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Ліквідовано ще 4 нові "схеми для ухилянтів": один із організаторів продавав фіктивні посвідчення представників ГО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що за гроші організатори пропонували військовозобов’язаним сховатися від призову на підставі підроблених меддовідок та посвідчень представників громадських організацій.

Вартість таких "послуг" оцінювали до 6000 американських доларів.

Полтава

СБУ затримала місцевого жителя, який продавав військовозобов'язаним членські квитки однієї з громадських організацій по боротьбі з корупцією.

За даними слідства, фейковий документ зовні був схожий на посвідчення співробітника правоохоронних органів.

"Пакет послуг" передбачав інструктаж клієнтів щодо використання підробки під час спілкування з посадовцями військкоматів, щоб уникнути повістки.

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Житомирщина

Правоохоронці затримали місцевого жителя, який пропонував ухилянтам забронювати їх від мобілізації або "списати" з військового обліку за станом здоров’я.

Івано-Франківська область:

СБУ викрила керівника компанії-перевізника, який фіктивно оформлював ухилянтів до свого підприємства.

Потім він вносив персональні дані до системи "Шлях" для безперешкодного виїзду їх за кордон як водії міжнародних пасажирських рейсів.

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Рівненщина:

СБУ ліквідувала ще один канал втечі військовозобов’язаних до Євросоюзу. До організації нелегального "трафіку" причетний керівник місцевої фірми, яка займається вантажними перевезеннями.

Разом з трьома спільниками він підшукував ухилянтів та оформляв їх водіями-далекобійниками, які виїжджали до країн ЄС.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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СБУ ліквідувала схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала схеми для ухилянтів

Автор: 

СБУ (12842) ухилянти (922)


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Это уже даже читать смешно. Все равно, что на болоте рассказывать сколько ты комаров убил.
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16.02.2024 17:19 Відповісти
Чим далі, тим більше буде охочих ризикнути і прорватися за кордон, а не померти під масованими бомбардуваннями у черговому оточенні серед якихось руїн. А якщо ситуація на фронті погіршиться - ті, хто зараз "героїчно" ловить людей по тилах тікатимуть в перших рядах.
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16.02.2024 17:21 Відповісти
Може і не будуть.....
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16.02.2024 17:52 Відповісти
Ці схеми були не під контролем СБУ їх закрили от і все. Платити треба правильно.
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16.02.2024 17:24 Відповісти
На першому і останньому фото касир з сумочкою зловив поганця який продавав фальшиві білети.
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16.02.2024 17:28 Відповісти
да кто же эту войну остановит- бизнес , не нужно ни заводов ни фабрик
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16.02.2024 21:37 Відповісти
 
 