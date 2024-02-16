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Зеленський прибув у Париж - у планах візиту зустріч з Макроном і підписання важливої угоди. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 16 лютого прибув у столицю Франції - Париж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Франція підпишуть угоду про гарантії безпеки під час зустрічі Зеленського і Макрона у Парижі

Зеленський Париж

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Париж (220) Франція (3076)


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Топ коментарі
+11
Особиста дипломатична перемога Зеленского - Франція одна з трьох країн, які заблокували рішення щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС.
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16.02.2024 20:14
+10
а скумбряі прибула за державний кошт в галерею Ла Фоєт
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16.02.2024 20:13
+10
Зеленскій прибув до Парижу. Всі підрозділи поліції вийшли на патрулювання. Пожежники чергують посиленими нарядами біля Парижських соборів. У Франції чекають раптового урагану зі смерчами, раптових повеней, пожарів, падіння метеоритів, і Ейфелевої вежі. Бо приїхав бідоносець.
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16.02.2024 20:25
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Побачити Париж і померти
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16.02.2024 20:12 Відповісти
Не з нашим щястям....
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16.02.2024 20:27 Відповісти
Ваші слова та Богові у вуха!!!
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16.02.2024 20:55 Відповісти
А де Єрмак?
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16.02.2024 20:13 Відповісти
фоткає
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16.02.2024 20:14 Відповісти
Підписує "важливу" угоду
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16.02.2024 20:18 Відповісти
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16.02.2024 20:50 Відповісти
а скумбряі прибула за державний кошт в галерею Ла Фоєт
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16.02.2024 20:13 Відповісти
завидуешь?
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16.02.2024 20:35 Відповісти
ZeFire мы тебе не завидуем
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16.02.2024 21:07 Відповісти
Не знаю хто такий ZeFire, але добре, що добре, що навіть такі як ти не заздрять.
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17.02.2024 09:26 Відповісти
Особиста дипломатична перемога Зеленского - Франція одна з трьох країн, які заблокували рішення щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС.
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16.02.2024 20:14 Відповісти
Даааа, Париж, Париж. До речі, шаурмячічні там на кожному кроці. А я собі міркував, чого це оце неголене одоробло тата Саші туди поперлось.
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16.02.2024 20:17 Відповісти
Невже ще більш потужної...?
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16.02.2024 20:17 Відповісти
Можна було й потягом по Європі. Або на бусику.Заразом і з польскими фермерами поспілкувався б на кордоні.
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16.02.2024 20:18 Відповісти
ні на що пУтнє Зєльда не здатна... пошопиться, пофоткається і здрисне взад у нірку Банкову з нульовим результатом...
за п'ять років безтолкового прездобольства від неї самі лише втрати, горе, сльози, смерть..
нехіло так приколовся тупорилий лохторат з Вироком-2019
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16.02.2024 20:22 Відповісти
З трапу видав:
- Вольдемар Боневтік! Аfуліже....
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16.02.2024 20:24 Відповісти
Зеленскій прибув до Парижу. Всі підрозділи поліції вийшли на патрулювання. Пожежники чергують посиленими нарядами біля Парижських соборів. У Франції чекають раптового урагану зі смерчами, раптових повеней, пожарів, падіння метеоритів, і Ейфелевої вежі. Бо приїхав бідоносець.
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16.02.2024 20:25 Відповісти
З німцями вже підписав дурень "за все хороше проти всього поганого".
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16.02.2024 20:25 Відповісти
Невпе підпишуть декларацію про наміри ?!?! Славімо його, Боневтік !
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16.02.2024 20:26 Відповісти
А скільки це буде в ракетах??
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16.02.2024 20:36 Відповісти
А де папір на ракети міняють?
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16.02.2024 21:25 Відповісти
Та жабів поїсть і на тому феніта ля кумедія !...
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16.02.2024 20:38 Відповісти
Краще його б Джабба з'їв
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16.02.2024 21:36 Відповісти
йому хочеться забути про Авдіївку
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16.02.2024 20:42 Відповісти
Пересрався ще не зі всіма...
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16.02.2024 20:45 Відповісти
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16.02.2024 20:46 Відповісти
А Я ПОЧТИ ДВА ГОДА НЕ МОГУ СВОЮ СЕМЬЮ УВИДЕТЬ ОФФИЦИАЛЬНО !!!
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16.02.2024 20:55 Відповісти
Невже Єрмака немає там? Радує, значить вже шашличника попередили, що цього хряка не хочуть бачити (видно запах луб'янки поширює).
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16.02.2024 21:02 Відповісти
Ропуха мандрівниця вирушила у турне.
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16.02.2024 21:05 Відповісти
Безтолкове чмо поперлось, щоб черговий раз обісратись. Ішак може лише нашкодити, як паршивий кіт.
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16.02.2024 21:06 Відповісти
нормально так пацанчік відпочиває
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16.02.2024 21:40 Відповісти
Вибєрі мєня, вибєрі мєня... птіця щастя завтрашнєго дня
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17.02.2024 01:07 Відповісти
добре. правильно.
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17.02.2024 04:36 Відповісти
зебанда єрмака-януковіча +всі бєні так вже накрались-набрехались,нашкодили,наімітували....що ні Штати,ні Захід -більш нічого недають...кров у нас льється рікою...а шоблі -все пох !!!
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19.02.2024 12:51 Відповісти
 
 