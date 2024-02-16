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Путінська іграшка, п’ятдесят відтінків темряви, подарунок від ЗСУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

Все логічно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світові лідери відреагували на новину про смерть Навального: "Це похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим" (оновлено)

Фотожаба

Ювілей

Фотожаба

Скоро

Фотожаба

Подарунок від ЗСУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потоплений нашими морськими дронами "Цезар Куніков" був оснащений РСЗВ "Град-М" із 320 ракетами, - ВМС

Фотожаба

... та ніколи більше не буде

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Буданов: "Цезар Куніков" був знищений п’ятьма морськими безпілотниками MAGURA V5. ВIДЕО

Фотожаба

Святкове

Фотожаба

Справжнє кохання

Фотожаба

Це точно...

Фотожаба

Продовжуємо...

Фотожаба

Які герої, такі й назви

Фотожаба

Салат з "цезаря"

Фотожаба

Політичні збочення

Фотожаба

Історичні факти

Фотожаба

Короткий курс історії

фотожаба

У Карлсона айфон, у посла - медальйон...

Фотожаба

Путінська іграшка

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Чиновники НАТО з жахом обговорюють заяву Трампа та його ймовірну перемогу, - The Times

Фотожаба

Инь і пинь: п'ятдесят відтінків темряви

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) Пєсков Дмитро (1642) путін володимир (23857) Шойгу Сергій (628) Трамп Дональд (5773)


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Усі в 10!!
Молодці! Респект!!
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16.02.2024 21:55 Відповісти
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16.02.2024 23:23 Відповісти
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16.02.2024 23:25 Відповісти
виродки
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17.02.2024 10:25 Відповісти
Так, виродків 73%
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17.02.2024 14:34 Відповісти
Про яку епідемію хвора пише? Не позорся, . Копіпастиш якихось дурнуватих.
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18.02.2024 21:03 Відповісти
Втонув "Цезар з конюхом".
С.Поярков.
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16.02.2024 22:07 Відповісти
Про Трампа прикольно. Обидві.
А про "***** останній" сподіваюсь пророча
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16.02.2024 22:11 Відповісти
Пора на параше нескрепный интернет выключать.
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16.02.2024 22:13 Відповісти
 
 