційні номери та документи фінансово-господарської діяльності, які використовували шахраї.

Крім того, майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйони гривень та 28,6 мільйона гривень на банківських рахунках залучених до схеми підприємств були заарештовані.

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Що загрожує організаторам

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора організаторкам та їх спільнику було оголошено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 3, 4, 5 ст. 190 Кримінального Кодексу).

Основна організаторка тривалий час переховується за кордоном, однак наразі поліцейські вживають заходів, щоби оголосити її в міжнародний розшук.

Двох інших фігурантів затримано та обрано їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.











