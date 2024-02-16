Зеленський прибув у Париж - у планах візиту зустріч з Макроном і підписання важливої угоди. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 16 лютого прибув у столицю Франції - Париж.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи".
Топ коментарі
+11 CrossFirenko
показати весь коментар16.02.2024 20:14
+10 Гоша Фантомас #478094
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+10 CrossFirenko
показати весь коментар16.02.2024 20:25
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за п'ять років безтолкового прездобольства від неї самі лише втрати, горе, сльози, смерть..
нехіло так приколовся тупорилий лохторат з Вироком-2019
- Вольдемар Боневтік! Аfуліже....