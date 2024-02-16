Окупанти заявили про створення монастиря РПЦ в Херсонесі - об’єкті світової спадщини ЮНЕСКО. ФОТОрепортаж

Російські окупанти планують відкрити чоловічий монастир на території об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО – музею-заповідника Херсонес Таврійський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Спілка археологів України.

У повідомленні зазначається: "Стало відомо, що в Херсонесі Таврійському - об'єкті світової спадщини UNESCO - московські попи розмістять чоловічий монастир.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба окупаційної адміністрації музею. В ній зокрема йдеться, що "рівно століття тому, будівлі монастиря ліквідували і передали Херсонеському музею, а 2024 року настав час змін і відтворення чернечого життя в Херсонеському чоловічому монастирі".

Які зміни чекатимуть на памʼятку, у звʼязку із цим, поки не відомо".

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Окупаційна адміністрація пояснює таке рішення тим, що "рівно століття тому будівлі монастиря ліквідували і передали Херсонеському музею", тому у 2024 році нібито "настав час змін і відтворення чернечого життя в Херсонеському чоловічому монастирі".

Також окупанти оприлюднили фотографії та відео з літургії за участі призначеного окупантами митрополита Сімферопольського й Кримського Тихона, якого у ЗМІ називають "духівник Путіна".

Херсонес Таврійський – античне і візантійське місто-держава в південно-західній частині Криму. У 1892 році на місці руїн городища був відкритий Національний заповідник.

23 червня 2013 року на 37-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі Херсонес Таврійський був включений до світової спадщини ЮНЕСКО.

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