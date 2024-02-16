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Двоє чоловіків, тікаючи у Словаччину, потрапили у водну пастку та викликали рятувальників, - ДПСУ. ФОТО

Двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон, довелося не лише затримувати, а й рятувати. Тікаючи з України, вони потрапили у водну пастку.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ухилянти на Закарпатті викликали рятувальників

"43-річний полтавець та 30-річний харків’янин планували потрапити до Словаччини, а звідти – до країн Західної Європи. Вони приїхали на Закарпаття, дочекалися темряви і пішли маршрутом, спланованим заздалегідь за онлайн-картами. Єдине, що не врахували правопорушники, це те, що дорога може виявитися небезпечною і завершитися на дереві.

Рятуючись від води, яка підтопила ділянку місцевості у прикордонні, вони залізли на дерево і звідти подзвонили на номер екстреної допомоги", - ідеться у повідомленні.

Правоохоронцям та рятувальникам довелося витратити декілька годин, аби знайти чоловіків та дістатися до них гумовим човном, оскільки останні перебували у густих чагарниках. Їх вдалося розшукати за допомогою безпілотника прикордонників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У горах біля кордону з Румунією виявили тіло чоловіка: він намагався втекти з України, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Ухилянти заблукали на Закарпатті

Втікачі дістали сильне переохолодження. Викликані на місце події медики надали їм невідкладну допомогу та доправили "швидкою" у лікарню.

Щодо обох правопорушників складено адміністративно-процесуальні документи за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їх подальшу долю вирішуватиме суд.

Також дивіться: 38 чоловіків призовного віку з 11 областей виявлені у 2 мікроавтобусах біля кордону з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) ухилянти (922) Закарпатська область (2051)


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Топ коментарі
+9
марпєхі запросили підкріплення?
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16.02.2024 17:26
+8
Да сколько же будет продолжаться это б-ядство! Чем, черт ее побери, занимается Рада? Какие штрафы?! Когда будет принят Закон, устанавливающий реальную ответственность для таких скотов?
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16.02.2024 17:29
+8
що вони зробили? я б сказав, що заблукав. яка спроба перетину кордону, ви про що?🙂
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16.02.2024 17:53
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Правила форума Рада форумчан
марпєхі запросили підкріплення?
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16.02.2024 17:26 Відповісти
Да сколько же будет продолжаться это б-ядство! Чем, черт ее побери, занимается Рада? Какие штрафы?! Когда будет принят Закон, устанавливающий реальную ответственность для таких скотов?
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16.02.2024 17:29 Відповісти
що вони зробили? я б сказав, що заблукав. яка спроба перетину кордону, ви про що?🙂
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16.02.2024 17:53 Відповісти
Про прикордонну зону , ні не чули. Чі тре спіймати на слідовій смузі , щоб зафіксквати спробу ?
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16.02.2024 19:21 Відповісти
пані а ви не усвідомлюєте що ціла країна вже суцільна зона . тут всі такі мудрі зібралися ви що думаєте всі люди раді проживати в такому раю
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16.02.2024 19:29 Відповісти
Законопроект 10453
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16.02.2024 18:05 Відповісти
Боюся, скот тут лише ви. І щей руснявий. Хто тобі дав право громадян країни скотами називати? Чи може ти особливий? Шкода нема закону, щоб витягати таких як ти зі зручного дивану за ноги.
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16.02.2024 20:09 Відповісти
Це ти скот! Такі як ти ще будуть відповідати за закриті кордони!
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16.02.2024 20:55 Відповісти
Що ж поки не проканало, тепер заплатять штраф
очухаються, підготуються і спробують за новою.
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16.02.2024 17:38 Відповісти
Всі невдахи перебіжчики опиняються на полігоні.
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16.02.2024 20:15 Відповісти
В морську піхоту їх не візьмуть - бояться води!
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16.02.2024 17:50 Відповісти
Такіх нє бєрут в космонавти
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16.02.2024 19:22 Відповісти
"вони залізли на дерево"
Дятли недороблені!
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16.02.2024 17:53 Відповісти
А що був фак перетину ??? Що ви зразу ярлики вішаєте ?
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16.02.2024 18:05 Відповісти
А ну да. Просто сиділи - форель ловили
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16.02.2024 20:12 Відповісти
без затримки - відразу на фронт таких ЗЕковців
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16.02.2024 18:12 Відповісти
Позорище! Ще на таку падаль витрачати сили і кошти!!!
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16.02.2024 18:25 Відповісти
Яка ж ти паскуда
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16.02.2024 20:56 Відповісти
Про права людини не чули? На жаль, ментально ми ближче до рашки, нiж до заходу з таким пiдходом до людей (((
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16.02.2024 18:35 Відповісти
Про закон про мобілізацію і обовязки громадян під час мобілізації чули?
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16.02.2024 18:44 Відповісти
...вони крокодайлiв злякалися тому й залiзли на дерево.
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16.02.2024 19:11 Відповісти
Не судіть, та не судимі будете !
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16.02.2024 19:56 Відповісти
І що? Відпустять з миром....
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16.02.2024 20:11 Відповісти
з вірогідністю мінімум 73% то є вумний лохторат Зєльди.. хоча, швидше за усе, там на усі 99% - "приколісти" Найвеличнівшивого, офігілі від результатів свого приколу у 2019му: "ми нє етага хатєлі"
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16.02.2024 20:33 Відповісти
Ці "зємєлі" у зовсім іншу пасту потрапили, а, може, з нею і народилися. Нажаль...
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16.02.2024 23:07 Відповісти
Ишь ты, вспомнили про державу, когда жареный петух в жопу клюнул. А наверняка всем говорили что они никому ничего не должны и тд. А вот им оказывается должны, у них вон права людины
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20.02.2024 14:55 Відповісти
 
 