Артилеристи та десантники отримали 3 вантажівки DAF, 2 прально-душові комплекси та 5 безпілотників Mavic. ФОТО
Петро Порошенко сьогодні передав артилеристам та десантникам чергову партію техніки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
47-ма окрема артбригада отримала 3 вантажівки DAF YA, 2 прально-душових комплекси, 10 зарядних станцій Bluetti, 60 тактичних активних навушників, 5 DJI Mavic 3PRO.
Бійцям 47-го десантно-штурмового полку передали 2 пересувні авторемонтних майстерні. Військовим також привезли хімічні грілки.
На фронті зараз критична нестача снарядів, нагадав політик. "Тих, яких ми чекали від наших партнерів США. Вчора Палата представників пішла на двотижневий відпочинок, не ухваливши рішення про передачу нам боєприпасів, фінансування на 60 млрд. Перший раз я мав з ними вести переговори у Вашингтоні. Внаслідок блокування була зірвана моя зустріч у Вашингтоні в Міжнародному демократичному союзі із 40 представниками Республіканської партії в Конгресі. Вчора була зірвана моя зустріч з республіканцями-конгресменами у Мюнхені", – обурився Порошенко.
"Емоційна дипломатія, яка проходила в 2022 році, у 2024 не проходить. А кожна година відтермінування постачання боєприпасів – це життя десятків українських військовослужбовців і цивільних. Коли ми говоримо про єдність – це означає єдність навколо Збройних Сил. Влади, опозиції не існує, коли треба допомагати армії. Ми всі це маємо робити разом. Не намагаючись займатися політиканством, перетягувати на себе ковдру, переслідувати журналістів, слідкувати за лідером опозиції або перешкоджати міжнародній діяльності", – переконаний лідер "ЄС".
"Якщо Офіс і Банкова вважає, що для мене дуже "небезпечно, смертельно небезпечно" бути за кордоном – можу наголосити: серед українських військових під Авдіївкою, під Мар’їнкою, біля Бахмуту, у Слов’янську, Краматорську, Покровську, Селідовому я відчуваю себе набагато безпечніше", – додав Порошенко.
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наскільки тонко людина відчуває, яким чином можна бути почутим з першого погляду...і так в усьому, знає які ниточки варто потягти...
а по європі поїхав той, хто так не вміє і цього не знає
У вагоні неможна,бо лікарська таємниця!
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
В коментарі для "5 каналу" депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Ґалер прокоментував заборону на участь Петра Порошенка у Мюнхенській безпековій конференції.
Міхаель Ґалер виступає проти того, аби українським нардепам обмежували поїздки за кордон. На думку євродепутата, спільна участь Володимира Зеленського і Петра Порошенка в Мюнхенській безпековій конференції мала би сильніший ефект і аж ніяк не применшила б роль чинного президента України.
"В інтересах України дозволяти всім, хто її представляє і бореться за її свободу, виступати і ділитися своїми думками на важливих конференціях, як от Мюнхенська безпекова конференція. Мені шкода, що стаються такі ситуації. Було б краще, якби Володимир Зеленський та Петро Порошенко разом з'явилися на заході. Усім цілком зрозуміло, хто з них чинний президент, а хто - колишній. Якби вони разом були у Мюнхені й доносили однакові меседжі, це мало б навіть більший вплив і в жодному разі не применшило б роль президента. Якщо президент України відчуває, що попередник посуває його на друге місце, то, гадаю, це якраз посилює його позиції, а не відвертає від нього увагу", - заявив євродепутат.
Чи він під час війни вміє тільки красти і давати пожиттєву стипендію своєму папісаші?