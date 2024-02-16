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Житель Чернігівщини видав себе за військового та ошукав матір полеглого захисника на 1,5 млн гривень. ФОТО

25-річний чоловік вигадав шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом термінових зборів на потреби нібито військового, який служить в ЗСУ. Мати загиблого воїна впродовж березня - серпня 2023 року перерахувала на карткові рахунки зловмисника майже 1,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора та Чернігівську обласну прокуратуру.

Як зазначається, користуючись можливостями соціальних мереж, він видавав себе за військовослужбовця та під різними вигаданими приводами (необхідність придбання спорядження, ліків, авто тощо) систематично звертався до мешканки Київської області, яка нещодавно отримала грошову допомогу у зв’язку із загибеллю сина-захисника України, з проханням надати фінансову допомогу.

Будучи введеною в оману, потерпіла впродовж березня - серпня 2023 року перерахувала на карткові рахунки зловмисника майже 1,5 млн грн.

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Іншим потерпілим аналогічними злочинними діями спричинено збитків на суму майже 70 тис. грн. Отримані гроші чоловік надалі використовував для власних потреб.

Крім того, підозрюваний створив додаткову фіктивну сторінку в мережі Facebook. З неї від імені вигаданої дівчини він додавав у друзі військовослужбовців, листувався з ними та пропонував перерахувати на його банківський рахунок грошові кошти начебто на вкрай необхідне лікування тяжкохворого сина.

На сьогодні встановлено 9 потерпілих, які переказали на банківську картку підозрюваного від 500 до 6000 грн.

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За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах (ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України).

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Шахрай на Чернігівщині ошукав матір загиблого воїна

Автор: 

шахрайство (1090) Чернігівщина (1584) підозра (769) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+22
Рідко коментую. Але тут не втримався. Як раз той випадок, коли сам міг заплатити лише за можливість перегризти цьому уроду горлянку.
Ошукувати родичів небесних побратимів - це за межами. Це те, що не піддається розумінню. З тої ж опери що педофілія чи людожерство.

Дохнути це чмо повинно довго та страшно.
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16.02.2024 13:55
+19
не кровожерливий, але... цих треба закопувати живцем...
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16.02.2024 13:54
+7
Ну і чим цей чоловік кращій за рашистів?! НІЧИМ! А це наша гнида, власна, і давити їх треба так само як чужих вошей, московських!!!
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16.02.2024 14:10
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это наверное Путин его заставил
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16.02.2024 13:52 Відповісти
гадаю він сам такий винахідливий, це якось впливає на людожерські зазіхання путіна щодо України чи якимсь чином виправдовує агресію росії?
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16.02.2024 13:56 Відповісти
Серег, я не могу ответить на твои вопросы. Я больше 10 лет борюсь с нарушением экологии у меня возле дома, и ничего не получается потому что твари, которые нас травят - с протекцией из генштаба никакие обращения никуда не помогают, прокуратура говорит что ничего не может сделать. Скажи, это тоже Путин виноват? Или может быть ты меня тоже поймешь когда я скажу, что надежды на то что украинская "власть" эту проблему точно никогда не решит, и надеяться уже приходится только на дьявола?
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16.02.2024 14:02 Відповісти
Сань, а для чого ти в такому разі запхав сюди путіна?
кожна країна має порядних громадян й має покидьків, в кожній країні, в тому чи іншому вигляді, існує бюрократія, а іноді, як мабуть в твоєму випадку, просто не збираються нічого робити, а відтак не всі проблеми країни це путін.
от війна це створена ним проблема.
от що мені незрозуміло, то це для чого твоє питання: чи винен путін у випадку шахрая, чи винен путін у випадку бездіяльності влади? путін винен у війні яку веде проти України.
тож я спробую ще раз: наявність в Україні покидьків та некомпетентної влади, якимсь чином, на твою думку, виправдовує чи пояснює розв'язану путіним війну?
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16.02.2024 14:12 Відповісти
тем временем, герои и лучшие сыны Украины погибают, чтобы мы могли отправтиь Алёну-Алёну мясным корридором на Евровидение)) это позор
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16.02.2024 14:04 Відповісти
А как тебе то, что Украина просит Евросоюз смягчмить экологические требования для нас, в отмен на отказ от дотаций Европой наших фермеров)) то есть ты *** в Европу попадешь сугубо кошельком - налоги и цены вырастут - но не телом, потмоу что тело в Украине с той же ужасной экологией и полным забиванием болта на здоровье населяющего эжту страну скота. Если не понимаеьш о чем я, то ты наверное очень молод и не понимашеь., где находишься. Погугли про Узин - под Киевом - где десятилетиямы чмошники (но на державной мове) травят людей спирт заводом (или какм там заводом, я уже не промюн точно - таких ужасом у нас сотни тысяч по стране).
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16.02.2024 14:09 Відповісти
в Узине самая плохая в Украине (по СМИ) онкологическая обстановка в Украине. Ты про это слышал хоть раз? ) нет, Алёна-Алёна нам из телека жиром трясет что скора перемога, идите ваювать))

