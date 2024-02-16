Житель Чернігівщини видав себе за військового та ошукав матір полеглого захисника на 1,5 млн гривень. ФОТО
25-річний чоловік вигадав шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом термінових зборів на потреби нібито військового, який служить в ЗСУ. Мати загиблого воїна впродовж березня - серпня 2023 року перерахувала на карткові рахунки зловмисника майже 1,5 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора та Чернігівську обласну прокуратуру.
Як зазначається, користуючись можливостями соціальних мереж, він видавав себе за військовослужбовця та під різними вигаданими приводами (необхідність придбання спорядження, ліків, авто тощо) систематично звертався до мешканки Київської області, яка нещодавно отримала грошову допомогу у зв’язку із загибеллю сина-захисника України, з проханням надати фінансову допомогу.
Будучи введеною в оману, потерпіла впродовж березня - серпня 2023 року перерахувала на карткові рахунки зловмисника майже 1,5 млн грн.
Іншим потерпілим аналогічними злочинними діями спричинено збитків на суму майже 70 тис. грн. Отримані гроші чоловік надалі використовував для власних потреб.
Крім того, підозрюваний створив додаткову фіктивну сторінку в мережі Facebook. З неї від імені вигаданої дівчини він додавав у друзі військовослужбовців, листувався з ними та пропонував перерахувати на його банківський рахунок грошові кошти начебто на вкрай необхідне лікування тяжкохворого сина.
На сьогодні встановлено 9 потерпілих, які переказали на банківську картку підозрюваного від 500 до 6000 грн.
За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах (ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України).
Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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кожна країна має порядних громадян й має покидьків, в кожній країні, в тому чи іншому вигляді, існує бюрократія, а іноді, як мабуть в твоєму випадку, просто не збираються нічого робити, а відтак не всі проблеми країни це путін.
от війна це створена ним проблема.
от що мені незрозуміло, то це для чого твоє питання: чи винен путін у випадку шахрая, чи винен путін у випадку бездіяльності влади? путін винен у війні яку веде проти України.
тож я спробую ще раз: наявність в Україні покидьків та некомпетентної влади, якимсь чином, на твою думку, виправдовує чи пояснює розв'язану путіним війну?
мир уже понял что у нас тут проихсодит и какие тут люди, и что нужно лутать пока не лутанул кто-то другой.
Грусть в том, что мы вроде как выделяем 11 миллионов грн чтобы отправить её петь на Евровидение)) но зеботам тут кажется что это я бот, а не их бабы которые за эту тварь голосовали, вместо того чтобы например поехать в Польшу на границу и бороться с блокировкой дорог)) я уже предлагал как они могли бы помочь, но **** им париться, они не воюют))
Ошукувати родичів небесних побратимів - це за межами. Це те, що не піддається розумінню. З тої ж опери що педофілія чи людожерство.
Дохнути це чмо повинно довго та страшно.
Вони повинні уже висіти, перед сільрадими чи міськрадами !!
Зволікання, смерті подіне!