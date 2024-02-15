Росіяни атакували безпілотником та з авіації Куп’янщину: травмовано двох чоловіків. ФОТОрепортаж
Сьогодні вранці і вдень окупанти атакували с. Чорне та селище Дворічна Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"15 лютого близько 12:00 держава-агресор атакувала безпілотником селище Дворічна Купʼянського району. Поранено двох мирних мешканців - чоловіків віком 51 та 47 років.
Також сьогодні вранці російські військовослужбовці здійснили авіаудар по с. Чорне Вільхуватської ТГ. Зруйновано житловий будинок, інші приватні домоволодіння зазнали пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
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