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Новини Фото Війна
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Артилеристи та десантники отримали 3 вантажівки DAF, 2 прально-душові комплекси та 5 безпілотників Mavic. ФОТО

Петро Порошенко сьогодні передав артилеристам та десантникам чергову партію техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передає техніку ЗСУ

47-ма окрема артбригада отримала 3 вантажівки DAF YA, 2 прально-душових комплекси, 10 зарядних станцій Bluetti, 60 тактичних активних навушників, 5 DJI Mavic 3PRO.

Бійцям 47-го десантно-штурмового полку передали 2 пересувні авторемонтних майстерні. Військовим також привезли хімічні грілки.

Порошенко привіз допомогу ЗСУ
Порошенко привіз допомогу ЗСУ

На фронті зараз критична нестача снарядів, нагадав політик. "Тих, яких ми чекали від наших партнерів США. Вчора Палата представників пішла на двотижневий відпочинок, не ухваливши рішення про передачу нам боєприпасів, фінансування на 60 млрд. Перший раз я мав з ними вести переговори у Вашингтоні. Внаслідок блокування була зірвана моя зустріч у Вашингтоні в Міжнародному демократичному союзі із 40 представниками Республіканської партії в Конгресі. Вчора була зірвана моя зустріч з республіканцями-конгресменами у Мюнхені", – обурився Порошенко.

Читайте: Влада зірвала участь Порошенка у Мюнхенській конференції, а також переговори у Польщі та Ізраїлі, - "ЄС"

порошенко з бійцем ЗСУ

"Емоційна дипломатія, яка проходила в 2022 році, у 2024 не проходить. А кожна година відтермінування постачання боєприпасів – це життя десятків українських військовослужбовців і цивільних. Коли ми говоримо про єдність – це означає єдність навколо Збройних Сил. Влади, опозиції не існує, коли треба допомагати армії. Ми всі це маємо робити разом. Не намагаючись займатися політиканством, перетягувати на себе ковдру, переслідувати журналістів, слідкувати за лідером опозиції або перешкоджати міжнародній діяльності", – переконаний лідер "ЄС".

"Якщо Офіс і Банкова вважає, що для мене дуже "небезпечно, смертельно небезпечно" бути за кордоном – можу наголосити: серед українських військових під Авдіївкою, під Мар’їнкою, біля Бахмуту, у Слов’янську, Краматорську, Покровську, Селідовому я відчуваю себе набагато безпечніше", – додав Порошенко.

Також читайте: Дев’ять бригад на Східному фронті отримали вантажівки, дрони, шини та хімічні грілки

Автор: 

допомога (8367) Порошенко Петро (15180) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+22
дякуємо Гетьману!....а зе влада пишу вже 1мілліон раз тут , навіть куска мила не купила нашим воякам.
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16.02.2024 21:14
+13
А міг би зараз у Мюнхені для всього ЗСУ зброю вибивати.
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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16.02.2024 21:32
+10
Клятий шоколадний зраду робить…..доки ми на Рамштайні вимагаємо у НАТО купити безліч дронів в нас для нас…….
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16.02.2024 21:17
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дякуємо Гетьману!....а зе влада пишу вже 1мілліон раз тут , навіть куска мила не купила нашим воякам.
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16.02.2024 21:14 Відповісти
Ну, чого тільки? Ше й брешуть регулярно!
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16.02.2024 22:06 Відповісти
******* і ******* ...(наголос на перше і друге слово різний)
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17.02.2024 07:38 Відповісти
Клятий шоколадний зраду робить…..доки ми на Рамштайні вимагаємо у НАТО купити безліч дронів в нас для нас…….
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16.02.2024 21:17 Відповісти
DAF читаємо і зразу рефлекс спрацьовує - буде про порошенка...
наскільки тонко людина відчуває, яким чином можна бути почутим з першого погляду...і так в усьому, знає які ниточки варто потягти...
а по європі поїхав той, хто так не вміє і цього не знає
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16.02.2024 21:35 Відповісти
це означає, що зеленим не треба договоритись з республіканцями. Їх все влаштовую.
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16.02.2024 21:22 Відповісти
Зезидент для ЗСУ незламно зняв потужний відосик. У тамбурі.
У вагоні неможна,бо лікарська таємниця!
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16.02.2024 21:23 Відповісти
Поки дехто піариться зі своєю допомогою, наш найвеличніший лідер реально працює - навіть сьогодні, у насичений подіями день, окрім вечірнього звернення він оперативно записав потужний відосик з коментарем про смерть Навального. Вкотре наголошуємо: слідкуйте за новинами виключно з Єдиного телемарафону, бо лише там перевірена та правдива інформація про невтомну роботу нашої молодої команди. - Офіс преЗЕдента України.
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16.02.2024 21:26 Відповісти
А міг би зараз у Мюнхені для всього ЗСУ зброю вибивати.
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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16.02.2024 21:32 Відповісти
В Мюнхені його згадували. Депутат Європарламенту Галлер, наприклад, там сьогодні заявив: "https://www.5.ua/polityka/razom-zelenskyi-i-poroshenko-maly-b-bilshyi-vplyv-na-miunkhenskii-konferentsii-ievrodeputat-322711.html В інтересах України давати слово на міжнародних майданчиках усім, хто бореться за її перемогу, і Порошенку в т.ч ".
В коментарі для "5 каналу" депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Ґалер прокоментував заборону на участь Петра Порошенка у Мюнхенській безпековій конференції.
Міхаель Ґалер виступає проти того, аби українським нардепам обмежували поїздки за кордон. На думку євродепутата, спільна участь Володимира Зеленського і Петра Порошенка в Мюнхенській безпековій конференції мала би сильніший ефект і аж ніяк не применшила б роль чинного президента України.
"В інтересах України дозволяти всім, хто її представляє і бореться за її свободу, виступати і ділитися своїми думками на важливих конференціях, як от Мюнхенська безпекова конференція. Мені шкода, що стаються такі ситуації. Було б краще, якби Володимир Зеленський та Петро Порошенко разом з'явилися на заході. Усім цілком зрозуміло, хто з них чинний президент, а хто - колишній. Якби вони разом були у Мюнхені й доносили однакові меседжі, це мало б навіть більший вплив і в жодному разі не применшило б роль президента. Якщо президент України відчуває, що попередник посуває його на друге місце, то, гадаю, це якраз посилює його позиції, а не відвертає від нього увагу", - заявив євродепутат.
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16.02.2024 21:55 Відповісти
Воно то так, але я уявляю собі картинку: Порошенко у костюмі і поруч зелений бомж неголений і з папірцем десь посеред Мюнхена.
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16.02.2024 22:22 Відповісти
цього собі уявляти не потрібно, бо ЄрЗе уникає пересікатися з Порохом на одних майданчиках
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16.02.2024 22:40 Відповісти
Дякуємо, пане Президент!
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16.02.2024 21:36 Відповісти
Несправедливість і неподобство - не вказувати у заголовку ім'я героя, що робить цю добру справу.
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16.02.2024 21:48 Відповісти
А міліардер Зеленський дав хоч одну свою копійку на допомогу ЗСУ?
Чи він під час війни вміє тільки красти і давати пожиттєву стипендію своєму папісаші?
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16.02.2024 21:56 Відповісти
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17.02.2024 01:59 Відповісти
Дякуємо!
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17.02.2024 02:26 Відповісти
Велика подяка!
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18.02.2024 14:28 Відповісти
 
 