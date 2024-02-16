УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11468 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
9 052 20

Лікарі дістали з руки пораненого українського воїна бойовий елемент гранати ВОГ-17. ФОТО

Військові лікарі дістали з руки пораненого українського захисника бойовий елемент гранати ВОГ-17, врятувавши йому не тільки життя, але й кінцівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

ВОГ-17 у руці пораненого військового
ВОГ-17 у руці пораненого військового

Зараз пацієнт почувається добре і готується до подальшого лікування та реабілітації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лікар-кардіохірург дістає кулю із серця пораненого воїна. ВIДЕО 18+

Автор: 

поранення (2805)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
це просто подвійне везіння: спочатку не спрацював капсуль накольного механізму, а потім ще і механізм самоліквідації (мабуть потухла порохова доріжка). Це як в один день виграти у двох різних лотореях.
показати весь коментар
16.02.2024 20:19
+10
******ать
показати весь коментар
16.02.2024 19:48
+7
Тримайся, Козаче! Прорвемося!! Ти міцний!
Здоровя та гарних Людей на дорозі Життя!!
показати весь коментар
16.02.2024 20:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******ать
показати весь коментар
16.02.2024 19:48 Відповісти
Краще і не скажеш.
показати весь коментар
16.02.2024 20:02 Відповісти
А як так воно в руку попало?
показати весь коментар
16.02.2024 20:09 Відповісти
Сидів на дивані і дивився "лігу сміху"....
П.С.
Ви, як діти! Від ворога через повітря.....
показати весь коментар
16.02.2024 20:21 Відповісти
на ізльоті ця ***** летить із швидкістю десь 150 метрів за секунду, а на руці бронєжилєта нема, тому болванка вагою 280 грамів звісно що проб'є м'які тканини, і енергії вистачить ще і поламати кістки.
показати весь коментар
16.02.2024 20:27 Відповісти
Это тот случай, когда не судьба....
показати весь коментар
16.02.2024 20:18 Відповісти
шо не судьба?
пощастило що та штука не вибухнула
показати весь коментар
16.02.2024 20:52 Відповісти
це просто подвійне везіння: спочатку не спрацював капсуль накольного механізму, а потім ще і механізм самоліквідації (мабуть потухла порохова доріжка). Це як в один день виграти у двох різних лотореях.
показати весь коментар
16.02.2024 20:19 Відповісти
значить наші молитви мають якийсь сенс
показати весь коментар
16.02.2024 20:51 Відповісти
На полигонах их много неразорванных лежит. Но, да! Бойцу очень повезло. Супер.
показати весь коментар
16.02.2024 21:00 Відповісти
на полігонах зазвичай використовують учбові, які мають замість тридцяти з чимось грамів бойової вибухівки імітаційний заряд, який дає хмару диму при вибуху (щоб було видно попадання), але не розриває оболонку, і не дає уламків.
показати весь коментар
16.02.2024 22:00 Відповісти
Не городи чушь, какие учебные? Ты хоть раз был на полигоне? или еще при совке, когда гильзы собирали под счет. Самые обычные ВОГи из БК
показати весь коментар
17.02.2024 18:25 Відповісти
якщо підрозділ матеріального забезпечення полігону похуісти, і їм не жалко зайців та ховрахів, а на ЛБС ВОГів настільки *****, що бійці просто не встигають відстрілювати б\к, то на полігоні можно і бойовими по ховрахам *******. Можу допустити, що всі "зампотили" будуть виправдовувати відсутність учбових практичних пострілів ВУС-17 тим, що зараз війна, тому можно на полігонах використовувати і значно дорожчі бойові постріли ВОГ-17 чи ВОГ-30, або навіть болгарський RHV-TP. Болгари ще поставлять, чи не так? Чи думаєте, що умєрови за своїм піаром встигають ще думати про раціональне використання коштів через замовлення значно дешенвших учбових пострілів? Та вон такі ж самі "зампотили", тількі товстіші та жирніші, тому деякі речі у нас можуть бути гірші, ніж в радянській армії.
показати весь коментар
17.02.2024 21:21 Відповісти
Мої якось приїхали, всі цілі, з розвідвиходу з ВОГ-25 в спинці УАЗа. Невзвівся. Сепари з засідки стріляли з відстані менше 10м. Буває.
показати весь коментар
16.02.2024 22:19 Відповісти
через малу дистанцію не встиг розкрутитись, щоб стати на бойовий. Повезло, ще б десяток метрів і могло би завершитись погано.
показати весь коментар
16.02.2024 22:25 Відповісти
Тримайся, Козаче! Прорвемося!! Ти міцний!
Здоровя та гарних Людей на дорозі Життя!!
показати весь коментар
16.02.2024 20:31 Відповісти
Приємно, що воїн ЖИВИЙ
показати весь коментар
16.02.2024 20:51 Відповісти
хлопчику, одужуй скорше! Певно відпустку мусять дати на одужання і реабілітацію.
показати весь коментар
16.02.2024 21:42 Відповісти
Це не ВОГ-17, це його імпортний аналог, схоже болгарський...
Френдлі файєр?
показати весь коментар
17.02.2024 02:54 Відповісти
так, це RHV-TP болгарського виробництва.
показати весь коментар
17.02.2024 21:31 Відповісти
 
 