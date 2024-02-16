В окупованому Криму до Дня єднання вивісили прапор України, - "Жовта стрічка". ФОТО
Активісти руху "Жовта стрічка" повісили біля підніжжя гори Чатир-Даг в окупованому Криму прапор України. Акцію приурочено до Дня єднання, який відзначають 16 лютого.
Про це повідомили в "Жовтій стрічці", інформує Цензор.НЕТ.
"Активісти руху "Жовта Стрічка" підняли прапор України на підніжжі Чатир-Дагу в Криму", - йдеться у повідомленні руху в телеграмі.
Активісти зазначили, що з міркувань безпеки повісили прапор трохи раніше, але він досі перебуває там.
"Крим - це Україна! І ніякі фейкові вибори, паспортизація, насильницька мобілізація не допоможуть рашистам", - наголошують у "Жовтій стрічці".
Акцію приурочено до Дня єднання, який відзначають 16 лютого. Це свято було заснована президентом України у 2022 році на тлі попереджень про можливий початок повномасштабної агресії Росії.
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