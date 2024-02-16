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Рашисти вдарили по Вовчанських Хуторах на Харківщині: Загинув чоловік, ще 1 особу поранено. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли з артилерії село Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківщини, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"16 лютого близько 12:20 збройні сили рф здійснили артилерійський обстріл с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Загинув 52-річний чоловік, ще один мирний житель отримав поранення. У селі пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Вчора, 15 лютого, близько 16:10 росіяни вдарили по с. Юрченкове Чугуївського району області. Пошкоджено будівлі сільгосппідприємства.

Читайте: Доба на Харківщині: обстріли понад 20 населених пунктів, авіаудари по Круглому, артобстріл Вовчанська. ФОТО

Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини

Автор: 

обстріл (28613) Вовчанськ (420)


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