УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11388 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окуповані території
3 074 21

Окупанти заявили про створення монастиря РПЦ в Херсонесі - об’єкті світової спадщини ЮНЕСКО. ФОТОрепортаж

Російські окупанти планують відкрити чоловічий монастир на території об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО – музею-заповідника Херсонес Таврійський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Спілка археологів України.

У повідомленні зазначається: "Стало відомо, що в Херсонесі Таврійському - об'єкті світової спадщини UNESCO - московські попи розмістять чоловічий монастир.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба окупаційної адміністрації музею. В ній зокрема йдеться, що "рівно століття тому, будівлі монастиря ліквідували і передали Херсонеському музею, а 2024 року настав час змін і відтворення чернечого життя в Херсонеському чоловічому монастирі".

Які зміни чекатимуть на памʼятку, у звʼязку із цим, поки не відомо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни відкрили в окупованому Криму виставку вкраденого з Кам’яної Могили на Запоріжжі

Окупаційна адміністрація пояснює таке рішення тим, що "рівно століття тому будівлі монастиря ліквідували і передали Херсонеському музею", тому у 2024 році нібито "настав час змін і відтворення чернечого життя в Херсонеському чоловічому монастирі".

Також окупанти оприлюднили фотографії та відео з літургії за участі призначеного окупантами митрополита Сімферопольського й Кримського Тихона, якого у ЗМІ називають "духівник Путіна".

Херсонес Таврійський – античне і візантійське місто-держава в південно-західній частині Криму. У 1892 році на місці руїн городища був відкритий Національний заповідник.

23 червня 2013 року на 37-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі Херсонес Таврійський був включений до світової спадщини ЮНЕСКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заповідник "Києво-Печерська лавра" опечатав два корпуси, які використовувала УПЦ. ФОТО

Херсонес, РПЦ
Херсонес, РПЦ
Херсонес, РПЦ
Херсонес, РПЦ

Автор: 

археолог (81) заповідник (104) монастир (42) Севастополь (554)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Ето что за Орда в монгольских нарядах? А нельзя по етому вражескому кублу е-бнуть чем то тяжелым?
показати весь коментар
16.02.2024 18:55
+8
Це сатанинський шабаш...
показати весь коментар
16.02.2024 18:58
+5
Яке може бути РПЦ з організації, яка одягається в попів, але порушує Божі заповіді, освячує вбивства, захоплення чужих територій, знищення міст, гвалтування і грабежі? Це виключно дії сатани і всієї нечистої сили.
показати весь коментар
16.02.2024 18:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ето что за Орда в монгольских нарядах? А нельзя по етому вражескому кублу е-бнуть чем то тяжелым?
показати весь коментар
16.02.2024 18:55 Відповісти
Очень важно не давать рашистам закрепиться на наших землях ни в военном плане ни ментально. Мы в етом плане очень проигрываем. Почему на окупированных городах типо Мариуполя рашисты уже даже семьи свои позавозили и будут обживаться в квартирах убитых? Мариуполь должен быть зоной боевых действий чтобы рашисты не думали что захватив город он уже ихний во всех планах
показати весь коментар
16.02.2024 19:03 Відповісти
Для тех кто не был в окружении или окупации, не могут понять как важно местным жителям слышать грохот канонады и наблюдать бегающие обосраные окупанты чтобы понимать что они не брошены Украиной навсегда и их рано или поздно освободят
показати весь коментар
16.02.2024 19:10 Відповісти
так і буде
показати весь коментар
16.02.2024 19:15 Відповісти
Це кацапсячий сатанат
показати весь коментар
16.02.2024 19:09 Відповісти
Це сатанинський шабаш...
показати весь коментар
16.02.2024 18:58 Відповісти
Яке може бути РПЦ з організації, яка одягається в попів, але порушує Божі заповіді, освячує вбивства, захоплення чужих територій, знищення міст, гвалтування і грабежі? Це виключно дії сатани і всієї нечистої сили.
показати весь коментар
16.02.2024 18:59 Відповісти
Google "Хрестові походи".
показати весь коментар
16.02.2024 19:03 Відповісти
а тут дурдом у повному складі приперся
показати весь коментар
16.02.2024 19:07 Відповісти
читай книгу Об"явлення
показати весь коментар
16.02.2024 21:08 Відповісти
А харi у попiв, мало не луснуть, та й ще усi пузатi
показати весь коментар
16.02.2024 19:06 Відповісти
Нажаль,під Києвом українці продовжують
ходити в московитську церкву....
показати весь коментар
16.02.2024 19:06 Відповісти
Є таке , ну так це наслідок того що фсб все ще сильна в Україні ...
як тільки вони будуть ліквідовані так і занепаде їх надбання
показати весь коментар
16.02.2024 19:24 Відповісти
Я спілкуюся з людьми,вони не розуміють,
яка різниця в яку церкву ходити...
Їм за 65 років...
показати весь коментар
17.02.2024 15:12 Відповісти
братва отжимает место у моря
показати весь коментар
16.02.2024 19:30 Відповісти
Убиваючи священників ПЦУ, на окупованій московитами територїї України, прутін, як воєнний злочинець продовжує плювати священному Синоду!
Ну, воєнний злочинець, від сруськага міра…
показати весь коментар
16.02.2024 19:38 Відповісти
зараз набудують "скрепних" мечетей з цибулинами
показати весь коментар
16.02.2024 19:39 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2024 19:49 Відповісти
подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;

с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
...

жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;

и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.Я видел, что жена упоена была кровью святых

Откровение Иоанна
показати весь коментар
16.02.2024 21:06 Відповісти
Юг, тепло, яблоки, вино, фантазии всякие. Тут ясно схода. Все на фото в голубом. Там ведро вазелина в сутки хватать врядли будет. Пилево и порево---это очень здорово.
показати весь коментар
16.02.2024 21:08 Відповісти
аааааааааа... база отдыха у чекистов под крышей
показати весь коментар
16.02.2024 21:11 Відповісти
 
 