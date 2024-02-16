Окупанти заявили про створення монастиря РПЦ в Херсонесі - об’єкті світової спадщини ЮНЕСКО. ФОТОрепортаж
Російські окупанти планують відкрити чоловічий монастир на території об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО – музею-заповідника Херсонес Таврійський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Спілка археологів України.
У повідомленні зазначається: "Стало відомо, що в Херсонесі Таврійському - об'єкті світової спадщини UNESCO - московські попи розмістять чоловічий монастир.
Таку інформацію оприлюднила пресслужба окупаційної адміністрації музею. В ній зокрема йдеться, що "рівно століття тому, будівлі монастиря ліквідували і передали Херсонеському музею, а 2024 року настав час змін і відтворення чернечого життя в Херсонеському чоловічому монастирі".
Які зміни чекатимуть на памʼятку, у звʼязку із цим, поки не відомо".
Окупаційна адміністрація пояснює таке рішення тим, що "рівно століття тому будівлі монастиря ліквідували і передали Херсонеському музею", тому у 2024 році нібито "настав час змін і відтворення чернечого життя в Херсонеському чоловічому монастирі".
Також окупанти оприлюднили фотографії та відео з літургії за участі призначеного окупантами митрополита Сімферопольського й Кримського Тихона, якого у ЗМІ називають "духівник Путіна".
Херсонес Таврійський – античне і візантійське місто-держава в південно-західній частині Криму. У 1892 році на місці руїн городища був відкритий Національний заповідник.
23 червня 2013 року на 37-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі Херсонес Таврійський був включений до світової спадщини ЮНЕСКО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ходити в московитську церкву....
як тільки вони будуть ліквідовані так і занепаде їх надбання
яка різниця в яку церкву ходити...
Їм за 65 років...
Ну, воєнний злочинець, від сруськага міра…
с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
...
4И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.Я видел, что жена упоена была кровью святых
Откровение Иоанна