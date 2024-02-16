Житель Чернігівщини видав себе за військового та ошукав матір полеглого захисника на 1,5 млн гривень. ФОТО

25-річний чоловік вигадав шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом термінових зборів на потреби нібито військового, який служить в ЗСУ. Мати загиблого воїна впродовж березня - серпня 2023 року перерахувала на карткові рахунки зловмисника майже 1,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора та Чернігівську обласну прокуратуру.

Як зазначається, користуючись можливостями соціальних мереж, він видавав себе за військовослужбовця та під різними вигаданими приводами (необхідність придбання спорядження, ліків, авто тощо) систематично звертався до мешканки Київської області, яка нещодавно отримала грошову допомогу у зв’язку із загибеллю сина-захисника України, з проханням надати фінансову допомогу.

Будучи введеною в оману, потерпіла впродовж березня - серпня 2023 року перерахувала на карткові рахунки зловмисника майже 1,5 млн грн.

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Іншим потерпілим аналогічними злочинними діями спричинено збитків на суму майже 70 тис. грн. Отримані гроші чоловік надалі використовував для власних потреб.

Крім того, підозрюваний створив додаткову фіктивну сторінку в мережі Facebook. З неї від імені вигаданої дівчини він додавав у друзі військовослужбовців, листувався з ними та пропонував перерахувати на його банківський рахунок грошові кошти начебто на вкрай необхідне лікування тяжкохворого сина.

На сьогодні встановлено 9 потерпілих, які переказали на банківську картку підозрюваного від 500 до 6000 грн.

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За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах (ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України).

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.