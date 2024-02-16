Лікарі дістали з руки пораненого українського воїна бойовий елемент гранати ВОГ-17. ФОТО

Військові лікарі дістали з руки пораненого українського захисника бойовий елемент гранати ВОГ-17, врятувавши йому не тільки життя, але й кінцівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.





Зараз пацієнт почувається добре і готується до подальшого лікування та реабілітації.

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