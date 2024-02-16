Міноборони започатковує угруповання протимінних сил у Чорному морі. ФОТОрепортаж

Уряд ухвалив Постанову, яка дозволить залучити кошти, необхідні для реалізації проєкту щодо постачання й обслуговування двох протимінних кораблів, як це передбачено Рамковою угодою між урядами України та Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"У 2022 році два кораблі класу "Sandown" були виведені з британського флоту, отримали назви "Черкаси" та "Чернігів" та залучалися до багатонаціональних навчань під українським прапором. Договір про поставку уклали Міністерство оборони України та Міністерство оборони Великої Британії", - ідеться в повідомленні.









У 2023 році Міноборони України уклало угоду з британським підприємством, яке має великий досвід в обслуговуванні кораблів ВМС Великої Британії. За модернізацію, технічне обслуговування, забезпечення обладнанням та запчастинами двох кораблів шукачів-мін Україна сплачуватиме кошти відповідно до кредитних угод.

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Поки що кораблі не можуть прибути у води України – це суперечить Конвенції Монтре 1936 року, яка забороняє проходження протоками Босфор і Дарданелли кораблів воюючих країн.

"Ці кораблі критично необхідні Україні для розмінування акваторії Чорного моря по завершенню повномасштабної війни, адже це сучасні протимінні кораблі такого класу. За оцінками експертів України та НАТО, операція з усунення мінної небезпеки у Чорному морі триватиме від 3 до 5 років, а рекомендованих морських шляхів та місць стоянки суден до 6 місяців, але без таких кораблів це може тривати довше", – прокоментував Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Нині екіпажі "Черкас" та "Чернігова" проходять підготовку у складі протимінних сил. Зокрема, військовослужбовці опановують застосування протимінної зброї, тактичні прийоми та способи розмінування акваторій за стандартами НАТО.

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Цього року "Черкаси" і "Чернігів" братимуть участь у трьох міжнародних навчаннях. На завершальному етапі експерти НАТО сертифікуватимуть кораблі щодо взаємосумісності для дій у складі корабельних протимінних груп НАТО.

Як зазначив заступник Міністра оборони Юрій Джигир, укладання відповідних договорів започаткує формування морського протимінного угруповання у Чорному морі та дозволить уникнути іміджевих втрат для України в очах стратегічного партнера.