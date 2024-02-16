Лікарі дістали з руки пораненого українського воїна бойовий елемент гранати ВОГ-17. ФОТО
Військові лікарі дістали з руки пораненого українського захисника бойовий елемент гранати ВОГ-17, врятувавши йому не тільки життя, але й кінцівку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
Зараз пацієнт почувається добре і готується до подальшого лікування та реабілітації.
Топ коментарі
+17 Urs
показати весь коментар16.02.2024 20:19
+10 Гоша Фантомас #478094
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+7 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар16.02.2024 20:31
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П.С.
Ви, як діти! Від ворога через повітря.....
пощастило що та штука не вибухнула
Здоровя та гарних Людей на дорозі Життя!!
Френдлі файєр?