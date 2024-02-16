Артилеристи та десантники отримали 3 вантажівки DAF, 2 прально-душові комплекси та 5 безпілотників Mavic. ФОТО

Петро Порошенко сьогодні передав артилеристам та десантникам чергову партію техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

47-ма окрема артбригада отримала 3 вантажівки DAF YA, 2 прально-душових комплекси, 10 зарядних станцій Bluetti, 60 тактичних активних навушників, 5 DJI Mavic 3PRO.

Бійцям 47-го десантно-штурмового полку передали 2 пересувні авторемонтних майстерні. Військовим також привезли хімічні грілки.





На фронті зараз критична нестача снарядів, нагадав політик. "Тих, яких ми чекали від наших партнерів США. Вчора Палата представників пішла на двотижневий відпочинок, не ухваливши рішення про передачу нам боєприпасів, фінансування на 60 млрд. Перший раз я мав з ними вести переговори у Вашингтоні. Внаслідок блокування була зірвана моя зустріч у Вашингтоні в Міжнародному демократичному союзі із 40 представниками Республіканської партії в Конгресі. Вчора була зірвана моя зустріч з республіканцями-конгресменами у Мюнхені", – обурився Порошенко.

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"Емоційна дипломатія, яка проходила в 2022 році, у 2024 не проходить. А кожна година відтермінування постачання боєприпасів – це життя десятків українських військовослужбовців і цивільних. Коли ми говоримо про єдність – це означає єдність навколо Збройних Сил. Влади, опозиції не існує, коли треба допомагати армії. Ми всі це маємо робити разом. Не намагаючись займатися політиканством, перетягувати на себе ковдру, переслідувати журналістів, слідкувати за лідером опозиції або перешкоджати міжнародній діяльності", – переконаний лідер "ЄС".

"Якщо Офіс і Банкова вважає, що для мене дуже "небезпечно, смертельно небезпечно" бути за кордоном – можу наголосити: серед українських військових під Авдіївкою, під Мар’їнкою, біля Бахмуту, у Слов’янську, Краматорську, Покровську, Селідовому я відчуваю себе набагато безпечніше", – додав Порошенко.

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