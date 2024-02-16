Зеленський прибув у Париж - у планах візиту зустріч з Макроном і підписання важливої угоди. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 16 лютого прибув у столицю Франції - Париж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи".

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