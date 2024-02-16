Під час виконання бойових завдань загинув 24-річний пластун з Дніпра Іван Кійко. ФОТО
6 лютого 2024 року під час виконання бойових завдань загинув пластун з Дніпра Іван Кійко (12.01.2000 - 06.02.2024).
Про це повідомили у Пласті Дніпра, передає Цензор.НЕТ.
"З болем ділимося звісткою про загибель пластуна, що зростав у Пласті Дніпра, - ст.пл. Івана Кійка (12.01.2000 - 06.02.2024).
Іван прийшов в Пласт у 16 років, в гурток "Лісові Коти" (впор. Микита Подгорнов) 95-го куреня.
2017 року на триденному таборі по курганах познайомився з військовими, які проводили вишкіл зі зброєю. Відтоді і сам вирішив стати військовим. У 18 років пішов до армії, після строкової служби підписав контракт.
Був хорунжим курінного знамена 95 куреня ім.Дмитра Яворницького і першим хорунжим станичної хоругви в Дніпрі.
Фотограф від Бога - так ніжно і щемко передати красу рідної природи мало кому вдається, а Іван мав хист і щирий, люблячий погляд на світ довкола. Любив своє Таромське і неодноразово водив наше юнацтво і новацтво в мандрівки мальовничими околицями. Брав участь практично в усіх таборах, вишколах, мандрівках, акціях, які організовувала станиця.
Востаннє зустрівся з юнаками в 2023-му, коли був у відпустці після навчання.
Загинув 6 лютого 2024 при виконанні бойових завдань.
Від імені дніпровських пластунів висловлюємо щирі співчуття родині та друзям, побратимам, юнацькому куреню ч. 95 і пластовому виховнику Івана.
Дякуємо за чин.
Друже, тихо спи, без тривог..." - йдеться у повідомленні.
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