мир уже понял что у нас тут проихсодит и какие тут люди, и что нужно лутать пока не лутанул кто-то другой.
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16.02.2024 14:12 Відповісти
ні, відверто кажучи, щодо Узіна я від тебе дізнався, власне як й про альону-альону. поза моїми інтересами.
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16.02.2024 14:17 Відповісти
я про Алену-Алену тока знаю что єто мясное чудо буквально в 2021 году обосралось на весь Киев и извынялось потом (снимала дрифт видео клип на Софиевской площади, засрала площадь и т..п. - легко гуглится по запросу "Алена Алена скандал киев 2021").
Грусть в том, что мы вроде как выделяем 11 миллионов грн чтобы отправить её петь на Евровидение)) но зеботам тут кажется что это я бот, а не их бабы которые за эту тварь голосовали, вместо того чтобы например поехать в Польшу на границу и бороться с блокировкой дорог)) я уже предлагал как они могли бы помочь, но **** им париться, они не воюют))
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16.02.2024 14:27 Відповісти
у нас таких Узинов реально бесконечно, даже в Киеве
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16.02.2024 14:28 Відповісти
О нові методички до декого довели - скіко вам центів за комент платять ( а головне запитання ви самі це придумуєте чи просто копіпастом займаєтесь ?)?
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16.02.2024 14:21 Відповісти
Ну - ці гроші він вже спустив і шо з нього візьмеш -- окрім аналізів
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16.02.2024 13:52 Відповісти
не кровожерливий, але... цих треба закопувати живцем...
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16.02.2024 13:54 Відповісти
Рідко коментую. Але тут не втримався. Як раз той випадок, коли сам міг заплатити лише за можливість перегризти цьому уроду горлянку.
Ошукувати родичів небесних побратимів - це за межами. Це те, що не піддається розумінню. З тої ж опери що педофілія чи людожерство.

Дохнути це чмо повинно довго та страшно.
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16.02.2024 13:55 Відповісти
Раз выдал себя за военного, значит форма уже есть. Осталось вручить автомат и в окоп.
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16.02.2024 13:55 Відповісти
підеш із ним другим номером? Автомат дадуть.....
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16.02.2024 14:09 Відповісти
Голобородьків хватає в Україні !!
Вони повинні уже висіти, перед сільрадими чи міськрадами !!
Зволікання, смерті подіне!
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16.02.2024 13:55 Відповісти
На палю!!!
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16.02.2024 14:09 Відповісти
І отримає ця падоль від сили років 5, ще достроково звільнять за хорошу поведінку.
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16.02.2024 13:57 Відповісти
Потрібно терміново повертати смертну кару.
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16.02.2024 13:59 Відповісти
Чергова мерзенна ублюдська ублюдіна...
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16.02.2024 13:59 Відповісти
Цінний кадр для кол-центрів пенітенціарної системи України. Начальники колоній за нього будуть гризтися як вовки.
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16.02.2024 14:09 Відповісти
Ну і чим цей чоловік кращій за рашистів?! НІЧИМ! А це наша гнида, власна, і давити їх треба так само як чужих вошей, московських!!!
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16.02.2024 14:10 Відповісти
Какая мразь!
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16.02.2024 15:13 Відповісти
 
 