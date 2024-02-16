Двоє чоловіків, тікаючи у Словаччину, потрапили у водну пастку та викликали рятувальників, - ДПСУ. ФОТО

Двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон, довелося не лише затримувати, а й рятувати. Тікаючи з України, вони потрапили у водну пастку.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"43-річний полтавець та 30-річний харків’янин планували потрапити до Словаччини, а звідти – до країн Західної Європи. Вони приїхали на Закарпаття, дочекалися темряви і пішли маршрутом, спланованим заздалегідь за онлайн-картами. Єдине, що не врахували правопорушники, це те, що дорога може виявитися небезпечною і завершитися на дереві.

Рятуючись від води, яка підтопила ділянку місцевості у прикордонні, вони залізли на дерево і звідти подзвонили на номер екстреної допомоги", - ідеться у повідомленні.

Правоохоронцям та рятувальникам довелося витратити декілька годин, аби знайти чоловіків та дістатися до них гумовим човном, оскільки останні перебували у густих чагарниках. Їх вдалося розшукати за допомогою безпілотника прикордонників.

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Втікачі дістали сильне переохолодження. Викликані на місце події медики надали їм невідкладну допомогу та доправили "швидкою" у лікарню.

Щодо обох правопорушників складено адміністративно-процесуальні документи за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їх подальшу долю вирішуватиме суд.

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