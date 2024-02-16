Путінська іграшка, п’ятдесят відтінків темряви, подарунок від ЗСУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Все логічно
Читайте на "Цензор.НЕТ": Світові лідери відреагували на новину про смерть Навального: "Це похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим" (оновлено)
Ювілей
Скоро
Подарунок від ЗСУ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Потоплений нашими морськими дронами "Цезар Куніков" був оснащений РСЗВ "Град-М" із 320 ракетами, - ВМС
... та ніколи більше не буде
Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов: "Цезар Куніков" був знищений п’ятьма морськими безпілотниками MAGURA V5. ВIДЕО
Святкове
Справжнє кохання
Це точно...
Продовжуємо...
Які герої, такі й назви
Салат з "цезаря"
Політичні збочення
Історичні факти
Короткий курс історії
У Карлсона айфон, у посла - медальйон...
Путінська іграшка
Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники НАТО з жахом обговорюють заяву Трампа та його ймовірну перемогу, - The Times
Инь і пинь: п'ятдесят відтінків темряви
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Молодці! Респект!!
С.Поярков.
А про "***** останній" сподіваюсь пророча