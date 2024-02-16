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В окупованому Криму до Дня єднання вивісили прапор України, - "Жовта стрічка". ФОТО

Активісти руху "Жовта стрічка" повісили біля підніжжя гори Чатир-Даг в окупованому Криму прапор України. Акцію приурочено до Дня єднання, який відзначають 16 лютого.

Про це повідомили в "Жовтій стрічці", інформує Цензор.НЕТ.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" підняли прапор України на підніжжі Чатир-Дагу в Криму", - йдеться у повідомленні руху в телеграмі.

Читайте: Росіяни намагаються протидіяти партизанському руху на окупованих територіях сходу України, - Центр нацспротиву

Прапор України на підніжжі гори Чатир-Даг в окупованому Криму. 16 лютого 2024 року, акція до Дня єднання
Прапор України на підніжжі гори Чатир-Даг в окупованому Криму

Активісти зазначили, що з міркувань безпеки повісили прапор трохи раніше, але він досі перебуває там.

"Крим - це Україна! І ніякі фейкові вибори, паспортизація, насильницька мобілізація не допоможуть рашистам", - наголошують у "Жовтій стрічці".

Також читайте: "Жовта Стрічка" закликає бойкотувати "вибори" президента РФ на окупованих територіях. ФОТО

Акцію приурочено до Дня єднання, який відзначають 16 лютого. Це свято було заснована президентом України у 2022 році на тлі попереджень про можливий початок повномасштабної агресії Росії.

Автор: 

Крим (14170) прапор (485) партизани (192)


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хочу в Крим...
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16.02.2024 15:19 Відповісти
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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16.02.2024 15:39 Відповісти
Bula na 4atir-Dag u 1984 r.
Krim-Ukraina ! 🇺🇦
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16.02.2024 16:17 Відповісти
одним словом... Зарніца))).
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16.02.2024 18:07 Відповісти
 
 